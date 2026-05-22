Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Οι αρχές στο βορειοανατολικό Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις άνω των 50 ατόμων. Στόχος τους είναι να περιορίσουν την ταχέως εξελισσόμενη επιδημία Έμπολα σε μια περιοχή όπου το ιατρικό προσωπικό αγωνίζεται με την έλλειψη πόρων και την αντίδραση των κατοίκων.

Ταυτόχρονα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναβάθμισε την αξιολόγηση κινδύνου για τον Έμπολα. Δήλωσε ότι η επιδημία πλέον ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, από την προηγούμενη κατηγοριοποίηση ως «υψηλού». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου παγκοσμίως παραμένει χαμηλός.

On 19 May 2026, @DrTedros convened the first meeting of the International Health Regulations (IHR) Emergency Committee regarding the epidemic of Ebola disease caused by Bundibugyo virus in the Democratic Republic of the Congo #DRC and #Uganda Temporary recommendations are… pic.twitter.com/nz5nQiqBe1 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 22, 2026



Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι 82 κρούσματα και επτά θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στο Κονγκό. Ωστόσο, επισήμανε, η επιδημία Έμπολα πιστεύεται ότι είναι «πολύ μεγαλύτερη».

«Να μην υποτιμήσουμε την κατάσταση»

«Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται ραγδαία. Προηγουμένως, ο ΠΟΥ είχε αξιολογήσει τον επιδημιολογικό κίνδυνο από την έξαρση του ιού στην αφρικανική χώρα ως υψηλό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε διεθνές. Τώρα αναθεωρούμε την αξιολόγηση κινδύνου μας σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο, υψηλό σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

“The #Ebola outbreak in the #DRC is spreading rapidly. Previously, WHO assessed the risk as high at the national and regional levels and low at the global level. We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level, and low at… — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 22, 2026



Από την Κυριακή ο ΠΟΥ έχει χαρακτηρίσει την επιδημία Έμπολα «κατάσταση έκτακτη ανάγκης» για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Υπεύθυνο για την επιδημία είναι το στέλεχος Μπουντιβούγκιο.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο. Δεν έχουμε το εμβόλιο γι’ αυτό», δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ.

Στο επίκεντρο η επαρχία Ιτούρι

Πλέον στην επαρχία Ιτούρι του Κονγκό, όπου εντοπίστηκε ο Έμπολα, υπάρχουν 750 ύποπτα κρούσματα και 177 ύποπτοι θάνατοι. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν, καθώς επεκτείνεται η επιτήρηση.

«Προσπαθούμε να καλύψουμε τη διαφορά», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Κονγκό, Τερέζ Καγιουάμπα Βάγκνερ, στο Associated Press. «Είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο», πρόσθεσε.

Προμήθειες σε ιατροφαρμακευτικό υλικό στέλνονταν εσπευσμένα στο Ιτούρι, όπου σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω ένοπλων συγκρούσεων για τους ορυκτούς πόρους. Η εντατικοποίηση της ιχνηλάτησης επαφών αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε η Καγιουάμπα Βάγκνερ.

Οι ανάγκες για προμήθειες είναι τεράστιες. Σύμφωνα με το Associated Press, στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της επαρχίας, τα κέντρα επείγουσας περίθαλψης είναι άδεια. Οι γιατροί στην κοντινή πόλη Μπάμπου να χρησιμοποιούν ληγμένες ιατρικές μάσκες ενώ φροντίζουν ύποπτους ασθενείς με Έμπολα.

Απαγόρευση κηδειών και συγκεντρώσεων

Η επαρχιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι απαγορεύει προσωρινά τις αγρυπνίες και τις συγκεντρώσεις περισσότερων από 50 ατόμων. Ανέφερε ότι οι κηδείες πρέπει να διεξάγονται με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι αρχές απαίτησαν επίσης από τους δημοσιογράφους να λάβουν άδεια για να καλύψουν την επιδημία.

Οι προσπάθειες των υγειονομικών αξιωματούχων και των ομάδων βοήθειας έχουν αντιμετωπίσει αντιδράσεις από τις κοινότητες. Λόγω παραπληροφόρησης ή καταστάσεων όπου η ιατρική πολιτική έχει συγκρούεται με τα τοπικά έθιμα, όπως οι ταφικές τελετές.

Την Πέμπτη, ένα κέντρο θεραπείας για τον Έμπολα στη Ρουαμπάρα πυρπολήθηκε από νέους που εξοργίστηκαν όταν τους εμποδίστηκε να ανακτήσουν τη σορό ενός φίλου που προφανώς είχε πεθάνει από Έμπολα, σύμφωνα με μάρτυρες και αστυνομία.

Το επικίνδυνο έργο της ταφής των ύποπτων θυμάτων διαχειρίζονται, όπου είναι δυνατόν, οι αρχές. Τα σώματα μπορεί να είναι εξαιρετικά μεταδοτικά και να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξάπλωση όταν προετοιμάζονται για ταφή ή όταν συγκεντρώνονται άνθρωποι για κηδείες.

Εξάπλωση και περιοχές των ανταρτών

Ο κίνδυνος είναι μεγάλος καθώς η ασθένεια εξαπλώνεται στο Βόρειο Κίβου και στο Νότιο Κίβου, τα οποία ελέγχουν οι αντάρτες. Η υποστηριζόμενη από τη Ρουάντα αντάρτικη ομάδα M23 ελέγχει πολλές βασικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Γκόμα και Μπουκάβου. Εκεί οι αντάρτες ανέφεραν δύο κρούσματα Έμπολα.

Σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών Καγιουάμπα Βάγκνερ, η εμφάνιση της ασθένειας σε περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες είναι ανησυχητική. Η M23, λέει, «παρά τις όποιες φιλοδοξίες μπορεί να έχει, είναι εντελώς ανεπαρκώς εξοπλισμένη» για την καταπολέμηση της ασθένειας. Κυβέρνηση και αντάρτες δεν επικοινωνούν για την επιδημία.