Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα Κοζάνης και πιθανολογείται πως ανήκει στον 78χρονο Στέργιο Βλάχο που είχε εξαφανιστεί από το χωριό, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα kozanimedia.

Ο 78χρονος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Πλατανόρευμα Σερβίων Κοζάνης το πρωί της 6ης Μαΐου.

Η οικογένειά του ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, ενώ η Γραμμή Ζωής ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό Silver Alert την επόμενη ημέρα. Μάλιστα με την εξαφάνιση του 78χρονου ασχολήθηκε και η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ».

Στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση από την ιατροδικαστική εξέταση.