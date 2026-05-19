Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο [βίντεο]
Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως στρατιωτική εφαρμογή, όμως πλέον είναι γνωστό περισσότερο για τα βίντεο με τις γάτες, παρά για οτιδήποτε άλλο. Πλέον προσφέρει παιχνίδια για τις γάτες σας.
Καθώς είναι γνωστό πως οι γάτες αντιλαμβάνονται την κίνηση εδώ και λίγες ημέρες έχουν βγει κάποια βίντεο στο youtube τα οποία είναι φτιαγμένα για να εξάψουν την φαντασία της γάτας. Έστω να τους κινήσουν την περιέργεια σχετικά με τις άλλες γάτες που θα δει.
Πρόκειται για βίντεο με roller coaster το γνωστό τρενάκι των λούνα παρκ. Η λογική είναι απλή: βάζετε την γάτα σε ένα κουτί (διπλή χαρά) ή μια λεκάνη και την πάτε κοντά στην τηλεόραση (όχι κολλητά αλλά κοντά) και ακολουθείτε την διαδρομή του τρένου φτιάχνοντας ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας για γάτες.
Κάποια από τα βίντεο χρηστών του Χ και άλλων κοινωνικών δικτύων έχουν μερικά πολύ αστεία περιστατικά που σιγά σιγά αποκτούν δεκάδες χιλιάδες views. Τυπικά δεν είναι ακόμα viral, αλλά έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να συνεχίσουν τον δρόμο προς την ιντερνετική δόξα.
Πριν δείτε τους πρώτους γατοδοκιμαστές των νέων παιχνιδιών μπορείτε να δείτε κάποια από τα βίντεο που δοκιμάζουν οι χρήστες και να ανακαλύψετε πολλά περισσότερα στα κανάλια των δημιουργών. Πιθανώς κάποια από αυτά να είναι ιδιαίτερα χαλαρωτικά ακόμα και αν δεν έχετε γάτα ή για τα παιδιά σας. Η λογική όμως λέει πως οι τετράποδοι φίλοι σας θα εξάψουν την φαντασία τους.
Οι τετράποδοι δοκιμαστές των roller coaster για γάτες
This cat genuinely thinks it is riding a real rollercoaster while sitting inside a tiny cardboard box at home. pic.twitter.com/vJsJdXRxW7
— KinSeyram (@kinseyram) May 15, 2026
Cat takes a virtual rollercoaster ride filled with other cats. pic.twitter.com/oHzb0evxwo
— Cat 🐈 (@Cutecatpost) May 13, 2026
Just giving my cat a first-class ticket to the cat coaster. 🎟️🐈 pic.twitter.com/P8b90QJ6ZD
— The pets only 🐾 (@Thepetsonly) May 15, 2026
Bonus Cat
ホワイトデーは
猫カフェでお返しなんて
ステキだニャン💖 pic.twitter.com/BU34fUJhBz
— 保護猫カフェ 大阪文化館・ジオラマ食堂 Cats Wonderland Osaka-bay (@isecat2222) March 13, 2025
