Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»

«Μπορεί να είμαστε λαβωμένοι, αλλά δεν είμαστε νεκροί. Είμαστε ζωντανοί και χρειαζόμαστε όλοι από τον καθένα να κάνει τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη. Αυτό κάναμε και στον ημιτελικό. Είναι άσχημο και πονά να βλέπεις να τραυματίζεται ένας συμπαίκτης σου, ειδικά όταν είναι τόσο αφοσιωμένος όπως ο Γκαρούμπα.

Εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα. Είναι ένας ακόμη λόγος για να παίξουμε καλά, για να καλύψουμε και το δικό του κενό μετά τον Ταβάρες και τον Λεν. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις πιο πλήρεις, αν όχι η πιο πλήρης ομάδα της Εuroleague, από τον πρώτο μέχρι τον 16ο ή 17ο παίκτη. Δεν ήταν τυχαία πρώτοι στην κανονική περίοδο».