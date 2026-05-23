Ποιοι έδωσαν το παρών στο «T-Center» – Από τον Λάνθιμο, στον Οικονομόπουλο και τον «Θεό», Νίκο Γκάλη (pics)

Το κλειστό γήπεδο T-Center έχει μετατραπεί στην καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Euroleague Final Four. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε, τα βλέμματα ήταν στραμμένα και στις εξέδρες, καθώς πλήθος επωνύμων και σπουδαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο της τέχνης, της πολιτικής και του παγκόσμιου αθλητισμού έχουν δώσει δυναμικό παρών.

Ανάμεσα στους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το στάδιο ξεχωρίζει η παρουσία του Γιώργου Λάνθιμου. Ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης, ο οποίος διαπρέπει στο Χόλιγουντ με τις κινηματογραφικές του δημιουργίες, άφησε για λίγο τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις προκειμένου να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα.

Ο δημιουργός είναι γνωστός και σταθερός θαμώνας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν χάνει σχεδόν κανέναν αγώνα των Πειραιωτών όταν βρίσκεται στην Ελλάδα και το πρόγραμμά του το επιτρέπει. Αυτή τη φορά, ταξίδεψε για να βρεθεί στις κερκίδες του T-Center, στοχεύοντας να πανηγυρίσει την πρόκριση του Ολυμπιακού και να δώσει τον παλμό μαζί με τους περίπου δέκα χιλιάδες οπαδούς των «ερυθρολεύκων» που έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Η λάμψη των προσωπικοτήτων στις κερκίδες συνεχίζεται με τη διπλωματική παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση της Euroleague, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που διεξάγεται στην Αθήνα αποτελεί ένα γεγονός παγκόσμιου βεληνεκούς. Η κ. Γκιλφόιλ βρέθηκε στις κερκίδες για να ζήσει τον παλμό του ημιτελικού, σε ένα περιβάλλον όπου συναντώνται κορυφαία ονόματα από διαφορετικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Ο Οικονομόπουλος και ο «μύθος, Νίκος Γκάλης στο Final Four

Το καλλιτεχνικό στοιχείο ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με την άφιξη του δημοφιλούς τραγουδιστή Νίκου Οικονομόπουλου στο Telekom Center. Ο γνωστός ερμηνευτής, που δεν έχει κρύψει ποτέ τα συλλογικά του αισθήματα και την έντονη αγάπη του για τον Ολυμπιακό, έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν από την έναρξη του ματς.

Κατά την είσοδό του, έγινε άμεσα αντιληπτός και γνώρισε την αποθέωση από πολλούς φίλους των Πειραιωτών. Ο Νίκος Οικονομόπουλος παρακολουθεί συστηματικά τις προσπάθειες του συλλόγου τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είχε βρεθεί διά ζώσης και στα δύο κρίσιμα παιχνίδια των πλέι οφ κόντρα στη Μονακό, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στην πορεία προς το Final Four.

Ωστόσο, η παρουσία που προκάλεσε τον μεγαλύτερο ρίγος συγκίνησης και δέους στο T-Center ήταν αυτή του Νίκου Γκάλη. Ο απόλυτος θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έφτασε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τη μεγάλη τιτανομαχία του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ και να απολαύσει την εξαιρετική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί. Η ζωντανή ιστορία του αθλήματος δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα τόσο σπουδαίο αθλητικό γεγονός που φιλοξενείται στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η παρουσία του Γκάλη δίπλα σε άλλες μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ που αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες, δίνει μια ξεχωριστή ιστορική διάσταση σε έναν ημιτελικό που αναμένεται να μείνει αξέχαστος.