Στο βάθος μιας πυκνοκατοικημένης κοιλάδας, ακριβώς κάτω από τα τείχη της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, το έδαφος έχει ταρακουνηθεί τις τελευταίες εβδομάδες από κομπρεσέρ και μπουλντόζες.

Αυτοί είναι οι ήχοι της Ιερουσαλήμ εδώ και δεκαετίες, καθώς το ισραηλινό κράτος επιδιώκει αμείλικτα να επιβάλει μια ομοιόμορφη εβραϊκή ταυτότητα στο κατεχόμενο ανατολικό τμήμα της πόλης, εξαλείφοντας παράλληλα τον παλαιστινιακό χαρακτήρα της.

Οι Παλαιστίνιοι γκρεμίζουν τα ίδια τους τα σπίτια

Συνήθως, στο τιμόνι των μπουλντόζων βρίσκονται εργαζόμενοι του κράτους και του δήμου, αλλά στη γειτονιά αλ-Μπουστάν, στη σκιά του τζαμιού αλ-Ακσά του 11ου αιώνα, ο θόρυβος προέρχεται από μια πιο πρόσφατη εξέλιξη.

Είναι ο ήχος των Παλαιστινίων που κατεδαφίζουν τα ίδια τους τα σπίτια.

«Αυτό είναι κάτι πραγματικά δύσκολο. Είναι κάτι πικρό», είπε ο Τζαλάλ Αλ-Ταουίλ καθώς παρακολουθούσε ένα τρακτέρ που είχε νοικιάσει να διαλύει τα τελευταία απομεινάρια του σπιτιού που είχε χτίσει ο πατέρας του, το οποίο με τη σειρά του βρισκόταν στο σημείο όπου ήταν το σπίτι των παππούδων του.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οι περισσότεροι τοίχοι είχαν γκρεμιστεί μέχρι τα θεμέλια και τα μπάζα ήταν απλά ένας σωρός.

Ο Αλ-Ταουίλ άφησε για το τέλος ρίζα ενός αμπελιού 35 ετών.

«Παρείχε σταφύλια για όλο το Αλ-Μπουστάν», είπε. Τα ανοιξιάτικα φύλλα της αμπέλου είχαν ήδη βλαστήσει κατά μήκος της πέργκολας πάνω από το κεφάλι του, αλλά είχε αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έδιναν ποτέ ξανά καρπούς.

Η εμπειρία της κατεδάφισης του σπιτιού και της ιστορίας της ίδιας του της οικογένειας είχε εξαντλήσει τον Αλ-Ταουίλ, αλλά όλα κατέληξαν σε σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Ο δήμος της Ιερουσαλήμ του είχε πει ότι θα του κόστιζε 280.000 σέκελ αν οι εργάτες του κατεδάφιζαν το σπίτι. Η μίσθωση δικού του εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού θα κόστιζε λιγότερο από το ένα δέκατο αυτού του ποσού.

Για τον ίδιο ήταν σαν να του δόθηκε η επιλογή μεταξύ αυτοκτονίας ή δολοφονίας, είπε στον Guardian.

Ένα θεματικό πάρκο στα ερείπια

Περισσότερα από 57 σπίτια στο αλ-Μπουστάν, μέρος της ευρύτερης περιοχής Σιλβάν της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έχουν κατεδαφιστεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ τουλάχιστον οκτώ έχουν οριστεί για κατεδάφιση τις επόμενες εβδομάδες.

Στον χώρο αυτό πρόκειται να χτιστεί ένα θεματικό πάρκο με βιβλική θεματολογία, το «Κήπος των Βασιλέων», υποτίθεται εκεί όπου ο Βασιλιάς Σολομώντας περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του πριν από τρεις χιλιετίες.

Το πάρκο έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου, κυρίως καθοδηγούμενου από εποίκους, αρχαιολογικού έργου που εστιάζει αποκλειστικά στο εβραϊκό παρελθόν της Ιερουσαλήμ και επικεντρώνεται σε αυτό που έχει ονομαστεί Πόλη του Δαβίδ.

Διαγράφοντας τους Παλαιστινίους απ’ τον χάρτη

Ο Αβίβ Τατάρσκι, ανώτερος ερευνητής στο Ir Amim, μια ομάδα που υποστηρίζει μια δίκαια μοιρασμένη Ιερουσαλήμ, λέει ότι όλη αυτή η διαδικασία συνοψίζει τη διαγραφή των Παλαιστινίων τόσο από τη γεωγραφία όσο και από την ιστορία.

«Το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να αναγνωρίσει τη διεθνική, πολυεθνική και πολυπολιτισμική πραγματικότητα της Ιερουσαλήμ και εξαλείφει πρώτα και κύρια τους Παλαιστινίους – αλλά στην πραγματικότητα οτιδήποτε δεν είναι εβραϊκό – και στη συνέχεια το συγκαλύπτει με αυτές τις ανοησίες που θυμίζουν Disneyland», είπε.

«Αν αυτό φτάσει μέχρι το τέλος, οι Ισραηλινοί θα πάνε εκεί και θα δουν την ιστορία του πάρκου και θα αγνοούν εντελώς το γεγονός ότι καταστράφηκαν ζωές, ότι καταστράφηκε μια ολόκληρη κοινότητα για να δημιουργηθεί χώρος γι’ αυτό».

Η σκιά του θεματικού πάρκου Kings Garden κρέμεται πάνω από το για σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά οι μπουλντόζες έχουν κρατηθεί πίσω μέχρι τώρα από την παλαιστινιακή αντίσταση, σε συνδυασμό με τη διεθνή αντίθεση και κάποια αμφιθυμία εντός της ισραηλινής πολιτικής.

Και τα τρία εμπόδια έχουν πέσει μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε και την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ. Πρέσβεις από άλλες χώρες εξακολουθούν να επισκέπτονται την περιοχή και να δεσμεύονται για υποστήριξη, αλλά με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, η συνδυασμένη παρέμβασή τους έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική.

Κυνηγημένοι από παντού

Η ημέρα μνήμης της Νακμπά έπεσε την Παρασκευή, την ημέρα μετά την επιβολή του ελέγχου από τους Ισραηλινούς Εβραίους με μια εθνικιστική πορεία μέσα στην παλιά πόλη για τον εορτασμό της Ημέρας της Ιερουσαλήμ, φωνάζοντας «θάνατος στους Άραβες».

Από τη Γιάφα, η οικογένεια της Γιούσρα Κουάιντερ αναζήτησε καταφύγιο σε ένα χωριό που ονομάζεται Γιάλο, σε έδαφος υπό ιορδανικό έλεγχο δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Το 1967 εκδιώχθηκαν ξανά κατά τη διάρκεια του αραβο-ισραηλινού πολέμου των έξι ημερών, και οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν το σπίτι τους και το υπόλοιπο χωριό. Από εκεί μετακόμισαν στην εβραϊκή συνοικία της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ το 1970, αλλά μπόρεσαν να μείνουν μόνο τρία χρόνια πριν μεγάλα τμήματα της συνοικίας κατεδαφιστούν από τους νέους κυρίαρχους της πόλης.

«Μετά την εβραϊκή συνοικία, ήρθαμε εδώ, στο Σιλβάν. Από εδώ, δεν φεύγουμε. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου», είπε.

The Palestinian Jalajil family was forced to demolish their own home in the Al-Bustan neighborhood of Silwan, in occupied Jerusalem, to avoid Israeli occupation fines and demolition costs. The Israeli occupation municipality does not provide Palestinians with building permits in… pic.twitter.com/QZSu4MHpD6 — Quds News Network (@QudsNen) April 2, 2026

Δύο πόρτες πιο κάτω, ο Φαχρί Αμπού Ντιάμπ, ο ηγέτης της κοινότητας αλ-Μπουστάν, πήρε την ίδια απόφαση όταν το σπίτι της οικογένειάς του κατεδαφίστηκε το 2024. Τώρα αυτός και η σύζυγός του, Αμίνα, ζουν σε μια φορητή καμπίνα ανάμεσα στα ερείπια αυτού που κάποτε ήταν το οικογενειακό τους σπίτι τεσσάρων γενεών. Μόνο ένα μέρος της κουζίνας του παλιού σπιτιού έχει μείνει όρθιο ανάμεσα στα ερείπια.

«Εδώ τρώγαμε με τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου», είπε ο Αμπού Ντιάμπ.

«Κατέστρεψαν το παρελθόν μας. Κατέστρεψαν τις αναμνήσεις μας. Κατέστρεψαν τα όνειρά μας. Κατέστρεψαν την παιδική μου ηλικία, την παιδική μας ηλικία, και κατέστρεψαν το μέλλον μας.»

Σύγκρινε το μαρτύριο του να ζει στα ερείπια της οικογενειακής του ιστορίας με μια σωματική ασθένεια.

«Η καρδιά μου καίει», είπε. «Ίσως με βλέπετε να κάθομαι μαζί σας, να σας μιλάω, αλλά από μέσα, καίγομαι.»

🚨Ethnic cleansing is unfolding in East Jerusalem. On March 25, Israeli forces entered Silwan to evict 11 Palestinian families. Around 2,200 residents now face imminent displacement—150 families in al-Bustan and 90 in Baten al-Hawa. pic.twitter.com/aGs2SwH78q — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 25, 2026

Πολίτες τελευταίας κατηγορίας

Ο δήμος της Ιερουσαλήμ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ενέργειές του στο αλ-Μπουστάν, αλλά δήλωσε στον ιστότοπο ειδήσεων +972 ότι το προγραμματισμένο θεματικό πάρκο «κατασκευάζεται προς όφελος όλων των κατοίκων της πόλης» και ότι τα σπίτια του αλ-Μπουστάν είχαν χτιστεί παράνομα.

«Η περιοχή αυτή δεν προοριζόταν ποτέ για οικιστική χρήση, και ο δήμος της Ιερουσαλήμ εργάζεται τώρα για την κατασκευή ενός πάρκου σε μια περιοχή που πάσχει από σοβαρή έλλειψη ανοιχτών δημόσιων χώρων», ανέφερε.

Ο δήμος ανέφερε επίσης ότι είχε προσπαθήσει «για χρόνια να βρει μια λύση για τους κατοίκους που θα περιελάμβανε και μια εναλλακτική λύση στέγασης, αλλά αυτοί δεν εξέφρασαν κανένα σοβαρό ενδιαφέρον για την επίτευξη μιας λύσης».

Παράλληλα αρνείται συστηματικά να χορηγεί οικοδομικές άδειες στους Παλαιστινίους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ τις εγκρίνει συστηματικά για τους Ισραηλινούς Εβραίους. Επιπλέον, υποστήριξε ο Αμπού Ντιάμπ, οι ίδιοι κανόνες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στους παράνομους οικισμούς εποίκων που ξεφυτρώνουν συνεχώς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη.

Η Αμίνα Αμπού Ντιάμπ, δασκάλα και κοινωνική λειτουργός, είπε ότι η κύρια ανησυχία της τώρα είναι για τα παιδιά που φροντίζει, τα οποία αντιμετωπίζουν ένα μέλλον χωρίς στέγη και αβεβαιότητα.

«Ένα σπίτι είναι το όνειρο ενός παιδιού για το μέλλον, και αν κάποιος έρθει να το κατεδαφίσει, καταστρέφει τα όνειρα και την αίσθηση ασφάλειας ενός παιδιού», είπε. «Και τότε τι σκέφτονται τα παιδιά για εμάς; Ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας».