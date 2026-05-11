Τέσσερα αδέλφια που αποτελούσαν μέρος της «μυστικής οικογένειας» του Μάικλ Τζάκσον για 25 χρόνια πριν από το θάνατό του χαρακτήρισαν τον ποπ σταρ «τέρας», ο οποίος τους έκανε «πλύση εγκεφάλου» για να σιωπήσουν, αφού φέρεται να τους κακοποίησε σεξουαλικά για χρόνια.

Ο αείμνηστος τραγουδιστής άρχισε να έρχεται σε στενή επαφή με την οικογένεια τη δεκαετία του 1980, όταν έγινε φίλος με τους γονείς των παιδιών, τον manager του ξενοδοχείου Ντόμινικ Κάσιο και τη σύζυγό του, Κόνι.

Οι Έντι, Ντόμινικ, Άλντο και Μαρί-Νικόλ Κάσιο έχουν καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του Τζάκσον, ισχυριζόμενοι ότι ο σταρ τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά.

Η «σκοτεινή πλευρά»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes Australia» το βράδυ της Κυριακής, ο 43χρονος σήμερα Έντι ισχυρίστηκε ότι ο Τζάκσον κέρδισε την εμπιστοσύνη της οικογένειας με πολυτελείς εξορμήσεις για ψώνια, πτήσεις με ιδιωτικά τζετ, επισκέψεις σε λούνα παρκ, καθώς και με το να τους παίρνει μαζί του στις περιοδείες του σε όλο τον κόσμο.

Ο Τζάκσον φέρεται να επισκεπτόταν αργά το βράδυ το σπίτι της οικογένειας στα προάστια της Νέας Υόρκης, φέρνοντας μαζί του τον χιμπατζή του, τον Μπαμπλς, για να γοητεύσει τα παιδιά, τα οποία παραδέχτηκαν ότι ήταν «εντυπωσιασμένα» από τον ποπ σταρ και «ένιωθαν ξεχωριστά» που συναναστρέφονταν μαζί του και τους διάσημους φίλους του.

Ωστόσο, η ζεστασιά και η γενναιοδωρία του τραγουδιστή είχαν μια πολύ σκοτεινή πλευρά, ισχυρίστηκαν τα αδέλφια, με τα τέσσερα να αναφέρουν ότι χειραγωγήθηκαν πριν υποστούν μια πολυετή σεξουαλική κακοποίηση.

Ισχυρίστηκαν ότι αυτό συνέβη στο ράντσο Neverland του Τζάκσον, σε διάφορα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων περιοδειών του, και ακόμη και στο ίδιο το σπίτι των αδελφών, ενώ οι γονείς τους βρίσκονταν στον κάτω όροφο, ανυποψίαστοι.

«Όταν έχεις τον μεγαλύτερο σούπερ σταρ του κόσμου στη δεκαετία του ’80 που θέλει να γίνει φίλος σου, είσαι ευάλωτος και εύκολα χειραγωγήσιμος», είπε ο Ντομινίκ στην τηλεοπτική εκπομπή.

«Οι γονείς μου ήταν νέοι. Το γεγονός ότι ένας τόσο μεγάλος σταρ ήθελε να γίνει φίλος μαζί τους… σίγουρα τους έκανε να νιώθουν ξεχωριστοί, και το ίδιο και εμείς», είπε ο Έντι.

«Μας έκανε να νιώθουμε σαν να ήμασταν η οικογένειά του, τα παιδιά του, τα πάντα για αυτόν».

«Τότε ήταν που ο κόσμος μου άρχισε να αλλάζει»

Ο Τζάκσον ήρθε τόσο κοντά με τους Κάσιο που ισχυρίστηκαν ότι τους αποκαλούσε «δεύτερη οικογένειά» του και τα παιδιά άρχισαν να τον βλέπουν ως «τον θείο που έχει πλάκα».

Ωστόσο, τα αδέλφια ισχυρίστηκαν ότι πίσω από κλειστές πόρτες, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Ο Έντουαρντ είπε ότι ο Τζάκσον άρχισε να τον κακοποιεί όταν ήταν μόλις 11 ετών και ταξίδευε με τον τραγουδιστή στην περιοδεία του Dangerous το 1993.

«Τότε ήταν που ο κόσμος μου άρχισε να αλλάζει», ισχυρίστηκε ο Έντουαρντ.

«Ήμασταν σε περιοδεία, και τότε ήταν που ο Μάικλ άρχισε να με πλησιάζει και να με χαϊδεύει στα πόδια. Καθόμουν στα γόνατά του, και τότε συνέβη το πρώτο φιλί στα χείλη».

Ο Έντουαρντ είπε ότι ο Τζάκσον τον αποκαλούσε «άγγελο» και ότι οι δύο έκαναν μπάνιο μαζί, καθώς και μοιράζονταν το ίδιο κρεβάτι.

Η Μαρί-Νικόλ ισχυρίστηκε ότι ο Τζάκσον την έπειθε να γδυθεί μπροστά του όταν ήταν μόλις 12 ετών και να αυνανιστεί ενώ την κοιτούσε.

«Συνέχεια έλεγε: ‘Αυτό είναι φυσιολογικό’. Μου ζήτησε να ανοίξω τα πόδια μου, μου ζήτησε να δει τον κόλπο μου και πλησίασε πολύ κοντά, και τον μύρισε», ισχυρίστηκε.

Ο Άλντο, ο νεότερος από τα αδέλφια, ισχυρίστηκε ότι αυτός και ο Τζάκσον ήταν ξαπλωμένοι μαζί στο κρεβάτι και έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια όταν ο τραγουδιστής φέρεται να τον κακοποίησε.

«Απλώς μου κατέβασε το σορτσάκι και άρχισε να μου κάνει στοματικό σεξ. Και [έλεγε]: ‘Δεν είναι ωραία αίσθηση; Βλέπεις, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ’», ισχυρίστηκε ο Άλντο.

Τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά

Ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του Μάικλ Τζάκσον, αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε δήλωση που έκανε στο «60 Minutes», κατηγορώντας την οικογένεια Κάσιο για «απελπισμένη προσπάθεια να βγάλουν λεφτά».

Επισήμανε την «συνεπή και επαναλαμβανόμενη» υπεράσπιση του Τζάκσον από την πλευρά των Κάσιο επί δεκαετίες, καθώς τα αδέλφια είχαν επιμείνει στο παρελθόν ότι «ποτέ δεν είχε βλάψει κανένα από αυτά».

«Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι απόπειρες εκβιασμού έρχονται περισσότερο από 15 χρόνια μετά το θάνατο του Τζάκσον, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθούν για δυσφήμιση», είπε ο Σίνγκερ.

«Δυστυχώς, τόσο στη ζωή όσο και στο θάνατο, το ταλέντο και η επιτυχία του Τζάκσον συνεχίζουν να τον καθιστούν στόχο».

Ο Έντι, ο Ντομινίκ, ο Άλντο και η Μαρί-Νικόλ ισχυρίστηκαν ότι στάθηκαν στο πλευρό του Τζάκσον για τόσο καιρό – ακόμη και μετά το θάνατό του – επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, τους είχε κάνει πλύση εγκεφάλου.

Η οικογένεια Κάσσιο υποστήριζε επί χρόνια ότι ο Τζάκσον δεν είχε κάνει τίποτα κακό ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του το 2003.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail