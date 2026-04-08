Γαλάτσι: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο
Οι ανήλικοι 13 και 16 ετών δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των αστυνομικών και προσπάθησαν να διαφύγουν στο Γαλάτσι με συνέπεια να ακολουθήσει καταδίωξη
- Η γραμμή όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στην Ισπανία είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
- «Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης
- Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
- Μαγνητική θεραπεία υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα στη μετατραυματική διαταραχή
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν, πρωινές ώρες σήμερα (8-4-2026) στην περιοχή του Γαλατσίου 2 ανήλικοι ημεδαποί, ηλικίας 13 και 16, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου για –κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν ύποπτο δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες στην περιοχή του Γαλατσίου και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Η καταδίωξη
Στη θέα τους, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Αμφότεροι οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Όπως διαπιστώθηκε το εν λόγω δίκυκλο είχε αφαιρεθεί δύο ημέρες νωρίτερα από την περιοχή της Κυψέλης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- «Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βλέπει Νέα Υόρκη και πρόκληση τίτλου με τους Νικς
- Ντορέττα Παπαδημητρίου: Πώς μίλησε στους γιους της για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της
- Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
- Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
- Γαλάτσι: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο
- LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
- «Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
