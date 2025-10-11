science
Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 17:22
Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια - Μια ανάσα από σπίτια οι φλόγες (vid)
Τα «καταφύγια» των tech-leaders και η «Μέρα της Κρίσης»
Τεχνολογία 11 Οκτωβρίου 2025 | 19:35

Τα «καταφύγια» των tech-leaders και η «Μέρα της Κρίσης»

Επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών φτιάχνουν τις λεγόμενες «σπηλιές των νυχτερίδων»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η εκρηκτική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ των πολλών θεωριών συνωμοσίας με τις οποίες συνοδεύεται, έχει πυροδοτήσει το σενάριο ότι μπορεί να φέρει νωρίτερα την Ημέρα της Κρίσης. Τροφή στα σενάρια αυτά δίνει και η φήμη ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει ξεκινήσει τις εργασίες για το Koolau Ranch, το εκτεταμένο συγκρότημά του 1.400 στρεμμάτων στο νησί Καουάι της Χαβάης, ήδη από το 2014.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wired, το συγκρότημα αυτό έχει προγραμματιστεί να περιλαμβάνει ένα καταφύγιο, με δικά του αποθέματα ενέργειας και τροφίμων, και μάλιστα όσοι εργάζονται στον χώρο αυτό έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας με πολύ αυστηρές και δεσμευτικές ρήτρες και δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν το ο,τιδήποτε. Γύρω του έχει υψωθεί ένα τεράστιο τείχος ύψους άνω των δύο μέτρων.

Όταν ρωτήθηκε πέρυσι αν σκόπευε να δημιουργήσει ένα καταφύγιο για την Ημέρα της Κρίσης, ο ιδρυτής του Facebook απάντησε κατηγορηματικά «όχι». Ο υπόγειος χώρος, που εκτείνεται σε περίπου 5.000 τετραγωνικά πόδια, είναι, όπως εξήγησε, «σαν ένα μικρό καταφύγιο, είναι σαν υπόγειο».

Αυτό δεν έχει σταματήσει τις εικασίες – όπως και την απόφασή του να αγοράσει 11 ακίνητα στη γειτονιά Crescent Park του Πάλο Άλτο στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας προφανώς έναν υπόγειο χώρο 7.000 τετραγωνικών ποδιών από κάτω.

Αν και σύμφωνα με τους New York Times οι άδειες οικοδομής του αναφέρονται σε υπόγεια, ορισμένοι από τους γείτονές του το αποκαλούν καταφύγιο. Ή αλλιώς, «σπηλιά με νυχτερίδες για δισεκατομμυριούχους».

Οι leaders της τεχνολογίας

Εκτός αυτού, υπάρχουν κι άλλες εικασίας γύρω από άλλους ηγέτες της τεχνολογίας, μερικοί από τους οποίους φαίνεται να είναι απασχολημένοι με την αγορά εκτάσεων γης με υπόγειους χώρους, ώριμων για μετατροπή σε πολυτελή καταφύγια πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Όπως γράφει το BBC, ο Ριντ Χόφμαν, συνιδρυτής του LinkedIn, μίλησε για την «ασφάλεια της Αποκάλυψης». Αυτό αντιστοιχεί σε κάτι που έχουν περίπου οι μισοί από τους υπερπλούσιους, όπως έχει ισχυριστεί προηγουμένως, με τη Νέα Ζηλανδία να αποτελεί δημοφιλή προορισμό για καταφύγια.

Μήπως, λοιπόν, πραγματικά προετοιμάζονται για πόλεμο, για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή για κάποιο άλλο καταστροφικό γεγονός που οι υπόλοιποι από εμάς δεν γνωρίζουμε ακόμη, διερωτάται ο συντάκτης του BBC…

Μάλιστα, ο Σαμ Άλτμαν άφησε κάποτε να εννοηθεί ότι θα συναντήσει τον Πίτερ Θιλ σε μια απομακρυσμένη ιδιοκτησία στη Νέα Ζηλανδία σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής.

Οι ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες πολλών. Ένας εξ αυτών είναι ο Ilya Sutskever, επικεφαλής επιστήμονας και συνιδρυτής της Open AI.

Μέχρι τα μέσα του 2023, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είχε κυκλοφορήσει το ChatGPT – το chatbot που χρησιμοποιείται πλέον από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο – και εργαζόταν γρήγορα για ενημερώσεις.

Σύμφωνα με ένα βιβλίο της δημοσιογράφου Karen Hao, μέχρι εκείνο το καλοκαίρι ο κ. Sutskever πίστευε ολοένα και περισσότερο ότι οι επιστήμονες υπολογιστών βρίσκονταν στα πρόθυρα της ανάπτυξης τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI) – το σημείο στο οποίο οι μηχανές θα έρχονταν να μιμηθούν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Η ίδια τονίζει ότι σε μια συνάντηση, ο κ. Sutskever πρότεινε στους συναδέλφους τους να σκάψουν ένα υπόγειο καταφύγιο για τους κορυφαίους επιστήμονες της εταιρείας προτού κυκλοφορήσει στον κόσμο μια τόσο ισχυρή τεχνολογία:  «Σίγουρα θα χτίσουμε ένα καταφύγιο πριν κυκλοφορήσουμε την AGI», φέρεται ευρέως να είπε, αν και δεν είναι σαφές ποιον εννοούσε με το «εμείς».

Ρίχνει φως σε ένα παράξενο γεγονός: πολλοί κορυφαίοι επιστήμονες υπολογιστών και ηγέτες της τεχνολογίας, μερικοί από τους οποίους εργάζονται σκληρά για να αναπτύξουν μια εξαιρετικά έξυπνη μορφή Τεχνητής Νοημοσύνης, φαίνονται επίσης βαθιά φοβισμένοι για το τι θα μπορούσε να κάνει μια μέρα.

Πότε ακριβώς, λοιπόν, θα φτάσει η Γνωστική Τεχνητή Νοημοσύνη (ΓΝΣ); Και θα μπορούσε όντως να αποδειχθεί αρκετά μετασχηματιστική ώστε να φοβίσει τους απλούς ανθρώπους;

Μια άφιξη «νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε»

Οι ηγέτες της τεχνολογίας ισχυρίζονται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AGI) είναι επικείμενη. Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι θα έρθει «νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο».

Ο Σερ Ντέμις Χασάμπης, συνιδρυτής της DeepMind, έχει προβλέψει τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, ενώ ο ιδρυτής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έγραψε πέρυσι ότι ο προτιμώμενος όρος του – «ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη» – θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ήδη από το 2026.

Αλλά ένας λόγος που η ιδέα ενθουσιάζει ορισμένους στη Σίλικον Βάλεϊ είναι ότι θεωρείται πρόδρομος για κάτι ακόμη πιο προηγμένο: την ASI ή τεχνητή υπερ-νοημοσύνη – τεχνολογία που ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ήταν το 1958 που η έννοια της «μοναδικότητας» αποδόθηκε μετά θάνατον στον ουγγρικής καταγωγής μαθηματικό Τζον φον Νόιμαν. Αναφέρεται στη στιγμή που η υπολογιστική νοημοσύνη προχωρά πέρα ​​από την ανθρώπινη κατανόηση.

Ο Τζον φον Νόιμαν πιστώνεται με μία από τις πρώτες αναφορές στην έννοια της μοναδικότητας, πολύ πριν αυτή αποκτήσει όνομα – ήταν φυσικός, μαθηματικός, οικονομολόγος και επιστήμονας υπολογιστών.

Πιο πρόσφατα, το βιβλίο Genesis του 2024, γραμμένο από τους Eric Schmidt, Craig Mundy και τον αείμνηστο Henry Kissinger, διερευνά την ιδέα μιας υπερδύναμης τεχνολογίας που γίνεται τόσο αποτελεσματική στη λήψη αποφάσεων και την ηγεσία που καταλήγουμε να της παραδίδουμε τον πλήρη έλεγχο.

Η Ίλον Μασκ έχει ισχυριστεί μάλιστα ότι η υπερ-ευφυής τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια εποχή «καθολικού υψηλού εισοδήματος».

Πρόσφατα υποστήριξε την ιδέα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει τόσο φθηνή και διαδεδομένη που σχεδόν όλοι θα θέλουν «τα δικά τους προσωπικά R2-D2 και C-3PO» (αναφερόμενοι στα ανδροειδή από το Star Wars).

«Όλοι θα έχουν την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, φαγητό, μεταφορά κατ’ οίκον και όλα τα άλλα. Βιώσιμη αφθονία», δήλωσε με ενθουσιασμό.

Γεννά τρόμο…

Υπάρχει φυσικά και η τρομακτική πλευρά. Θα μπορούσε η τεχνολογία να καταληφθεί από τρομοκράτες και να χρησιμοποιηθεί ως ένα τεράστιο όπλο, ή τι θα γινόταν αν η τεχνολογία αποφάσιζε από μόνη της ότι η ανθρωπότητα είναι η αιτία των προβλημάτων του κόσμου και μας καταστρέφει;

«Αν είναι πιο έξυπνο από εμάς, τότε πρέπει να το περιορίσουμε», προειδοποίησε ο Τιμ Μπέρνερς Λι, δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού, μιλώντας στο BBC νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Πρέπει να μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε.»

«Το να λες ότι «αγοράζεις σπίτι στη Νέα Ζηλανδία» είναι σαν να κλείνεις το μάτι, να κλείνεις το μάτι, να μην λες τίποτα άλλο», είχε πει προηγουμένως ο Ριντ Χόφμαν. Το ίδιο πιθανώς ισχύει και για τα καταφύγια.

Νοημοσύνη χωρίς συνείδηση

Κατά κάποιο τρόπο, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη υπερισχύσει του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ένα εργαλείο γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να είναι ειδικός στη μεσαιωνική ιστορία τη μία στιγμή και να λύνει πολύπλοκες μαθηματικές εξισώσεις την επόμενη.

Ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας λένε ότι δεν γνωρίζουν πάντα γιατί τα προϊόντα τους ανταποκρίνονται με αυτόν τον τρόπο. Η Meta λέει ότι υπάρχουν ορισμένα σημάδια ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της βελτιώνονται μόνα τους.

Τελικά, όμως, όσο έξυπνες κι αν γίνουν οι μηχανές, βιολογικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξακολουθεί να κερδίζει. Έχει περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες και 600 τρισεκατομμύρια συνάψεις, πολύ περισσότερους από τα τεχνητά ισοδύναμα.

Ο εγκέφαλος δεν χρειάζεται να κάνει παύσεις μεταξύ των αλληλεπιδράσεων και προσαρμόζεται συνεχώς σε νέες πληροφορίες.

«Αν πείτε σε έναν άνθρωπο ότι έχει βρεθεί ζωή σε έναν εξωπλανήτη, θα το μάθει αμέσως και αυτό θα επηρεάσει την κοσμοθεωρία του στο μέλλον. Για ένα LLM [Large Language Model], θα το γνωρίζει αυτό μόνο εφόσον του το επαναλαμβάνετε συνεχώς ως γεγονός», λέει ο κ. Hodjat.

«Οι LLM επίσης δεν έχουν μεταγνώση, που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γνωρίζουν. Οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν μια ενδοσκοπική ικανότητα, που μερικές φορές αναφέρεται ως συνείδηση, που τους επιτρέπει να γνωρίζουν τι γνωρίζουν.»

Είναι ένα θεμελιώδες μέρος της ανθρώπινης νοημοσύνης – και ένα που δεν έχει ακόμη αναπαραχθεί σε εργαστήριο.

Πηγή: ΟΤ

World
Ημέρα της κρίσης: Τα «καταφύγια» των tech-leaders

Ημέρα της κρίσης: Τα «καταφύγια» των tech-leaders

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream science
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»
Ελλάδα 11.10.25

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

«Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή» έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»

Όσα είπαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Χρήστος Τζόληγς ενόψει του αγώνα της Εθνικής με τη Δανία την Κυριακή (12/10, 21:45) που αποτελεί... τελικό στην προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του
Όχι στο στίγμα 11.10.25

Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του

Η πιο «επώδυνη και ευάλωτη» περίοδος της ζωής του Μπρους Σπρίνγκστιν μεταφέρεται τώρα στη μεγάλη οθόνη με την επερχόμενη βιογραφική ταινία, Springsteen: Deliver Me from Nowhere, η οποία κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Μπάσκετ 11.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ηρακλής για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023
Τεχνολογία 11.10.25

Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023

Η τεχνική DLL hijacking (παραβίαση βιβλιοθήκης δυναμικών συνδέσμων) είναι μια συνηθισμένη μέθοδος κατά την οποία αντικαθίσταται μια βιβλιοθήκη που φορτώνει νόμιμα με μια κακόβουλη

Σύνταξη
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους
Μεταρρύθμιση 11.10.25

Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους

Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας στρατιωτικοί όλων των σωμάτων, καθώς αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ατζέντα 2030».

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:15 από το «Parken» της Κοπεγχάγης τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Από κρίση σε κρίση 11.10.25

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Culture Live 11.10.25

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven

Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ τόνισε πως σέβεται την Ελλάδα και πώς η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να να νικήσει.

Σύνταξη
Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 11.10.25

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι Βασερό και Ριντερκνές ήταν συγκάτοικοι στο πανεπιστήμιο, συμπαίκτες στα διπλά και τώρα θα είναι αντίπαλοι στον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
Ελλάδα 11.10.25

Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα νωρίς το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλιμος – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

