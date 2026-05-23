Ο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της σεζόν στην Premier League

Η τελευταία… στροφή της Premier League έφτασε, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ολοκληρώνει την φετινή σεζόν στην τρίτη θέση και έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην League Phase του επόμενου Champions League. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής χρονιάς στους «κόκκινους διαβόλους» δεν είναι άλλος από τον Μπρούνο Φερνάντες, που έχει κάνει μυθική χρονιά και είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας με διαφορά.

Ο Πορτογάλος έκανε μία καταπληκτική και ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της σεζόν… πετούσε φωτιές. Στην φετινή Premier League σκόραρε οκτώ φορές, ενώ μοίρασε και 20 ασίστ σε 34 συμμετοχές.

Ποιους προσπέρασε ο Μπρούνο Φερνάντες για το βραβείο

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπρούνο Φερνάντες χρειάζεται μόλις μία τελική πάσα για να σπάσει το ρεκόρ του Αγγλικού πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο Φερνάντες άφησε πίσω τους παίκτες όπως ο Νταβίντ Ράγια, ο Γκάμπριελ και ο Ντέκλαν Ράις, που πήραν το πρωτάθλημα με την Άρσεναλ, οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και τους Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (Νότιγχαμ Φόρεστ) και Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ).