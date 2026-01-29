newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Γυμνάσια των πεζοναυτών των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, διακόπηκαν 4 φορές από αρκούδες
Οι «φιλειρηνικές» αρκούδες της Ιαπωνίας διέκοψαν σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις τις ασκήσεις πεζοναυτών των ΗΠΑ στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τον διοικητή ενός τάγματος του αμερικανικού στρατού με έδρα την Αλάσκα, οι πεζοναύτες αναγνώρισης είχαν τέσσερις συναντήσεις με αρκούδες κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας. Μέλη Τάγματος Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, του 509ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών Πεζικού βρίσκονται αυτό το μήνα στην Ιαπωνία για μια σειρά ασκήσεων αλεξιπτωτιστών.

Οι στρατιώτες έπεσαν με αλεξίπτωτα στην περιοχή εκπαίδευσης Ναρασίνο στην περιοχή ελιγμών Οτζοτζιμπάρα σε διαφορετικές επαρχίες στην κύρια νήσο της Ιαπωνίας, Χόνσου, πριν αναπτυχθούν στο βόρειο νησί Χοκάιντο, δήλωσε ο διοικητής τους, υποστράτηγος Κόντι Γκριμ.

Οι συναντήσεις με αρκούδες συνέβησαν στο Οτζοτζιμπάρα, όπου οι πεζοναύτες αναγνώρισηςέπεσαν με αλεξίπτωτα πριν από την πτώση των στρατιωτών στις 13 Ιανουαρίου, δήλωσε ο Γκριμ στο Stars and Stripes μέσω τηλεφώνου το Σάββατο από το Χοκάιντο. «Οι πεζοναύτες είχαν τέσσερις συναντήσεις με αρκούδες», είπε. «Είχαν σπρέι για αρκούδες και μια ομάδα που ανταποκρίθηκε με περισσότερο σπρέι για αρκούδες και πυροτεχνήματα».

Οι στρατιώτες είναι συνηθισμένοι να επιχειρούν σε ενδιαιτήματα αρκούδων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην Αλάσκα, είπε ο διοικητής τους, σημειώνοντας ότι οι μαύρες αρκούδες προκαλούν λιγότερη ανησυχία από τις καφέ αρκούδες. «Σε κάθε περίπτωση απομακρυνθήκαμε» πρόσθεσε.

Και ο Ιαπωνικός στρατός έχει βρει τον μπελά του με τις αρκούδες

Η Ιαπωνική Δύναμη Αυτοάμυνας κινητοποιήθηκε τον Νοέμβριο για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της απειλής των αρκούδων στα βόρεια μέρη της χώρας. Η σπάνια αυτή κινητοποίηση ακολούθησε μια αύξηση των περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα 13 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες μέχρι στιγμής στο τρέχον ιαπωνικό οικονομικό έτος, το οποίο λήγει στις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των επιθέσεων αρκούδων σε παράγοντες όπως η επέκταση των δασικών εκτάσεων, η μείωση των πηγών τροφής, η μείωση του αγροτικού πληθυσμού και η μείωση του αριθμού των κυνηγών.

Στην Ιαπωνία ζουν δύο είδη αρκούδων, η ιαπωνική μαύρη αρκούδα και η μεγαλύτερη καφέ αρκούδα Ουσούρι. Οι μαύρες αρκούδες έχουν συνήθως ύψος περίπου 1,5 μέτρο και βάρος λίγο πάνω από 90 κιλά, αν και τα ενήλικα αρσενικά μπορεί να είναι σημαντικά βαρύτερα.

Η καφέ αρκούδα, βρίσκοται μόνο στο Χοκάιντο, με τα πιο μεγαλόσωμα δείγματα του είδους να ζυγίζουν έως και 400 κιλά. Ο πληθυσμός των αρκούδων στην Ιαπωνία ανερχόταν σε περίπου 11.700 το 2020, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό που είχε καταγραφεί 30 χρόνια νωρίτερα.

Όπως και στην Ελλάδα, το lockdown ίσως να βοήθησε την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στην άγρια ζωή και να βοήθησε τα ζώα να γίνουν λιγότερο ντροπαλά ή φοβισμένα προς τον άνθρωπο.

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
«Είναι ανοησίες» 28.01.26

Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Ο Νιρ Μπαρκάτ εκτιμά ότι οι χώρες που μποϋκοτάρουνε το Ισραήλ, λόγω των εγκλημάτων πολέμου, στην πραγματικότητα θα το πληρώσουν οι ίδιες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;
Κόσμος 28.01.26

Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι το cyberstalking, το spyware, η ρητορική μίσους και οι απειλές συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο καταγγελθέντων περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Στροφή της Γαλλίας 28.01.26

Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Γαλλία είχε αντιταχθεί προηγουμένως στην κίνηση να χαρακτηριστεί η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, φοβούμενη ότι θα διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
Κόσμος 28.01.26

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων - Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εκατομμύρια κάτοικοι

Σύνταξη
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Διαρκής κλιμάκωση 28.01.26

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι
ΗΠΑ 28.01.26

Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Η δολοφονία του Πρέτι, ο δεύτερος θανατηφόρος πυροβολισμός από υπαλλήλους της ICE στη Μινεσότα αυτό το μήνα, έχει γίνει σημείο καμπής στην εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση

Σύνταξη
«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE
Κόσμος 28.01.26

«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Νέο μέτωπο σύγκρουσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μινεάπολη, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετανάστευσης

Σύνταξη
