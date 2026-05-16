Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να χτυπήσει όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Ήταν γύρω στις 18:00 το απόγευμα τοπική ώρα (1:00 το πρωί του Σαββάτου, στην Ελλάδα), αναφέρει το NBC, όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για οδηγό που χτύπησε πολλούς ανθρώπους στο πεζοδρόμιο κοντά στη διασταύρωση της οδού W109 με τη λεωφόρο Άμστερνταμ.

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου – δεν είναι σαφές αν πρόκειται γι’ αυτούς που κάθονταν έξω από ένα κουρείο -, ενώ ακόμα τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο St. Luke’s σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για οδηγό που χτύπησε πολλούς ανθρώπους σε πεζοδρόμιο του Μανχάταν

Ο 61χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και συνελήφθη. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμησε.

Νέα Υόρκη: «Ήταν τρομακτικό»

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος χαρακτήρισε τη σκηνή «τρομακτική» και είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε τη φονική πορεία της σύγκρουσης, με το SUV να διακρίνεται να πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και να συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του προτού βγει από τον δρόμο καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο.

Two people were killed and three others were injured after a driver jumped the curb on Manhattan’s Upper West Side on Amsterdam Avenue and West 109th Street around 6:00 PM on Friday evening, Manhattan, New York, USA, May 15, 2026. The driver struck numerous people after mounting… pic.twitter.com/1oQkY9TtPd — Kyle Mazza (@KyleMazzaWUNF) May 16, 2026

Γείτονες ανέφεραν ότι το όχημα έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανδρών από τη γειτονιά που κάθονταν σε πτυσσόμενες καρέκλες έξω από το κουρείο. Όσοι ζουν κοντά είπαν ότι η περιοχή αυτή του Μανχάταν μπροστά από το κουρείο είναι ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης για πολλούς στη στενά δεμένη κοινότητα.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.