Ο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της σεζόν στην Premier League
Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι ο πολυτιμότερος παίκτης για τη σεζόν 2025/2026 στην Premier League.
Η τελευταία… στροφή της Premier League έφτασε, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ολοκληρώνει την φετινή σεζόν στην τρίτη θέση και έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην League Phase του επόμενου Champions League. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής χρονιάς στους «κόκκινους διαβόλους» δεν είναι άλλος από τον Μπρούνο Φερνάντες, που έχει κάνει μυθική χρονιά και είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας με διαφορά.
Ο Πορτογάλος έκανε μία καταπληκτική και ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της σεζόν… πετούσε φωτιές. Στην φετινή Premier League σκόραρε οκτώ φορές, ενώ μοίρασε και 20 ασίστ σε 34 συμμετοχές.
Ποιους προσπέρασε ο Μπρούνο Φερνάντες για το βραβείο
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπρούνο Φερνάντες χρειάζεται μόλις μία τελική πάσα για να σπάσει το ρεκόρ του Αγγλικού πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Ο Φερνάντες άφησε πίσω τους παίκτες όπως ο Νταβίντ Ράγια, ο Γκάμπριελ και ο Ντέκλαν Ράις, που πήραν το πρωτάθλημα με την Άρσεναλ, οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και τους Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (Νότιγχαμ Φόρεστ) και Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ).
