Γιαννιτσά: Μεθυσμένος 22χρονος έκλεψε αυτοκίνητο και τραυμάτισε αστυνομικό – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής στα Γιαννιτσά, με πρωταγωνιστή έναν 22χρονο που φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός αφαίρεσε αυτοκίνητο από χώρο πιλοτής, ιδιοκτησίας 45χρονου άνδρα, και λίγο αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς που του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Καταδίωξη

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, προχώρησε σε επικίνδυνο ελιγμό, κατευθύνοντας το όχημα προς τους αστυνομικούς και παρασύροντάς τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 33χρονος ειδικός φρουρός που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τον 22χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να εγκαταλείπει το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, εντοπίστηκε όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε περίφραξη επιχείρησης.

Υπό την επήρεια αλκοόλ

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στην περίφραξη όσο και σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με μέτρηση 0,52 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων.