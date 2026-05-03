02.05.2026 | 17:05
Σέρρες: Δύο νεκροί κρατούμενοι μετά από συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας
Διάστημα 03 Μαΐου 2026, 14:07
Σε τροχιά οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι – Στόχος η πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών

Εκτοξεύτηκαν οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από την OroraTech, αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών.

Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμοδιοτήτων αρχών.

Τα δεδομένα που ενσωματώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

Για ποιον λόγο έχουν σχεδιαστεί οι δορυφόροι

Οι τέσσερις ειδικοί θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων, θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβής αποτύπωση των επιπτώσεων.

Παράλληλα, οι νέοι δορυφόροι παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παρακτίων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων (λίμνες και ταμιευτήρες) της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης — από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό ιστό και υγροτόπους.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του παρακτίου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Λίγο πριν την εκτόξευση

Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής, τέθηκαν επίσης σε τροχιά δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι για την παράταξη της Γης και προηγούμενων τεχνικών συνδεσιμότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την παροχή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τόσο σε εφαρμογές όπως ανίχνευση πλοίων, παρακολούθηση παρακτίων πλημμυρών, γεωργικών εκτάσεων και μεταβολών στη χρήση γης, όσο και για την επικύρωση προηγούμενων ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων εφαρμογών οπτικών επικοινωνιών με λέιζερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή της Hellenic Space Dawn είναι το πρώτο ελληνικό δίδυμο CubeSat για παρατήρηση της Γης, σχεδιασμένο να επικυρώσει προηγούμενες ελληνικές διαστημικές τεχνολογίες, τόσο σε τροχιά όσο και στο έδαφος.

Το εσωτερικό του δορυφόρου

Πρόκειται για ένα ακόμα πλαίσιο ορόσημο στο «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που ενισχύει τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Γενικού Γραμματέα Κωνσταντίνο Καράντζαλο, με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), της Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και την αξιοποίηση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ούτε τα προσχήματα οι Ιταλοί διαιτητές στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς ο Μπάμπα παρεμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)
Αν και βαθμολογικά αδιάφορα τα ματς του 5-8, ο Άρης νίκησε 2-0 (Ντουντού 11', Γιαννιώτα 86') τον ΟΦΗ, ο οποίος μπροστά σε οκτώ χιλιάδες οπαδούς του γιόρτασε την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί
«Αέρας» ο Λεβαδειακός κέρδισε άνετα τον Βόλο με 5-2 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγωνιστικές. «Κέρβερος» ο γκολκίπερ των γηπεδούχων Λούκας ‘Ανακερ. Με τρία πέναλτι ισάριθμα γκολ των Βοιωτών

Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, εξετάστηκε, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό και επέστρεψε στο σπίτι του

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
Συμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, με τον έναν εξ αυτών να έχει συλληφθεί 15 φορές. 

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ο εμβληματικός πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισθάνθηκε αδιαθεσία μια ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

LIVE: ΟΦΗ – Άρης
LIVE: ΟΦΗ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Άρης για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

