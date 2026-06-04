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Ένα εξαιρετικά εξελιγμένο υπόγειο καταφύγιο με συστήματα που το καθιστούν μη ανιχνεύσιμο ξετρύπωσαν οι Καραμπινιέρι στο Αρντόρε της Καλαβρίας, στη Νότια Ιταλία, κατά τη διάρκεια έρευνας για όπλα. Πρόκειται για μία από τις πιο σύνθετες κρυφές κατασκευές που έχουν βρεθεί ποτέ στην περιοχή, με ξεχωριστά τμήματα και διάδρομο διαφυγής.

Με υψηλό επίπεδο οργάνωσης και σχεδιασμού και εμμονή στη λεπτομέρεια περιγράφεται το καταφύγιο

Στην ανακοίνωσή τους, οι Καραμπινιέρι κάνουν λόγο για ένα εξελιγμένο παντελώς αθέατο bunker (καταφύγιο), προστατευμένο από συστήματα που εμποδίζουν τον εντοπισμό του, εφάμιλλο ενός κινηματογραφικού σκηνικού και σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για να εξασφαλίζει τη διαφυγή του ενοίκου του.

«Αυτό που αρχικά προϊδέαζε για μια συνηθισμένη δραστηριότητα έρευνας με σκοπό την αναζήτηση όπλων μετατράπηκε σε μια πραγματική επιχείρηση που κορυφώθηκε με την ανακάλυψη ενός συγκροτήματος μοναδικού στο είδος του, του πρώτου που ανακαλύφθηκε στην περιοχή με τόσο υψηλό επίπεδο οργάνωσης και σχεδιασμού», προσθέτουν.

Un bunker sotterraneo altamente sofisticato, con cunicoli segreti e una via di fuga, è stato scoperto dai carabinieri ad Ardore, nel Reggino. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Locri con il supporto dello Squadrone Cacciatori «Calabria» e dei Vigili del Fuoco,… pic.twitter.com/iOSy9AHDit — Repubblica (@repubblica) June 4, 2026

Ιταλία: Η πολύπλοκη υπόγεια κατασκευή

Κάτω από το κτίριο που επιθεωρήθηκε αναδύθηκε μια αρθρωτή δομή που περιελάμβανε πολλαπλά δωμάτια, μεταξύ των οποίων ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο και τον «θάλαμο διαφυγής», στην καρδιά της κατασκευής.

Από εκεί εκτείνεται ένα τούνελ μήκους περίπου 120 μέτρων, σκαμμένο βαθιά στο έδαφος και σχεδιασμένο έτσι ώστε αυτός που βρίσκεται στο καταφύγιο να μπορεί να διαφύγει γρήγορα προς μια αγροτική περιοχή, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι αστυνομικοί στην ανακοίνωσή τους τονίζουν την «εμμονική προσοχή στη λεπτομέρεια».

Μια καταπακτή από οπλισμένο σκυρόδεμα που δεν ήταν ορατή απ’ έξω, άνοιγε μέσω ενός κρυφού και εξελιγμένου ηλεκτρικού μηχανισμού ακριβείας, ικανού να ενεργοποιεί το μυστικό πέρασμα προς τα έξω.

Το μήκος του τούνελ, η διαίρεση των χώρων, τα κρυφά συστήματα πρόσβασης και ολόκληρη η αρχιτεκτονική του καταφυγίου οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι βρίσκονται μπροστά σε μία από τις πιο εξελιγμένες παράνομες κατασκευές που έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή του Λόκρι.

Οι Καραμπινιέρι σημειώνουν ότι η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω των χαρακτηριστικών της κατασκευής και απαιτούσε πολλές ώρες εργασίας και την εξειδικευμένη συνδρομή πολλών τμημάτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του κατασκευαστή του καταφυγίου όσο και των χρηστών του συνεχίζονται.