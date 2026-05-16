Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 17:58
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 17:07

Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο βάθος μιας πυκνοκατοικημένης κοιλάδας, ακριβώς κάτω από τα τείχη της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, το έδαφος έχει ταρακουνηθεί τις τελευταίες εβδομάδες από κομπρεσέρ και μπουλντόζες.

Αυτοί είναι οι ήχοι της Ιερουσαλήμ εδώ και δεκαετίες, καθώς το ισραηλινό κράτος επιδιώκει αμείλικτα να επιβάλει μια ομοιόμορφη εβραϊκή ταυτότητα στο κατεχόμενο ανατολικό τμήμα της πόλης, εξαλείφοντας παράλληλα τον παλαιστινιακό χαρακτήρα της.

Οι Παλαιστίνιοι γκρεμίζουν τα ίδια τους τα σπίτια

Συνήθως, στο τιμόνι των μπουλντόζων βρίσκονται εργαζόμενοι του κράτους και του δήμου, αλλά στη γειτονιά αλ-Μπουστάν, στη σκιά του τζαμιού αλ-Ακσά του 11ου αιώνα, ο θόρυβος προέρχεται από μια πιο πρόσφατη εξέλιξη.

Είναι ο ήχος των Παλαιστινίων που κατεδαφίζουν τα ίδια τους τα σπίτια.

«Αυτό είναι κάτι πραγματικά δύσκολο. Είναι κάτι πικρό», είπε ο Τζαλάλ Αλ-Ταουίλ καθώς παρακολουθούσε ένα τρακτέρ που είχε νοικιάσει να διαλύει τα τελευταία απομεινάρια του σπιτιού που είχε χτίσει ο πατέρας του, το οποίο με τη σειρά του βρισκόταν στο σημείο όπου ήταν το σπίτι των παππούδων του.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οι περισσότεροι τοίχοι είχαν γκρεμιστεί μέχρι τα θεμέλια και τα μπάζα ήταν απλά ένας σωρός.

Ο Αλ-Ταουίλ άφησε για το τέλος ρίζα ενός αμπελιού 35 ετών.

«Παρείχε σταφύλια για όλο το Αλ-Μπουστάν», είπε. Τα ανοιξιάτικα φύλλα της αμπέλου είχαν ήδη βλαστήσει κατά μήκος της πέργκολας πάνω από το κεφάλι του, αλλά είχε αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έδιναν ποτέ ξανά καρπούς.

Η εμπειρία της κατεδάφισης του σπιτιού και της ιστορίας της ίδιας του της οικογένειας είχε εξαντλήσει τον Αλ-Ταουίλ, αλλά όλα κατέληξαν σε σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Ο δήμος της Ιερουσαλήμ του είχε πει ότι θα του κόστιζε 280.000 σέκελ αν οι εργάτες του κατεδάφιζαν το σπίτι. Η μίσθωση δικού του εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού θα κόστιζε λιγότερο από το ένα δέκατο αυτού του ποσού.

Για τον ίδιο ήταν σαν να του δόθηκε η επιλογή μεταξύ αυτοκτονίας ή δολοφονίας, είπε στον Guardian.

Ένα θεματικό πάρκο στα ερείπια

Περισσότερα από 57 σπίτια στο αλ-Μπουστάν, μέρος της ευρύτερης περιοχής Σιλβάν της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έχουν κατεδαφιστεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ τουλάχιστον οκτώ έχουν οριστεί για κατεδάφιση τις επόμενες εβδομάδες.

Στον χώρο αυτό πρόκειται να χτιστεί ένα θεματικό πάρκο με βιβλική θεματολογία, το «Κήπος των Βασιλέων», υποτίθεται εκεί όπου ο Βασιλιάς Σολομώντας περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του πριν από τρεις χιλιετίες.

Το πάρκο έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου, κυρίως καθοδηγούμενου από εποίκους, αρχαιολογικού έργου που εστιάζει αποκλειστικά στο εβραϊκό παρελθόν της Ιερουσαλήμ και επικεντρώνεται σε αυτό που έχει ονομαστεί Πόλη του Δαβίδ.

Παιδιά παρακολουθούν μια γειτονική οικογένεια να κατεδαφίζει το σπίτι της στο Αλ-Μπουστάν, στο Σιλβάν, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. (Φαίζ Αμπού Ρμελέ)

Διαγράφοντας τους Παλαιστινίους απ’ τον χάρτη

Ο Αβίβ Τατάρσκι, ανώτερος ερευνητής στο Ir Amim, μια ομάδα που υποστηρίζει μια δίκαια μοιρασμένη Ιερουσαλήμ, λέει ότι όλη αυτή η διαδικασία συνοψίζει τη διαγραφή των Παλαιστινίων τόσο από τη γεωγραφία όσο και από την ιστορία.

«Το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να αναγνωρίσει τη διεθνική, πολυεθνική και πολυπολιτισμική πραγματικότητα της Ιερουσαλήμ και εξαλείφει πρώτα και κύρια τους Παλαιστινίους – αλλά στην πραγματικότητα οτιδήποτε δεν είναι εβραϊκό – και στη συνέχεια το συγκαλύπτει με αυτές τις ανοησίες που θυμίζουν Disneyland», είπε.

«Αν αυτό φτάσει μέχρι το τέλος, οι Ισραηλινοί θα πάνε εκεί και θα δουν την ιστορία του πάρκου και θα αγνοούν εντελώς το γεγονός ότι καταστράφηκαν ζωές, ότι καταστράφηκε μια ολόκληρη κοινότητα για να δημιουργηθεί χώρος γι’ αυτό».

Η σκιά του θεματικού πάρκου Kings Garden κρέμεται πάνω από το  για σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά οι μπουλντόζες έχουν κρατηθεί πίσω μέχρι τώρα από την παλαιστινιακή αντίσταση, σε συνδυασμό με τη διεθνή αντίθεση και κάποια αμφιθυμία εντός της ισραηλινής πολιτικής.

Και τα τρία εμπόδια έχουν πέσει μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε και την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ. Πρέσβεις από άλλες χώρες εξακολουθούν να επισκέπτονται την περιοχή και να δεσμεύονται για υποστήριξη, αλλά με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, η συνδυασμένη παρέμβασή τους έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική.

Κυνηγημένοι από παντού

Η ημέρα μνήμης της Νακμπά έπεσε την Παρασκευή, την ημέρα μετά την επιβολή του ελέγχου από τους Ισραηλινούς Εβραίους με μια εθνικιστική πορεία μέσα στην παλιά πόλη για τον εορτασμό της Ημέρας της Ιερουσαλήμ, φωνάζοντας «θάνατος στους Άραβες».

Από τη Γιάφα, η οικογένεια της Γιούσρα Κουάιντερ αναζήτησε καταφύγιο σε ένα χωριό που ονομάζεται Γιάλο, σε έδαφος υπό ιορδανικό έλεγχο δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Το 1967 εκδιώχθηκαν ξανά κατά τη διάρκεια του αραβο-ισραηλινού πολέμου των έξι ημερών, και οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν το σπίτι τους και το υπόλοιπο χωριό. Από εκεί μετακόμισαν στην εβραϊκή συνοικία της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ το 1970, αλλά μπόρεσαν να μείνουν μόνο τρία χρόνια πριν μεγάλα τμήματα της συνοικίας κατεδαφιστούν από τους νέους κυρίαρχους της πόλης.

«Μετά την εβραϊκή συνοικία, ήρθαμε εδώ, στο Σιλβάν. Από εδώ, δεν φεύγουμε. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου», είπε.

Δύο πόρτες πιο κάτω, ο Φαχρί Αμπού Ντιάμπ, ο ηγέτης της κοινότητας αλ-Μπουστάν, πήρε την ίδια απόφαση όταν το σπίτι της οικογένειάς του κατεδαφίστηκε το 2024. Τώρα αυτός και η σύζυγός του, Αμίνα, ζουν σε μια φορητή καμπίνα ανάμεσα στα ερείπια αυτού που κάποτε ήταν το οικογενειακό τους σπίτι τεσσάρων γενεών. Μόνο ένα μέρος της κουζίνας του παλιού σπιτιού έχει μείνει όρθιο ανάμεσα στα ερείπια.

«Εδώ τρώγαμε με τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου», είπε ο Αμπού Ντιάμπ.

«Κατέστρεψαν το παρελθόν μας. Κατέστρεψαν τις αναμνήσεις μας. Κατέστρεψαν τα όνειρά μας. Κατέστρεψαν την παιδική μου ηλικία, την παιδική μας ηλικία, και κατέστρεψαν το μέλλον μας.»

Σύγκρινε το μαρτύριο του να ζει στα ερείπια της οικογενειακής του ιστορίας με μια σωματική ασθένεια.

«Η καρδιά μου καίει», είπε. «Ίσως με βλέπετε να κάθομαι μαζί σας, να σας μιλάω, αλλά από μέσα, καίγομαι.»

Πολίτες τελευταίας κατηγορίας

Ο δήμος της Ιερουσαλήμ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ενέργειές του στο αλ-Μπουστάν, αλλά δήλωσε στον ιστότοπο ειδήσεων +972 ότι το προγραμματισμένο θεματικό πάρκο «κατασκευάζεται προς όφελος όλων των κατοίκων της πόλης» και ότι τα σπίτια του αλ-Μπουστάν είχαν χτιστεί παράνομα.

«Η περιοχή αυτή δεν προοριζόταν ποτέ για οικιστική χρήση, και ο δήμος της Ιερουσαλήμ εργάζεται τώρα για την κατασκευή ενός πάρκου σε μια περιοχή που πάσχει από σοβαρή έλλειψη ανοιχτών δημόσιων χώρων», ανέφερε.

Ο δήμος ανέφερε επίσης ότι είχε προσπαθήσει «για χρόνια να βρει μια λύση για τους κατοίκους που θα περιελάμβανε και μια εναλλακτική λύση στέγασης, αλλά αυτοί δεν εξέφρασαν κανένα σοβαρό ενδιαφέρον για την επίτευξη μιας λύσης».

Παράλληλα αρνείται συστηματικά να χορηγεί οικοδομικές άδειες στους Παλαιστινίους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ τις εγκρίνει συστηματικά για τους Ισραηλινούς Εβραίους. Επιπλέον, υποστήριξε ο Αμπού Ντιάμπ, οι ίδιοι κανόνες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στους παράνομους οικισμούς εποίκων που ξεφυτρώνουν συνεχώς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη.

Η Αμίνα Αμπού Ντιάμπ, δασκάλα και κοινωνική λειτουργός, είπε ότι η κύρια ανησυχία της τώρα είναι για τα παιδιά που φροντίζει, τα οποία αντιμετωπίζουν ένα μέλλον χωρίς στέγη και αβεβαιότητα.

«Ένα σπίτι είναι το όνειρο ενός παιδιού για το μέλλον, και αν κάποιος έρθει να το κατεδαφίσει, καταστρέφει τα όνειρα και την αίσθηση ασφάλειας ενός παιδιού», είπε. «Και τότε τι σκέφτονται τα παιδιά για εμάς; Ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας».

Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύνταξη
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς - Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Ελλάδα 16.05.26

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Ελλάδα 16.05.26

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό
Ελλάδα 16.05.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, ένδειξη βαθύτερης ψυχικής επιβάρυνσης που συχνά παραμένει αθέατη.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
FA Cup 16.05.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
«Γεια σου Ευρώπη!» 16.05.26

«Aν θες σουβλάκι ψήφισε Ελλάδα» - Η ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision

Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 16.05.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

