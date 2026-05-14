Εγνατία: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός φορτηγού – Ξήλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων
Ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας στην Εγνατία
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μεθυσμένο οδηγό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Ηγουμενίτσα προς τα Ιωάννινα, μέσα στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας.
Ο Βούλγαρος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματός του και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας.
Σύμφωνα με το thespro.gr, η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, καθώς το φορτηγό ξήλωσε πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου σε μήκος περίπου 50 μέτρων, προτού τελικά ακινητοποιηθεί.
Ακόμα και μετά την άφιξη της Τροχαίας, ο μεθυσμένος οδηγός φέρεται να προσπαθούσε να φύγει με το ακινητοποιημένο φορτηγό
Θετικό το αλκοτέστ
Κατά την ίδια πηγή, ο οδηγός υπεβλήθη σε ακλοτέστ το οποίο έδειξε 1,15 αλκοόλ στο αίμα του. Ο ίδιος αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο, ενώ ακόμα και μετά την άφιξη της Τροχαίας φέρεται να προσπαθούσε να φύγει με το ακινητοποιημένο φορτηγό.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία στο σημείο είχε σχηματιστεί για αρκετή ώρα ουρά οχημάτων.
Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο οι ζημιές στο εσωτερικό της σήραγγας είναι εκτεταμένες.
