«Η ζωή με δοκίμασε» – Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του

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Ο Τζον Τραβόλτα δηλώνει ότι «η ζωή με έβαλε σε δοκιμασία», αλλά αναζητά το «θετικό» μετά την αφιέρωση της νέας του ταινίας στη σύζυγό του και τον γιο του που έχουν πεθάνει

Αφού έχασε τη σύζυγό του Κέλι Πρέστον το 2020 και τον γιο του Τζετ Τραβόλτα το 2009, ο 72χρονος ηθοποιός και προσφάτως σκηνοθέτης δήλωσε ότι «η φύση μου είναι να αναζητώ το θετικό, ακόμα και όταν αντιμετωπίζω τα χειρότερα»

Ο Τζον Τραβόλτα μίλησε ανοιχτά για το πώς συνεχίζει να βρίσκει φως στη ζωή του μετά από μια σειρά βαθιών προσωπικών απωλειών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη J’adore.parisian.chic (@jadore.parisian.chic)

Η αφιέρωση

Ο Τραβόλτα έχασε τον γιο του, Τζετ, το 2009, όταν αυτός ήταν 16 ετών, μετά από μια κρίση που προκάλεσε την πτώση του. Έντεκα χρόνια αργότερα, το 2020, η σύζυγός του Κέλι Πρέστον πέθανε σε ηλικία 57 ετών, δύο χρόνια μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού.

Ο Τραβόλτα δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι αφιέρωσε τη νέα του ταινία, Propeller One-Way Night Coach -η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες- στους δυο τους, καθώς και στους γονείς και τα αδέλφια του.

«Αφιέρωσα την ταινία στην Κέλι, στον γιο μου Τζετ, στους αδελφούς και τις αδελφές μου, στη μητέρα και τον πατέρα μου, γιατί αυτοί είναι το πρότυπο από το οποίο γεννήθηκε αυτή η ταινία», είπε.

Η επιλογή

Όταν ρωτήθηκε πώς κατάφερε να παραμείνει αισιόδοξος παρά τον τόσο μεγάλο πόνο και την απώλεια που βίωσε, είπε ότι, ενώ «η ζωή σίγουρα με έβαλε σε δοκιμασία», είναι στη «φύση μου να αναζητώ το θετικό, ακόμα και όταν αντιμετωπίζω το χειρότερο».

«Δεν είμαι φτιαγμένος για να μένω βυθισμένος στο σκοτάδι», συνέχισε ο Τραβόλτα. «Μπορώ να κοιτάξω το σκοτάδι, αλλά δεν επιλέγω να πεθάνω μέσα σε αυτό το σκοτάδι».

Η ιστορία

Βασισμένη στην πρώτη του πτήση ως παιδί και εμπνευσμένη από το ομώνυμο παιδικό βιβλίο του του 1997, η ταινία «Propeller One-Way Night Coach» είναι ημι-αυτοβιογραφική.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί και η κόρη του Τραβόλτα, η 26χρονη Έλα Μπλου Τραβόλτα, είναι μια οικογενειακή ταινία που παρουσιάζει τις ΗΠΑ του 1962 μέσα από τα μάτια του 8χρονου Τζέφ.

Δεν αποφεύγει τα δύσκολα ιστορικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, αλλά παραμένει προσκολλημένη στην οπτική γωνία ενός παιδιού.

«Δεν είμαι φτιαγμένος για να μένω βυθισμένος στο σκοτάδι», συνέχισε ο Τραβόλτα. «Μπορώ να κοιτάξω το σκοτάδι, αλλά δεν επιλέγω να πεθάνω μέσα σε αυτό το σκοτάδι»

Το παιδί

«Ήθελα αυτή την ειλικρίνεια», είπε για την ταινία. «Η ελπίδα και η ανθεκτικότητα ενός παιδιού είναι μοναδικές. Εμείς οι ενήλικες έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει αυτό. Ως παιδί, πάντα έβλεπα το ποτήρι μισογεμάτο. Πίστευα ότι η ζωή μπορούσε να είναι καλύτερη».

Συνέχισε λέγοντας: «Ακόμα και όταν άκουγε τρομερά νέα, όπως όταν η ταινία αναφέρεται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή όταν εμφανίζεται ο τρελός, βλέπει το σκοτάδι και τον πόνο, αλλά γρήγορα ξανασηκώνεται».

Το βλέμμα ελπίδας

Ο Τραβόλτα είπε ότι ελπίζει οι άνθρωποι να «ανακαλύψουν ξανά αυτό το βλέμμα ελπίδας», εξηγώντας ότι το 1962, όταν διαδραματίζεται η ταινία, «δεν ήμασταν τόσο καταβεβλημένοι από την υποχρέωση να βλέπουμε πάντα τη σκοτεινή πλευρά της ζωής».

Παρουσίασε την ταινία του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο, όπου έλαβε μια τιμητική Χρυσή Σφαίρα την οποία δεν περίμενε, ήταν έκπληξη, ενώ αναπόλησε την πρώτη του εμφάνιση εκεί, για το Pulp Fiction.

Η ανάμνηση

Το Pulp Fliction έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ το 1994 και ήταν η πρώτη φορά που ο Τραβόλτα, ο οποίος υποδύθηκε τον Βίνσεντ Βέγκα στην ταινία, την έβλεπε ο ίδιος. «Καθόμουν εκεί με τη γυναίκα μου στην προβολή στο Palais. Φτάνει η σκηνή από το Jack Rabbit Slims, εκείνη όπου η Ούμα Θέρμαν και εγώ μπαίνουμε στο εστιατόριο. Ο χαρακτήρας μου είναι τελείως μαστουρωμένος, σε μια έντονη κατάσταση ζάλης» είπε στη La Repubblica.

«Βλέπω τους σωσία της Μέριλιν Μονρόε και του Τζέιμς Ντιν να περνούν, τους δείχνω με εκείνη τη χειρονομία, και το μοντάζ κόβει στην πλάτη του λαιμού μου. Η γυναίκα μου με αρπάζει και μου λέει: “Αγάπη μου, συνειδητοποιείς τι θέμα έχει αυτή η ταινία;” Το ανακάλυψα μαζί με τον κόσμο. Είναι η πιο έντονη ανάμνησή μου».

Η κόρη (και ο άλλος γιος)

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, θυμήθηκε τη μητέρα του, την Έλεν Τραβόλτα, που πέθανε σε ηλικία 66 ετών το 1978, περιγράφοντάς την ως «ευγενική, καλλιεργημένη, γενναιόδωρη γυναίκα» που ήταν «λαμπρή ηθοποιός» και «αγαπούσε βαθιά την οικογένειά της».

Εν τω μεταξύ, η Έλα Μπλου, που υποδύεται τη Ντόρις, μια αεροσυνοδό, απέτινε φόρο τιμής στους γονείς της κατά την πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας στο περιοδικό People ότι και οι δύο γονείς της την υποστήριξαν εξ αρχής στην απόφασή της να ακολουθήσει τα βήματά τους στον χώρο του θεάματος.

«Ακόμα κι αν τελικά είχα αποφασίσει να κάνω κάτι άλλο, θα με είχαν υποστηρίξει και σε αυτό», είπε. «Αλλά νομίζω ότι ήταν χαρούμενοι επειδή τους αρέσει πολύ αυτή η δουλειά, και εγώ την αγαπώ εξίσου. Οπότε νομίζω ότι απλά ήταν χαρούμενοι που μου άρεσε τόσο πολύ να δουλεύω».

Ο Τραβόλτα και η Πρέστον έχουν επίσης έναν γιο, τον Μπέντζαμιν, ο οποίος γίνεται 16 ετών τον Νοέμβριο.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζον Τραβόλτα ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, την ηθοποιό Κέλι Πρέστον, κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας, «A Love Song for Bobby Long», στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες, στις 17 Οκτωβρίου 2004 / REUTERS/Jim Ruymen