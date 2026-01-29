Γυμνάσια των πεζοναυτών των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, διακόπηκαν 4 φορές από αρκούδες

Σύμφωνα με τον διοικητή ενός τάγματος του αμερικανικού στρατού με έδρα την Αλάσκα, οι πεζοναύτες αναγνώρισης είχαν τέσσερις συναντήσεις με αρκούδες κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας. Μέλη Τάγματος Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, του 509ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών Πεζικού βρίσκονται αυτό το μήνα στην Ιαπωνία για μια σειρά ασκήσεων αλεξιπτωτιστών.

Οι στρατιώτες έπεσαν με αλεξίπτωτα στην περιοχή εκπαίδευσης Ναρασίνο στην περιοχή ελιγμών Οτζοτζιμπάρα σε διαφορετικές επαρχίες στην κύρια νήσο της Ιαπωνίας, Χόνσου, πριν αναπτυχθούν στο βόρειο νησί Χοκάιντο, δήλωσε ο διοικητής τους, υποστράτηγος Κόντι Γκριμ.

Οι συναντήσεις με αρκούδες συνέβησαν στο Οτζοτζιμπάρα, όπου οι πεζοναύτες αναγνώρισηςέπεσαν με αλεξίπτωτα πριν από την πτώση των στρατιωτών στις 13 Ιανουαρίου, δήλωσε ο Γκριμ στο Stars and Stripes μέσω τηλεφώνου το Σάββατο από το Χοκάιντο. «Οι πεζοναύτες είχαν τέσσερις συναντήσεις με αρκούδες», είπε. «Είχαν σπρέι για αρκούδες και μια ομάδα που ανταποκρίθηκε με περισσότερο σπρέι για αρκούδες και πυροτεχνήματα».

Οι στρατιώτες είναι συνηθισμένοι να επιχειρούν σε ενδιαιτήματα αρκούδων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην Αλάσκα, είπε ο διοικητής τους, σημειώνοντας ότι οι μαύρες αρκούδες προκαλούν λιγότερη ανησυχία από τις καφέ αρκούδες. «Σε κάθε περίπτωση απομακρυνθήκαμε» πρόσθεσε.

Και ο Ιαπωνικός στρατός έχει βρει τον μπελά του με τις αρκούδες

Η Ιαπωνική Δύναμη Αυτοάμυνας κινητοποιήθηκε τον Νοέμβριο για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της απειλής των αρκούδων στα βόρεια μέρη της χώρας. Η σπάνια αυτή κινητοποίηση ακολούθησε μια αύξηση των περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα 13 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες μέχρι στιγμής στο τρέχον ιαπωνικό οικονομικό έτος, το οποίο λήγει στις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των επιθέσεων αρκούδων σε παράγοντες όπως η επέκταση των δασικών εκτάσεων, η μείωση των πηγών τροφής, η μείωση του αγροτικού πληθυσμού και η μείωση του αριθμού των κυνηγών.

Στην Ιαπωνία ζουν δύο είδη αρκούδων, η ιαπωνική μαύρη αρκούδα και η μεγαλύτερη καφέ αρκούδα Ουσούρι. Οι μαύρες αρκούδες έχουν συνήθως ύψος περίπου 1,5 μέτρο και βάρος λίγο πάνω από 90 κιλά, αν και τα ενήλικα αρσενικά μπορεί να είναι σημαντικά βαρύτερα.

Η καφέ αρκούδα, βρίσκοται μόνο στο Χοκάιντο, με τα πιο μεγαλόσωμα δείγματα του είδους να ζυγίζουν έως και 400 κιλά. Ο πληθυσμός των αρκούδων στην Ιαπωνία ανερχόταν σε περίπου 11.700 το 2020, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό που είχε καταγραφεί 30 χρόνια νωρίτερα.

Όπως και στην Ελλάδα, το lockdown ίσως να βοήθησε την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στην άγρια ζωή και να βοήθησε τα ζώα να γίνουν λιγότερο ντροπαλά ή φοβισμένα προς τον άνθρωπο.