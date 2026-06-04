Ισπανικά ΜΜΕ: «Με εισήγηση Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός κινείται για τον Φρανσίσκο»

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Επιμένουν στο εξωτερικό για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό, με νέο δημοσίευμα αυτή τη φορά να αποκαλύπτει πως ο Σέρβος προπονητής έχει εισηγηθεί ήδη κάποιους παίκτες, ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα, το Encestando και ο Χαβιέρ Μαέστρο αναφέρουν πως ο Σέρβος τεχνικός φέρεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την πρόκληση της επιστροφής στην Αθήνα και ήδη σχεδιάζει την ομάδα της σεζόν 2026-27.

Πρώτο όνομα στη λίστα του; Αυτό του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος θα είναι ο αντί-Σορτς μιας και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο.

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«Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα μάθαμε, να κινηθεί για τον Σιλβέν Φρανσίσκο», αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα και συμπληρώνει πως οι άνθρωποι των Πράσινων έχουν ήδη στα χέρια τους μια λίστα από ονόματα που θέλει ο Σέρβος προπονητής για την ενίσχυση της ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν. Όλα αυτά, την ώρα που το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Γάλλος γκαρντ έχει ήδη πρόταση από το «τριφύλλι».

Ο Φρανσίσκο έχει συμβόλαιο με τη Ζαλγκίρις, ωστόσο υπάρχει buy out στο καλοκαίρι του 2026 που είναι ιδιαίτερα προσιτό για τους ενδιαφερόμενους. Ήδη υπάρχει έντονη κινητικότητα με την περίπτωσή του εδώ και μήνες, με αρκετές από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας να εξετάζουν την περίπτωσή του.