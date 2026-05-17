newspaper
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Drones: Πάνω από 100 κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα για τον εντοπισμό πυρκαγιών
Ελλάδα 17 Μαΐου 2026, 08:34

Drones: Πάνω από 100 κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα για τον εντοπισμό πυρκαγιών

Τα drones επιτηρούν δασικές και λοιπές περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, θα έχει στη διάθεσή του το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο εντάσσοντάς τα στον μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων.

Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, θα είναι καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV- Drones) θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν κι έχουν εγκατασταθεί και στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιών και με δυσκολία πρόσβασης. Τα drones είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom, σύστημα laser αποστασιόμετρου, GPS και συστήματα τηλεμετρίας.

Όπως τόνισε πρόσφατα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη διάρκεια του 5ου Forum του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) με θέμα «Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα & Διακυβέρνηση «δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές με εργαλεία και λογικές του παρελθόντος», ενώ επισήμανε την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Επιπλέον, ο κ. Τουρνάς επανέλαβε ότι το επιχειρησιακό δόγμα βασίζεται στην «Επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση, την άμεση κινητοποίηση δυνάμεων και τη γρήγορη επέμβαση για τον περιορισμό της φωτιάς στα πρώτα κρίσιμα λεπτά», ενώ υπογράμμισε ότι «το κλειδί της αποτελεσματικής αντιμετώπισης είναι πρώτον, να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ενάρξεις και δεύτερο να παρεμβαίνουμε έγκαιρα».

Πώς κατανέμονται

Όσον αφορά την κατανομή των drones ανά περιφέρεια, στην Αττική θα επιχειρούν 27 drones, Στερεά Ελλάδα 7, Θεσσαλία 5, Ήπειρο 5, Δυτική Μακεδονία 3, Κεντρική Μακεδονία 15, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 7, Βόρειο Αιγαίο 4, Νότιο Αιγαίο 3, Κρήτη 4, Πελοπόννησο 8, Δυτική Ελλάδα 7, Ιόνιο 5.

Επιπρόσθετα την φετινή αντιπυρική περίοδο το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία θα έχουν στην διάθεση της για επιχειρησιακή εκμετάλλευση, τρεις ειδικά διαμορφωμένες κινητές μονάδες επιτήρησης με drones με στόχο την άμεση επιχειρησιακή υποστήριξη σε περιοχές όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές ή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Οι μονάδες αυτές θα βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ωστόσο θα μπορούν να καλύπτουν κι άλλες περιοχές ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Επιπλέον, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, θα είναι εξοπλισμένες με συστήματα επικοινωνίας πολλαπλής εφεδρείας για αδιάλειπτη σύνδεση- ροή οπτικών δεδομένων στα κέντρα επιχειρήσεων, κονσόλες ελέγχου πολλαπλών οθονών για πλήρη εποπτεία και προηγμένες μονάδες επεξεργασίας, που εξασφαλίζουν στα πληρώματα πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Ακόμη, τα κινητά αυτά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης όπου απαιτείται και από εκεί τα drones θα πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις επιτήρησης, μεταδίδοντας εικόνα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Πώς λειτουργούν τα drones

Τα drones επιτηρούν δασικές και λοιπές περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Κατά τις νυχτερινές ώρες, όπως έγινε γνωστό από πηγές της Πολιτικής Προστασίας, αξιοποιούν τη θερμική τους κάμερα, μέσω της οποίας η περιορισμένη ορατότητα αντικαθίσταται ουσιαστικά από τη θερμική απεικόνιση της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, κατά τις ίδιες πηγές, μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα θερμικές εστίες ή ύποπτες ενδείξεις καπνού και φωτιάς ακόμη και σε δύσβατα σημεία.

Η εικόνα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων καθώς και στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), προσφέροντας ζωντανή εικόνα υψηλής ευκρινείας αλλά και σε φορητές συσκευές tablets ή smartphones για τους επιχειρησιακούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, εξασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν την ίδια εικόνα του πεδίου σε πραγματικό χρόνο.

Όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά, συμβάλλουν μέσω του γρήγορου εντοπισμού της εστίας, ακόμη και στα πρώτα λεπτά εκδήλωσής της. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, στην άμεση καθοδήγηση των επιχειρησιακών δυνάμεων, καθώς οι εικόνες που μεταδίδουν είναι σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν συνεχή εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς.

Η δυνατότητα αυτή, όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η εικόνα παρέχει άμεση επιχειρησιακή αντίληψη και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, την ίδια επιχειρησιακή εικόνα μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (tablet-κινητά) λαμβάνουν και οι επικεφαλής δυνάμεων στο πεδίο, ώστε να διαθέτουν συνολική εικόνα της πυρκαγιάς και όχι μόνο του σημείου όπου βρίσκονται. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται, να προσαρμόζουν άμεσα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διάταξη των δυνάμεων.

Τεχνητή νοημοσύνη

Τα drones είναι υψηλής αντοχής και ενσωματώνουν δυο διαφορετικούς αισθητήρες (θερμικούς και οπτικούς) και εξελιγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI), δημιουργώντας, όπως τονίζουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, «έναν αδιάλειπτο μηχανισμό επιτήρησης, προσφέροντας την δυνατότητα οπτικής επιβεβαίωσης του συμβάντος από μεγάλες αποστάσεις, την αναγνώριση λεπτομερειών στο πεδίο (π.χ. τύπος βλάστησης, πρόσβαση οχημάτων), τον άμεσο εντοπισμό θερμικών ανωμαλιών πριν γίνουν ορατές με γυμνό μάτι, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας σε επιβαρυμένο από καπνούς περιβάλλον». Ταυτόχρονα με την χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες του συμβάντος.

Ο χειριστής του Drone, σκανάρει/σαρώνει την περιοχή ευθύνης του και σε περίπτωση που εντοπίσει θερμό ή καπνογόνο σημείο, με την χρήση δύο διαφορετικών αισθητήρων εστιάζει με οπτικό-θερμικό zoom στο σημείο ενδιαφέροντος και ενημερώνει το Πυροσβεστικό Σώμα, δίδοντας του, το ακριβές στίγμα του περιστατικού με γεωγραφικές συντεταγμένες του περιστατικού). Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, για την ταχύτατη διάχυση της κρίσιμης πληροφορίας εντός των κέντρων επιχειρήσεων, το σύστημά ενσωματώνει μια πρωτοποριακή λειτουργία άμεσου συναγερμού (“Panic Button”). Τη στιγμή που ο χειριστής του drone εντοπίσει μια εστία πυρκαγιάς, η ενεργοποίηση αυτού του κομβίου προκαλεί την ακαριαία αναδιάταξη του video wall. Η ζωντανή εικόνα από το αεροσκάφος που εντόπισε το συμβάν μεγεθύνεται αυτόματα (pop-up) και προβάλλεται στο κέντρο επιχειρήσεων.

Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα λαμβάνοντας εναέρια εικόνα και βίντεο σε πραγματικό χρόνο, δύναται να αξιολογήσει ταχύτατα το περιστατικό, πριν την άφιξη των επιχειρησιακών μονάδων απόκρισης, ως προς την προτεραιότητα ανάπτυξης – διαχείρισης των επιχειρησιακών του δυνάμεων (επίγειων και εναέριων).

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η χρήση drones στη δασοπυρόσβεση έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια καθώς το 2024, αποτέλεσε την πρώτη χρονιά ευρείας επιχειρησιακής εφαρμογής τους, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 40 ενώ το 2025 αυξήθηκαν σε 80.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Business
ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

inWellness
inTown
Stream newspaper
Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Καλή επιτυχία! 17.05.26

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Σύνταξη
Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Ελλάδα 16.05.26

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Ελλάδα 16.05.26

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύνταξη
Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες
Ελλάδα 16.05.26

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες

Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16.05.26

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Σύνταξη
Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Ελλάδα 16.05.26

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Καλή επιτυχία! 17.05.26

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Σύνταξη
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies