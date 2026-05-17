Κοζάνη: Βρέθηκε σορός άνδρα σε βουνό – Εξετάζεται αν ανήκει σε 78χρονο που έχει εξαφανιστεί
Ο 78χρονος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Πλατανόρευμα Σερβίων στην Κοζάνη το πρωί της 6ης Μαΐου.
Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα Κοζάνης και πιθανολογείται πως ανήκει στον 78χρονο Στέργιο Βλάχο που είχε εξαφανιστεί από το χωριό, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα kozanimedia.
Ο 78χρονος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Πλατανόρευμα Σερβίων Κοζάνης το πρωί της 6ης Μαΐου.
Η οικογένειά του ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, ενώ η Γραμμή Ζωής ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό Silver Alert την επόμενη ημέρα. Μάλιστα με την εξαφάνιση του 78χρονου ασχολήθηκε και η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ».
Στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση από την ιατροδικαστική εξέταση.
