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ΒΑΒΟΥΡΑ: Κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 03 Ιουνίου 2026, 09:47

ΒΑΒΟΥΡΑ: Κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Το θρυλικό περιοδικό ΒΑΒΟΥΡΑ φέρνει το χιούμορ και το καλοκαίρι το Σάββατο 6 Ιουνίου μαζί με τα ΝΕΑ

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Με το πρώτο τεύχος του καλοκαιριού, η ΒΑΒΟΥΡΑ επιστρέφει αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου μαζί με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, φέρνοντας στις σελίδες της όλα εκείνα τα συστατικά που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες μικρών και μεγάλων φίλων των κλασικών κόμικς. Γεμάτη χιούμορ, ανατροπές, απίθανες περιπέτειες και αξέχαστους ήρωες, η νέα έκδοση δίνει το σύνθημα για την έναρξη της θερινής περιόδου με ιστορίες που ταξιδεύουν τη φαντασία από τη γειτονιά μέχρι το διάστημα.

Στις σελίδες του νέου τεύχους, οι αναγνώστες θα συναντήσουν γνώριμους πρωταγωνιστές που εξακολουθούν να χαρίζουν άφθονο γέλιο και συγκινήσεις. Από μια «Διαστημική Βόλτα» γεμάτη απρόοπτα μέχρι τα μυστηριώδη «Ενοικιάζονται Φαντάσματα» και από τις σκανταλιές του Σούινι έως τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες του Γουρουνομούρη, η ΒΑΒΟΥΡΑ παραμένει πιστή στη συνταγή που τη διατήρησε ζωντανή στη μνήμη πολλών γενεών αναγνωστών.

Με πολύχρωμες σελίδες, γρήγορη δράση και το διαχρονικό πνεύμα των κλασικών εικονογραφημένων ιστοριών, η Βαβούρα υποδέχεται το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο: προσφέροντας ώρες διασκέδασης, γέλιου και φαντασίας για όλη την οικογένεια.

Το πρώτο καλοκαιρινό ραντεβού της ΒΑΒΟΥΡΑ είναι αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ. Ένα συλλεκτικό τεύχος με τους αγαπημένους ήρωες των κλασικών κόμικς, που υπόσχονται να κάνουν την αρχή του καλοκαιριού ακόμη πιο συναρπαστική.

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