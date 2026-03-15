Μία γάτα που ζει αποκλειστικά μέσα στο σπίτι, μπορεί να αισθανθεί ανία και θα την εκδηλώσει με διάφορους τρόπους.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εικόνα της γάτας ως ενός ζώου που, μπορεί να περάσει ώρες κοιμισμένο στον καναπέ. Ή στο περβάζι του παραθύρου χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη απασχόληση», αναφέρει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Αυτή η εικόνα έχει δημιουργήσει την εντύπωση, τονίζει ο κ. Κονταξής, ότι οι γάτες είναι από τη φύση τους ανεξάρτητες και ότι δεν βαριούνται ποτέ. Στην πραγματικότητα όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.

Οι γάτες μπορούν πράγματι να βαρεθούν και η πλήξη είναι ένα συναίσθημα που, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά και την ευημερία τους. Ειδικά, όταν ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι.

Μια συνηθισμένη ένδειξη πλήξης είναι η υπερβολική δραστηριότητα σε ακατάλληλες στιγμές

Για να καταλάβουμε γιατί μια γάτα, μπορεί να βαρεθεί, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε τι είδους ζώο είναι.

Η γάτα είναι ένας μικρός θηρευτής

Παρά το γεγονός ότι οι γάτες ζουν μαζί με τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια, λέει ο κ. Κονταξής, η βασική τους συμπεριφορά παραμένει αυτή ενός μικρού θηρευτή.

Στη φύση μια γάτα περνά μεγάλο μέρος της ημέρας της παρατηρώντας, εξερευνώντας και κυνηγώντας μικρά θηράματα.

Το κυνήγι δεν είναι απλός τρόπος για να βρει τροφή. Είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει παρακολούθηση, καταδίωξη, άλμα και σύλληψη.

Αυτή η ακολουθία συμπεριφορών, τονίζει ο κ. Κονταξής, ενεργοποιεί το σώμα και το μυαλό της γάτας.

Σε ένα περιβάλλον σπιτιού, ειδικά, όταν η γάτα ζει μόνο μέσα, πολλές από αυτές τις φυσικές δραστηριότητες σταματάνε.

Η τροφή εμφανίζεται μέσα στο μπολ, άρα δεν υπάρχει ανάγκη για κυνήγι και συχνά το περιβάλλον είναι σχετικά σταθερό και προβλέψιμο.

Αυτό σημαίνει ότι η γάτα, μπορεί να περάσει πολλές ώρες χωρίς πραγματική πνευματική ή σωματική διέγερση. Σε αυτές τις συνθήκες, η πλήξη, μπορεί να εμφανιστεί.

Πώς αντιδρά η γάτα όταν βαριέται

Η πλήξη στις γάτες, εξηγεί ο κ. Κονταξής, δεν εκδηλώνεται πάντα με τον τρόπο που, μπορεί να φανταζόμαστε.

Μερικές φορές μια γάτα που βαριέται, κοιμάται περισσότερο από το συνηθισμένο. Βέβαια, οι γάτες κοιμούνται πολλές ώρες την ημέρα. Όταν, όμως δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον στο περιβάλλον τους, ο ύπνος γίνεται συχνά ένας τρόπος για «να περάσει η ώρα».



Άλλες φορές όμως, η πλήξη εκδηλώνεται με συμπεριφορές που οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν προβληματικές.

Μια συνηθισμένη ένδειξη πλήξης, αναφέρει ο κ. Κονταξής, είναι η υπερβολική δραστηριότητα σε ακατάλληλες στιγμές.

Πολλοί κηδεμόνες περιγράφουν τη γάτα τους να τρέχει ξαφνικά στο σπίτι τη νύχτα, να ανεβαίνει στα έπιπλα ή να κυνηγάει τα πόδια των ανθρώπων.

Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απαραίτητα ένδειξη «κακίας» ή επιθετικότητας. Συχνά πρόκειται για συσσωρευμένη ενέργεια που δεν έχει βρει διέξοδο μέσα στη μέρα.

Άλλες φορές μια βαριεστημένη γάτα, μπορεί να αρχίσει να παίζει υπερβολικά με αντικείμενα του σπιτιού, να ρίχνει πράγματα από τα τραπέζια. Ή να επιτίθεται σε κινούμενα αντικείμενα, όπως χέρια και πόδια.

Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο κ. Κονταξής, επειδή η γάτα προσπαθεί να ενεργοποιήσει το κυνηγετικό της ένστικτο με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο. Αν δεν υπάρχουν παιχνίδια ή δραστηριότητες που να εκτονώνει το κυνηγετικό της ένστικτο, το σώμα του ανθρώπου συχνά γίνεται στόχος.

Ανία = Αναζήτηση προσοχής + στρες

«Σε κάποιες περιπτώσεις η πλήξη, μπορεί να συνδεθεί και με πιο λεπτές αλλαγές στη συμπεριφορά. Μια γάτα, μπορεί να αρχίσει να ζητά συνεχώς προσοχή, να νιαουρίζει περισσότερο ή να ακολουθεί τον άνθρωπό της παντού μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η γάτα είναι υπερβολικά εξαρτημένη, αλλά, μπορεί να δείχνει ότι αναζητά κάποια μορφή δραστηριότητας ή αλληλεπίδρασης», διευκρινίζει ο κ. Κονταξής.



Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η έλλειψη ερεθισμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές που σχετίζονται με στρες. Όπως υπερβολικό γλείψιμο του σώματος ή καταστροφική συμπεριφορά σε αντικείμενα.

Αν κι αυτές οι συμπεριφορές έχουν πολλές πιθανές αιτίες, αναφέρει ο κ. Κονταξής, η πλήξη είναι ένας παράγοντας που αξίζει πάντα να εξετάζεται.

Τι δείχνουν μελέτες για τα οφέλη που έχει ο εμπλουτισμός στο περιβάλλον της γάτας

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες μελέτες, ενημερώνει ο κ. Κονταξής, εξετάζουν την έννοια του περιβαλλοντικού εμπλουτισμού για τις γάτες.

Ο όρος αυτός περιγράφει τις αλλαγές στο περιβάλλον ενός ζώου που προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για φυσική συμπεριφορά και εξερεύνηση.

Στην περίπτωση των γατών, ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος, μπορεί να μειώσει την πλήξη και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Πώς μπορούμε να κρατήσουμε τη γάτα δραστήρια

Ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να μειώσουμε την πλήξη, λέει ο κ. Κονταξής, είναι το καθημερινό παιχνίδι.

Το παιχνίδι για τη γάτα δεν είναι απλώς διασκέδαση. Είναι μια δραστηριότητα που της καλύπτει το ένστικτο του κυνηγιού.

Τα παιχνίδια που μιμούνται την κίνηση ενός θηράματος, όπως καλάμια με φτερά ή κορδέλες, ενεργοποιούν το ένστικτο παρακολούθησης και καταδίωξης.

Όταν η γάτα έχει την ευκαιρία να «κυνηγήσει», να πηδήξει και να πιάσει το παιχνίδι, ολοκληρώνει μια φυσική ακολουθία συμπεριφοράς, που την ικανοποιεί βαθιά.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο χώρος. Οι γάτες αγαπούν τα ύψη. Στη φύση, τα ψηλά σημεία προσφέρουν ασφάλεια και καλύτερη οπτική του περιβάλλοντος.

Στο σπίτι, ράφια, δέντρα γάτας ή σημεία όπου μπορούν να σκαρφαλώσουν, δίνουν στη γάτα περισσότερες επιλογές κίνησης και παρατήρησης.

Ακόμη και ένα απλό περβάζι παραθύρου, μπορεί να γίνει μια μικρή «τηλεόραση της φύσης», καθώς η γάτα παρακολουθεί πουλιά, ανθρώπους και κινήσεις έξω από το σπίτι.



Η ποικιλία είναι επίσης σημαντική. Όπως και οι άνθρωποι, οι γάτες, μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους για τα ίδια παιχνίδια αν τα βλέπουν συνεχώς. Η εναλλαγή παιχνιδιών, η απόκρυψή τους για λίγες ημέρες και η επανεμφάνισή τους, μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον της γάτας ζωντανό.

Ένα άλλο στοιχείο που βοηθά, είναι η ενεργοποίηση του μυαλού της γάτας μέσω της τροφής.

Υπάρχουν παιχνίδια τροφής ή απλές κατασκευές όπου η γάτα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πατούσα της ή να μετακινήσει ένα αντικείμενο για να πάρει λίγη τροφή.

Αυτή η διαδικασία μιμείται σε κάποιο βαθμό, την προσπάθεια που θα έκανε μια γάτα στη φύση για να βρει τροφή.

Κάθε γάτα είναι ξεχωριστή

Φυσικά, τονίζει ο κ. Κονταξής, κάθε γάτα είναι διαφορετική. Μερικές είναι πολύ δραστήριες και χρειάζονται αρκετή καθημερινή αλληλεπίδραση, ενώ άλλες είναι πιο ήρεμες.

Η ηλικία, η προσωπικότητα και οι εμπειρίες της γάτας παίζουν μεγάλο ρόλο στο πόσο έντονα θα εκδηλώσει την πλήξη. Τα γατάκια και οι νεαρές γάτες συνήθως έχουν περισσότερη ενέργεια και ανάγκη για παιχνίδι, ενώ οι μεγαλύτερες γάτες, μπορεί να προτιμούν μικρότερες, αλλά πιο συχνές στιγμές δραστηριότητας.

Το σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι οι γάτες δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία του σπιτιού. Είναι ζώα με ανάγκες, ένστικτα και περιέργεια για τον κόσμο γύρω τους. Όταν τους δίνουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουν, να παίξουν και να εκφράσουν τη φυσική τους συμπεριφορά, όχι μόνο μειώνουμε την πιθανότητα πλήξης, αλλά ενισχύουμε και τον δεσμό που έχουμε μαζί τους.

Πότε η γάτα είναι ισορροπημένη

Τελικά, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, μια γάτα που έχει ευκαιρίες για παιχνίδι, εξερεύνηση και παρατήρηση είναι συνήθως μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη γάτα.

Κλείνοντας, ο κ. Κονταξής, λέει: «Πολλές φορές τα προβλήματα συμπεριφοράς που εμφανίζονται μέσα στο σπίτι δεν είναι τίποτε άλλο από μια απλή υπενθύμιση. Ότι πίσω από το χαριτωμένο ζώο στον καναπέ, υπάρχει ένας μικρός κυνηγός που χρειάζεται καθημερινά λίγη δράση στη ζωή του».

⃰ Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.