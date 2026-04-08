Γαλάτσι: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν, πρωινές ώρες σήμερα (8-4-2026) στην περιοχή του Γαλατσίου 2 ανήλικοι ημεδαποί, ηλικίας 13 και 16, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου για –κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν ύποπτο δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες στην περιοχή του Γαλατσίου και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Η καταδίωξη

Στη θέα τους, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Αμφότεροι οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε το εν λόγω δίκυκλο είχε αφαιρεθεί δύο ημέρες νωρίτερα από την περιοχή της Κυψέλης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.