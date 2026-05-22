Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον

Culture Live 22 Μαΐου 2026, 18:20

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος.

ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπορεί το πρώτο μέρος της βιογραφίας για τον Μάικλ Τζάκσον να έφτασε στους κινηματογράφους μόλις έναν μήνα πριν, αλλά ο πρόεδρος της Lionsgate, Άνταμ Φόγκελσον, δήλωσε ότι η εταιρεία παραγωγής είναι «πραγματικά ενθουσιασμένη με την πρόοδο που σημειώνουμε» σε ότι αφορά τη δεύτερη ταινία για τον μουσικό καλλιτέχνη.

«Όλες οι συζητήσεις που έχουμε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν να πηγαίνουν εξαιρετικά καλά, και θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλές διασκεδαστικές ιστορίες για τον Μάικλ Τζάκσον, καθώς και πολλά από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή κομμάτια του μουσικού του ρεπερτορίου που δεν αναφέρθηκαν στην πρώτη ταινία», πρόσθεσε σε τηλεφωνική συζήτηση που είχε με αναλυτές, σύμφωνα με το Deadline.

«Μπορούμε να προχωρήσουμε στην αφήγηση αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη γεγονότα που συνέβησαν, ακόμη και στο χρονικό πλαίσιο της αρχικής ταινίας, τα οποία δεν αναφέρθηκαν. Επομένως, είμαστε πολύ, πολύ σίγουροι ότι έχουμε μια απίστευτα διασκεδαστική ταινία που θα προσελκύσει για άλλη μια φορά ένα παγκόσμιο κοινό καθώς τα κομμάτια θα ενωθούν», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν πολλά ακόμη να πούμε»

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου και ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στα παγκόσμια ταμεία.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να πούμε και πολλή μουσική να μοιραστούμε», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Τζον Φέλτχαϊμερ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Όταν ρωτήθηκε για τα οικονομικά στοιχεία της ταινίας «Michael 2», ο Φόγκελσον σημείωσε ότι το στούντιο διαθέτει «το 25% έως 30% της δεύτερης ταινίας, το οποίο έχει ήδη γυριστεί από την προηγούμενη παραγωγή, και έτσι προφανώς αυτό θα αποφέρει κάποιο όφελος. Ωστόσο, θα φροντίσουμε να δημιουργήσουμε για άλλη μια φορά μια μεγάλη και ικανοποιητική ταινία για ένα παγκόσμιο κοινό».

Η Νία Λονγκ και ο Κόλμαν Ντομίνγκο πρωταγωνιστούν επίσης στην ταινία, η οποία καλύπτει τα πρώτα χρόνια της ζωής του μουσικού ως μέλος του συγκροτήματος Jackson Five έως την σόλο καριέρα του που έμελε να τον μετατρέψει σε ποπ σταρ.

Αντιδράσεις

Παρά την επιτυχία της στα ταμεία, η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον πυροδότησε αντιδράσεις: ορισμένοι κριτικοί καταγγέλλουν ότι η ταινία «Michael» επέλεξε σκόπιμα να μην καλύψει το διαβόητο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης του Μαικλ Τζάκσον, αν και η απόφαση αυτή δεν φαίνεται να οφείλεται στους δημιουργούς της ταινίας.

Το Variety ανέφερε ότι, αρχικά, μεγάλο μέρος της ταινίας προσπαθούσε να καλύψει τις συνέπειες της πρώτης κατηγορίας.

Ωστόσο, η οικογένεια Τζάκσον ανακάλυψε μια ρήτρα στη συμφωνία με τον Τζορνταν Τσάντλερ, έναν από τους κατηγόρους του μουσικού, που απαγόρευε την απεικόνιση ή την αναφορά του σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό έργο. Οι δημιουργοί της ταινίας αναγκάστηκαν να ξαναγράψουν το φινάλε και να εστίασουν στη σχέση του Τζάκσον με τον αυταρχικό πατέρα του.

*Με πληροφορίες από: Deadline

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Queer δράμα 22.05.26

Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

«Τριπάρισμα» 22.05.26

Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

14 δευτερόλεπτα 21.05.26

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

«Marty, Life Is Short» 21.05.26

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Κρίση 21.05.26

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Χωρίς ανάσα 21.05.26

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Euroleague 22.05.26

Με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π.), η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Euroleague 22.05.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο «T-Center» και μετά το τέλος του ευχήθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν εκεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό.

Πολιτική 22.05.26

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

«Σημείο καμπής» 22.05.26

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Κρήτη 22.05.26

Διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Euroleague 22.05.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four, τονίζοντας πως όταν οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται καλά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Κόσμος 22.05.26

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Euroleague 22.05.26

Μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρ, o Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στο ταλέντο που διαθέτει η ομάδα του, ζητώντας ωστόσο από τους συμπαίκτες του να μείνουν ταπεινοί ενόψει τελικού.

