Σε νέες αποκαλύψεις γύρω από τον αινιγματικό κόσμο των UFO προχώρησε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, καθώς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη δεύτερη κατά σειρά δέσμη απόρρητων εγγράφων που αφορούν εικαζόμενες θεάσεις αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων. Ο νέος φάκελος περιλαμβάνει πλήθος μαρτυριών για ανεξήγητα φαινόμενα, με αναφορές σε «ιπτάμενους δίσκους», «πύρινες μπάλες» και παράξενες «πράσινες ουράνιες σφαίρες».

Η αποδέσμευση αυτού του υλικού υλοποιήθηκε έπειτα από σχετική εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση της πρώτης παρτίδας αρχείων, μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 8 Μαΐου.

Το τέλος της σεναριολογίας

Σχολιάζοντας τις νέες δημοσιοποιήσεις, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπογράμμισε ότι το οπτικοακουστικό υλικό, οι φωτογραφίες και τα έγγραφα που αφορούν τα «Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAP) αποτέλεσαν για δεκαετίες την κύρια πηγή σεναριολογίας σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εξωγήινης ζωής. Με στόχο τη διαφάνεια, ο Χέγκσεθ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είναι πλέον καιρός ο αμερικανικός λαός να αποκτήσει ιδία άποψη» γύρω από το επίμαχο ζήτημα.

Το μυστικό κέντρο στο Νέο Μεξικό

Ανάμεσα στα συνολικά 222 αρχεία που αποχαρακτηρίστηκαν και είδαν το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή, ξεχωρίζει ένας φάκελος 116 σελίδων. Ο συγκεκριμένος φάκελος περιλαμβάνει αναλυτική τεκμηρίωση ερευνών και θεάσεων που έλαβαν χώρα τη διετία 1948 – 1950, γύρω από μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση στη Σάντια του Νέου Μεξικού.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, το αρχείο αυτό καταγράφει 209 περιστατικά θεάσεων από «πράσινες ουράνιες σφαίρες», «δίσκους» και «πύρινα αντικείμενα» που εμφανίστηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από τη στρατιωτική βάση.

Παρά τον εντυπωσιακό όγκο των νέων πληροφοριών, οι αναλυτές κρατούν μικρό καλάθι. Όπως παρατηρούν, αν και η πρώτη δέσμη εγγράφων προσέφερε άγνωστα μέχρι πρότινος βίντεο από ήδη γνωστές υποθέσεις, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει καταλυτικά στοιχεία που να συνιστούν αδιάσειστη απόδειξη για την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας ή ζωής.

Bίντεο με UFO που δημοσιεύτηκαν:

WATCH: All 28 UFO videos released by the Pentagon today — complete collection. Any signs of aliens?👽pic.twitter.com/JH4bHzzaBu — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 9, 2026

5/ The next clip is titled: «UFOs in formation over Persian Gulf?» At first, the sensor tracks one point. Then it zooms in and the point becomes multiple distinct targets. The operator keeps losing and reacquiring them through zoom and contrast changes. pic.twitter.com/j15onReRWD — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

8/ PR067: «Multiple Spherical UAP USO near Sub. [CALLSIGN] 2022/03/25 in and out of water.» Near sub. In and out of water. Multiple spherical UAP/USO. The official description tracks multiple areas entering, leaving, and re-entering the infrared view across a 4:50 clip. pic.twitter.com/iCSmt033lf — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026