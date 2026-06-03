newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση αρκούδας στη Φουκουσίμα (δείτε βίντεο)
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 09:50

Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση αρκούδας στη Φουκουσίμα (δείτε βίντεο)

Η αρκούδα, η οποία επιτέθηκε σε υπαλλήλους μιας χαλυβουργίας, δεν έχει ακόμη αιχμαλωτιστεί

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γήρανση: Τι λέει η «θεωρία της πληροφορίας» σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γήρανση: Τι λέει η «θεωρία της πληροφορίας» σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια επίθεση από μια μαύρη αρκούδα προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων στην πόλη Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, την Τρίτη 2 Ιουνίου, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση;

Η αρκούδα τραυμάτισε αρχικά δύο υπαλλήλους της εταιρείας Fukushima Steel Works, με την τοπική αστυνομία και την πυροσβεστική να κινητοποιούνται στον τόπο της επίθεσης. Οι αρχές είχαν λάβει κλήση από την εταιρεία ότι «υπάλληλοι είχαν δαγκωθεί».

Στη συνέχεια, η αρκούδα επιτέθηκε σε έναν άλλο άνδρα 60 ετών σε διαφορετική εταιρεία. Επιτέθηκε επίσης σε μια γυναίκα 80 ετών που ζει στην ίδια γειτονιά.

Μόνο ένα από τα θύματα της αρκούδας τραυματίστηκε σοβαρά. Τα υπόλοιπα θύματα υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.

Η αρκούδα δεν έχει ακόμη αιχμαλωτιστεί από τις αρχές και πιστεύεται ότι βρίσκεται μέσα στη δεύτερη εταιρεία όπου εθεάθη για τελευταία φορά. Αστυνομικοί οπλισμένοι με μακριά ραβδιά έχουν περικυκλώσει τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Οι επιθέσεις αρκούδων σημάνουν συναγερμό για τις ιαπωνικές αρχές

Οι επιθέσεις αρκούδων αυξάνονται στην Ιαπωνία.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας ανέφερε ότι πέρυσι σκοτώθηκαν 13 άτομα από αρκούδες στην Ιαπωνία, αριθμός ρεκόρ.

Ο κυβερνήτης της βόρειας ιαπωνικής επαρχίας Ακίτα ζήτησε πέρυσι ακόμη και επίσημη στρατιωτική υποστήριξη για την προστασία των κατοίκων από τις επιθέσεις.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Γήρανση: Τι λέει η «θεωρία της πληροφορίας» σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γήρανση: Τι λέει η «θεωρία της πληροφορίας» σύμφωνα με το Χάρβαρντ

World
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

inWellness
Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό
Οικονομία για όλους 03.06.26

Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό

Μια ιδεολογία που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι κατακριτέα στις ΗΠΑ, κερδίζει περισσότερους νέους. Δεν έχουν διαβάσει Μαρξ, αλλά επιλέγουν τον σοσιαλισμό, γιατί διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη, στην οικογένεια, στη δουλειά και την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» – Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς [βίντεο]
«Μαφία, κατάλαβες;» 03.06.26

Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» - Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς

Εργοδοτική συμμορία στα φραουλοχώραφα της Ιταλίας, έκαψε τέσσερις ανθρώπους ζωντανούς στην επαρχία της Κοζέντσα, επειδή αντέδρασαν σε νέα εκμετάλλευση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολομβία: Φιλοφρονήσεις ανταλάσσει ο Τραμπ με τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία
ΗΠΑ - Κολομβία 03.06.26

Ακροδεξιές... φιλοφρονήσεις Τραμπ - Εσπριέγια

«Ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα βλέπει τον Ρούμπιο ως «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής
Βραζιλία 03.06.26

«Εχθρός» της Λατινικής Αμερικής ο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Λούλα

«Θανάσιμο εχθρό της Κούβας και άλλων λατινοαμερικάνικων κρατών», χαρακτήρισε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα τον Μάρκο Ρούμπιο, μετά την απειλή των ΗΠΑ για επιβολή νέων δασμών κατά της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας» στο Ντόρτμουντ
Γερμανία 03.06.26

Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας»

Ενας Σέρβος πιστεύεται ότι κρατά αιχμάλωτες τις τρεις κόρες του στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ, όπου έχει ταμπουρωθεί αφού αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους
Πολωνία - Γερμανία 03.06.26

Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους

Στις 4 Ιουνίου οι αρμόδιοι υπουργοί μετανάστευσης της ΕΕ για να συναποφασίσουν για την ανανέωση της προστασίας των ουκρανών προσφύγων, την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ – «Συντριπτική» ιρανική απάντηση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ
Μέση Ανατολή 03.06.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν το νησί Κεσμ και το Ιράν επιτίθεται σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Νέος γύρος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να χτυπούν το ιρανικό νησί Κεσμ και τους Φρουρούς της Επανάστασης να απαντούν με συντριπτικά πλήγματα κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ
Δυσπιστία 03.06.26

Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

Η CIA ξεκίνησε να μην μοιράζεται τις πληροφορίες της με τις υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και για τον πόλεμο με το Ιράν, εν μέσω κόντρας για τις αρμοδιότητες και την ανταλλαγή πληροφοριών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία
Πόλεμος στην Ουκρανία 03.06.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και επανέλαβε την έκκληση για αντιαεροπορικά μέσα από τους Δυτικούς συμμάχους.

Σύνταξη
Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Χρίστιαν Μίτσκοτσκι 02.06.26

Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Κόσμος 02.06.26

Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η σουηδική κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή το φθινόπωρο με αποστολή να αξιολογήσει τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζέστη και σκύλοι: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να τους κρατήσουμε ασφαλείς το καλοκαίρι
«Ανάσες» δροσιάς 03.06.26

Πώς οι σκύλοι αντιμετωπίζουν τη ζέστη, η σημασία της σωστής θερμορύθμισης

Τη ζέστη οι σκύλοι τη βιώνουν διαφορετικά απ’ ό,τι εμείς. Μαθαίνουμε για το λαχάνιασμα, την αγγειοδιαστολή και γιατί το κούρεμα το καλοκαίρι μπορεί να κάνει κακό.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα μετά τη συνέντευξή της στο BBC
Fizz 03.06.26

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα λίγες μέρες μετά την περιβόητη συνέντευξή της στο BBC - Ο Γουίλιαμ, ο Χάρι και οι άλλες γυναίκες

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στην εκπομπή Panorama του BBC, ταρακούνησε το Παλάτι και οδήγησε στο επίσημο διαζύγιο της «πριγκίπισσας του λαού» με τον Κάρολο μετά από εντολή της βασίλισσας Ελισάβετ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική 03.06.26

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μαντζουράνης υπογραμμίζει ότι «μετά από συνεκτίμηση των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της ΠΓ, της ΚΕ καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.» τονίζοντας με νόημα ότι «αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ΄αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη».

Σύνταξη
Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη: 13 συλλήψεις
Ελλάδα 03.06.26

Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη: 13 συλλήψεις

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων - Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ είχε βγάλει το κύκλωμα.

Σύνταξη
ΕΛΑΣ: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με τους πρώην – Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με την ιστορία και τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική 03.06.26

ΕΛΑΣ: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με τους πρώην – Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με την ιστορία και τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ»

Δεν ανοίγουν ακόμη οι πύλες της ΕΛΑΣ, αναμέτρηση με την ιστορική συγκυρία για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αποφυγή παρεξηγήσεων μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Η ζωή με δοκίμασε» – Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του
Σθένος 03.06.26

«Η ζωή με δοκίμασε» - Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του

Ο Τζον Τραβόλτα δηλώνει ότι «η ζωή με έβαλε σε δοκιμασία», αλλά αναζητά το «θετικό» μετά την αφιέρωση της νέας του ταινίας στη σύζυγό του και τον γιο του που έχουν φύγει από τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια
Editorial 03.06.26

Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια

Μπορεί να ηγηθεί του θεσμικού εκσυγχρονισμού του κράτους μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τα πράγματα στη σημερινή κρίση θεσμών;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού καταγράφονται τα σοβαρότερα μποτιλιαρίσματα
Υπομονή και προσοχή 03.06.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφονται τα σοβαρότερα μποτιλιαρίσματα

Μεγάλη είναι η κίνηση στον περιφερειακό Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων και η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν

Σύνταξη
Εφορία: Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων έως και 75%
Η διαδικασία 03.06.26

Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων της Εφορίας έως και 75%

Οι φορολογούμενοι με πρόστιμα στην Εφορία θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τέλος του χρόνου

Σύνταξη
Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα

Αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος, αλλά και του κόμματος Τσίπρα, άφησε η Μαρία Καρυστινού, σε μια συνέντευξη, με αρκετές προσωποκεντρικές αναφορές, παραμένοντας σε γενικόλογες διαπιστώσεις σε κρίσιμα ζητήματα

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies