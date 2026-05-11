11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Fizz 11 Μαΐου 2026, 21:30

Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Τέσσερα αδέλφια που αποτελούσαν μέρος της «μυστικής οικογένειας» του Μάικλ Τζάκσον για 25 χρόνια πριν από το θάνατό του χαρακτήρισαν τον ποπ σταρ «τέρας», ο οποίος τους έκανε «πλύση εγκεφάλου» για να σιωπήσουν, αφού φέρεται να τους κακοποίησε σεξουαλικά για χρόνια.

Ο αείμνηστος τραγουδιστής άρχισε να έρχεται σε στενή επαφή με την οικογένεια τη δεκαετία του 1980, όταν έγινε φίλος με τους γονείς των παιδιών, τον manager του ξενοδοχείου Ντόμινικ Κάσιο και τη σύζυγό του, Κόνι.

Οι Έντι, Ντόμινικ, Άλντο και Μαρί-Νικόλ Κάσιο έχουν καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του Τζάκσον, ισχυριζόμενοι ότι ο σταρ τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά.

Η «σκοτεινή πλευρά»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes Australia» το βράδυ της Κυριακής, ο 43χρονος σήμερα Έντι ισχυρίστηκε ότι ο Τζάκσον κέρδισε την εμπιστοσύνη της οικογένειας με πολυτελείς εξορμήσεις για ψώνια, πτήσεις με ιδιωτικά τζετ, επισκέψεις σε λούνα παρκ, καθώς και με το να τους παίρνει μαζί του στις περιοδείες του σε όλο τον κόσμο.

Ο Τζάκσον φέρεται να επισκεπτόταν αργά το βράδυ το σπίτι της οικογένειας στα προάστια της Νέας Υόρκης, φέρνοντας μαζί του τον χιμπατζή του, τον Μπαμπλς, για να γοητεύσει τα παιδιά, τα οποία παραδέχτηκαν ότι ήταν «εντυπωσιασμένα» από τον ποπ σταρ και «ένιωθαν ξεχωριστά» που συναναστρέφονταν μαζί του και τους διάσημους φίλους του.

Ωστόσο, η ζεστασιά και η γενναιοδωρία του τραγουδιστή είχαν μια πολύ σκοτεινή πλευρά, ισχυρίστηκαν τα αδέλφια, με τα τέσσερα να αναφέρουν ότι χειραγωγήθηκαν πριν υποστούν μια πολυετή σεξουαλική κακοποίηση.

Ισχυρίστηκαν ότι αυτό συνέβη στο ράντσο Neverland του Τζάκσον, σε διάφορα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων περιοδειών του, και ακόμη και στο ίδιο το σπίτι των αδελφών, ενώ οι γονείς τους βρίσκονταν στον κάτω όροφο, ανυποψίαστοι.

«Όταν έχεις τον μεγαλύτερο σούπερ σταρ του κόσμου στη δεκαετία του ’80 που θέλει να γίνει φίλος σου, είσαι ευάλωτος και εύκολα χειραγωγήσιμος», είπε ο Ντομινίκ στην τηλεοπτική εκπομπή.

«Οι γονείς μου ήταν νέοι. Το γεγονός ότι ένας τόσο μεγάλος σταρ ήθελε να γίνει φίλος μαζί τους… σίγουρα τους έκανε να νιώθουν ξεχωριστοί, και το ίδιο και εμείς», είπε ο Έντι.

«Μας έκανε να νιώθουμε σαν να ήμασταν η οικογένειά του, τα παιδιά του, τα πάντα για αυτόν».

«Τότε ήταν που ο κόσμος μου άρχισε να αλλάζει»

Ο Τζάκσον ήρθε τόσο κοντά με τους Κάσιο που ισχυρίστηκαν ότι τους αποκαλούσε «δεύτερη οικογένειά» του και τα παιδιά άρχισαν να τον βλέπουν ως «τον θείο που έχει πλάκα».

Ωστόσο, τα αδέλφια ισχυρίστηκαν ότι πίσω από κλειστές πόρτες, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Ο Έντουαρντ είπε ότι ο Τζάκσον άρχισε να τον κακοποιεί όταν ήταν μόλις 11 ετών και ταξίδευε με τον τραγουδιστή στην περιοδεία του Dangerous το 1993.

«Τότε ήταν που ο κόσμος μου άρχισε να αλλάζει», ισχυρίστηκε ο Έντουαρντ.

«Ήμασταν σε περιοδεία, και τότε ήταν που ο Μάικλ άρχισε να με πλησιάζει και να με χαϊδεύει στα πόδια. Καθόμουν στα γόνατά του, και τότε συνέβη το πρώτο φιλί στα χείλη».

Ο Έντουαρντ είπε ότι ο Τζάκσον τον αποκαλούσε «άγγελο» και ότι οι δύο έκαναν μπάνιο μαζί, καθώς και μοιράζονταν το ίδιο κρεβάτι.

Η Μαρί-Νικόλ ισχυρίστηκε ότι ο Τζάκσον την έπειθε να γδυθεί μπροστά του όταν ήταν μόλις 12 ετών και να αυνανιστεί ενώ την κοιτούσε.

«Συνέχεια έλεγε: ‘Αυτό είναι φυσιολογικό’. Μου ζήτησε να ανοίξω τα πόδια μου, μου ζήτησε να δει τον κόλπο μου και πλησίασε πολύ κοντά, και τον μύρισε», ισχυρίστηκε.

Ο Άλντο, ο νεότερος από τα αδέλφια, ισχυρίστηκε ότι αυτός και ο Τζάκσον ήταν ξαπλωμένοι μαζί στο κρεβάτι και έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια όταν ο τραγουδιστής φέρεται να τον κακοποίησε.

«Απλώς μου κατέβασε το σορτσάκι και άρχισε να μου κάνει στοματικό σεξ. Και [έλεγε]: ‘Δεν είναι ωραία αίσθηση; Βλέπεις, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ’», ισχυρίστηκε ο Άλντο.

Τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά

Ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του Μάικλ Τζάκσον, αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε δήλωση που έκανε στο «60 Minutes», κατηγορώντας την οικογένεια Κάσιο για «απελπισμένη προσπάθεια να βγάλουν λεφτά».

Επισήμανε την «συνεπή και επαναλαμβανόμενη» υπεράσπιση του Τζάκσον από την πλευρά των Κάσιο επί δεκαετίες, καθώς τα αδέλφια είχαν επιμείνει στο παρελθόν ότι «ποτέ δεν είχε βλάψει κανένα από αυτά».

«Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι απόπειρες εκβιασμού έρχονται περισσότερο από 15 χρόνια μετά το θάνατο του Τζάκσον, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθούν για δυσφήμιση», είπε ο Σίνγκερ.

«Δυστυχώς, τόσο στη ζωή όσο και στο θάνατο, το ταλέντο και η επιτυχία του Τζάκσον συνεχίζουν να τον καθιστούν στόχο».

Ο Έντι, ο Ντομινίκ, ο Άλντο και η Μαρί-Νικόλ ισχυρίστηκαν ότι στάθηκαν στο πλευρό του Τζάκσον για τόσο καιρό – ακόμη και μετά το θάνατό του – επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, τους είχε κάνει πλύση εγκεφάλου.

Η οικογένεια Κάσσιο υποστήριζε επί χρόνια ότι ο Τζάκσον δεν είχε κάνει τίποτα κακό ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του το 2003.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Συμβούλιο ασφαλείας στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ – Θα εξετάσει επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
«Έκανε ότι μπορούσε» 11.05.26

Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Mother's Day 10.05.26

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

LIVE: Τότεναμ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 11.05.26

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
On Field 11.05.26

Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Παγκόσμια ανησυχία 11.05.26

Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ελλάδα 11.05.26

Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Κόσμος 11.05.26

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26 Upd: 21:23

Μήνυμα «νίκης» στις εκλογές, οπότε αυτές γίνουν, στέλνει από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας, με το κοινό να σταματά την ομιλία του παρακινώντας τον να ανακοινώσει το κόμμα. «Η σπορά έγινε τώρα είναι η ώρα του θερισμού», αναφέρει με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.

Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
Η πορεία 11.05.26

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 11.05.26

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11.05.26

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 11.05.26

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

