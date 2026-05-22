Στο «T-Center» ο σταρ του NBA, Αλπερέν Σενγκούν – Έντονες αποδοκιμασίες για τον Τούρκο (vid)
Ο Τούρκος αστέρας του NBA βρίσκεται στο «Τ-Center» για τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ. Αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο των «ερυθρόλευκων».
- Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού
- Η αυτοψία μίας ήττας: Τελικά γιατί η Κάμαλα Χάρις απέτυχε να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024
- Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague βρίσκεται ο Άλπερεν Σενγκούν. Ο σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς λίγο μετά τις 17:00 έφτασε στο «T-Center» για τον σπουδαίο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, με τον Τούρκο να αποδοκιμάζεται έντονα από τον κόσμο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.
Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει την προκλητική συμπεριφορά του στο Eurobasket 2025 και στα παιχνίδια με την Ελλάδα, ειδικά απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να τον αποδοκιμάζουν έντονα μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται επίσης μεταξύ άλλων ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ, όπως επίσης και ο σέντερ της Αναντολού Εφές, Γιώργος Παπαγιάννης, αλλά και πολλοί ακόμα άνθρωποι του μπάσκετ.
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
- Υπόκλιση της Euroleague στον σπουδαίο Νάντο Ντε Κολό: «Ευχαριστούμε για όλα» (pic)
- Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκ για τη «βασίλισσα», τραυματίστηκε o Γκαρούμπα! (vid)
- Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης πήγαν μαζί στο ΟΑΚΑ (vid, pics)
- Ομιλία του Μπαρτζώκα στους παίκτες ενόψει του τελικού: «Να έχουμε τη μύτη μας κάτω» (vid)
- Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
- Γιασικεβίτσιους: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρα καλύτερος από εμάς»
- Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις