Πώς θα καταλάβουμε ότι η γάτα μας πλήττει – Οι αλλαγές στη συμπεριφορά της
Pet Stories 15 Μαρτίου 2026, 10:00

Πώς θα καταλάβουμε ότι η γάτα μας πλήττει – Οι αλλαγές στη συμπεριφορά της

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γάτα είναι ένας μικρός θηρευτής.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Μία γάτα που ζει αποκλειστικά μέσα στο σπίτι, μπορεί να αισθανθεί ανία και θα την εκδηλώσει με διάφορους τρόπους.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εικόνα της γάτας ως ενός ζώου που, μπορεί να περάσει ώρες κοιμισμένο στον καναπέ. Ή στο περβάζι του παραθύρου χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη απασχόληση», αναφέρει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Αυτή η εικόνα έχει δημιουργήσει την εντύπωση, τονίζει ο κ. Κονταξής, ότι οι γάτες είναι από τη φύση τους ανεξάρτητες και ότι δεν βαριούνται ποτέ. Στην πραγματικότητα όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.

Οι γάτες μπορούν πράγματι να βαρεθούν και η πλήξη είναι ένα συναίσθημα που, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά και την ευημερία τους. Ειδικά, όταν ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι.

Μια συνηθισμένη ένδειξη πλήξης είναι η υπερβολική δραστηριότητα σε ακατάλληλες στιγμές

Το παιχνίδι για τη γάτα δεν είναι απλώς διασκέδαση. Είναι μια δραστηριότητα που της καλύπτει το ένστικτο του κυνηγιού

Για να καταλάβουμε γιατί μια γάτα, μπορεί να βαρεθεί, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε τι είδους ζώο είναι.

Η γάτα είναι ένας μικρός θηρευτής

Παρά το γεγονός ότι οι γάτες ζουν μαζί με τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια, λέει ο κ. Κονταξής, η βασική τους συμπεριφορά παραμένει αυτή ενός μικρού θηρευτή.

Στη φύση μια γάτα περνά μεγάλο μέρος της ημέρας της παρατηρώντας, εξερευνώντας και κυνηγώντας μικρά θηράματα.

Το κυνήγι δεν είναι απλός τρόπος για να βρει τροφή. Είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει παρακολούθηση, καταδίωξη, άλμα και σύλληψη.

Αυτή η ακολουθία συμπεριφορών, τονίζει ο κ. Κονταξής, ενεργοποιεί το σώμα και το μυαλό της γάτας.

Σε ένα περιβάλλον σπιτιού, ειδικά, όταν η γάτα ζει μόνο μέσα, πολλές από αυτές τις φυσικές δραστηριότητες σταματάνε.

Η τροφή εμφανίζεται μέσα στο μπολ, άρα δεν υπάρχει ανάγκη για κυνήγι και συχνά το περιβάλλον είναι σχετικά σταθερό και προβλέψιμο.

Αυτό σημαίνει ότι η γάτα, μπορεί να περάσει πολλές ώρες χωρίς πραγματική πνευματική ή σωματική διέγερση. Σε αυτές τις συνθήκες, η πλήξη, μπορεί να εμφανιστεί.

Πώς αντιδρά η γάτα όταν βαριέται

Η πλήξη στις γάτες, εξηγεί ο κ. Κονταξής, δεν εκδηλώνεται πάντα με τον τρόπο που, μπορεί να φανταζόμαστε.
Μερικές φορές μια γάτα που βαριέται, κοιμάται περισσότερο από το συνηθισμένο. Βέβαια, οι γάτες κοιμούνται πολλές ώρες την ημέρα. Όταν, όμως δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον στο περιβάλλον τους, ο ύπνος γίνεται συχνά ένας τρόπος για «να περάσει η ώρα».


Άλλες φορές όμως, η πλήξη εκδηλώνεται με συμπεριφορές που οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν προβληματικές.

Μια συνηθισμένη ένδειξη πλήξης, αναφέρει ο κ. Κονταξής, είναι η υπερβολική δραστηριότητα σε ακατάλληλες στιγμές.

Πολλοί κηδεμόνες περιγράφουν τη γάτα τους να τρέχει ξαφνικά στο σπίτι τη νύχτα, να ανεβαίνει στα έπιπλα ή να κυνηγάει τα πόδια των ανθρώπων.

Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απαραίτητα ένδειξη «κακίας» ή επιθετικότητας. Συχνά πρόκειται για συσσωρευμένη ενέργεια που δεν έχει βρει διέξοδο μέσα στη μέρα.

Άλλες φορές μια βαριεστημένη γάτα, μπορεί να αρχίσει να παίζει υπερβολικά με αντικείμενα του σπιτιού, να ρίχνει πράγματα από τα τραπέζια. Ή να επιτίθεται σε κινούμενα αντικείμενα, όπως χέρια και πόδια.

Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο κ. Κονταξής, επειδή η γάτα προσπαθεί να ενεργοποιήσει το κυνηγετικό της ένστικτο με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο. Αν δεν υπάρχουν παιχνίδια ή δραστηριότητες που να εκτονώνει το κυνηγετικό της ένστικτο, το σώμα του ανθρώπου συχνά γίνεται στόχος.

Ανία = Αναζήτηση προσοχής + στρες

«Σε κάποιες περιπτώσεις η πλήξη, μπορεί να συνδεθεί και με πιο λεπτές αλλαγές στη συμπεριφορά. Μια γάτα, μπορεί να αρχίσει να ζητά συνεχώς προσοχή, να νιαουρίζει περισσότερο ή να ακολουθεί τον άνθρωπό της παντού μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η γάτα είναι υπερβολικά εξαρτημένη, αλλά, μπορεί να δείχνει ότι αναζητά κάποια μορφή δραστηριότητας ή αλληλεπίδρασης», διευκρινίζει ο κ. Κονταξής.


Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η έλλειψη ερεθισμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές που σχετίζονται με στρες. Όπως υπερβολικό γλείψιμο του σώματος ή καταστροφική συμπεριφορά σε αντικείμενα.

Αν κι αυτές οι συμπεριφορές έχουν πολλές πιθανές αιτίες, αναφέρει ο κ. Κονταξής, η πλήξη είναι ένας παράγοντας που αξίζει πάντα να εξετάζεται.

Τι δείχνουν μελέτες για τα οφέλη που έχει ο εμπλουτισμός στο περιβάλλον της γάτας

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες μελέτες, ενημερώνει ο κ. Κονταξής, εξετάζουν την έννοια του περιβαλλοντικού εμπλουτισμού για τις γάτες.

Ο όρος αυτός περιγράφει τις αλλαγές στο περιβάλλον ενός ζώου που προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για φυσική συμπεριφορά και εξερεύνηση.

Στην περίπτωση των γατών, ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος, μπορεί να μειώσει την πλήξη και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Πώς μπορούμε να κρατήσουμε τη γάτα δραστήρια

Ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να μειώσουμε την πλήξη, λέει ο κ. Κονταξής, είναι το καθημερινό παιχνίδι.

Το παιχνίδι για τη γάτα δεν είναι απλώς διασκέδαση. Είναι μια δραστηριότητα που της καλύπτει το ένστικτο του κυνηγιού.

Τα παιχνίδια που μιμούνται την κίνηση ενός θηράματος, όπως καλάμια με φτερά ή κορδέλες, ενεργοποιούν το ένστικτο παρακολούθησης και καταδίωξης.

Όταν η γάτα έχει την ευκαιρία να «κυνηγήσει», να πηδήξει και να πιάσει το παιχνίδι, ολοκληρώνει μια φυσική ακολουθία συμπεριφοράς, που την ικανοποιεί βαθιά.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο χώρος. Οι γάτες αγαπούν τα ύψη. Στη φύση, τα ψηλά σημεία προσφέρουν ασφάλεια και καλύτερη οπτική του περιβάλλοντος.

Στο σπίτι, ράφια, δέντρα γάτας ή σημεία όπου μπορούν να σκαρφαλώσουν, δίνουν στη γάτα περισσότερες επιλογές κίνησης και παρατήρησης.

Ακόμη και ένα απλό περβάζι παραθύρου, μπορεί να γίνει μια μικρή «τηλεόραση της φύσης», καθώς η γάτα παρακολουθεί πουλιά, ανθρώπους και κινήσεις έξω από το σπίτι.


Η ποικιλία είναι επίσης σημαντική. Όπως και οι άνθρωποι, οι γάτες, μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους για τα ίδια παιχνίδια αν τα βλέπουν συνεχώς. Η εναλλαγή παιχνιδιών, η απόκρυψή τους για λίγες ημέρες και η επανεμφάνισή τους, μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον της γάτας ζωντανό.

Ένα άλλο στοιχείο που βοηθά, είναι η ενεργοποίηση του μυαλού της γάτας μέσω της τροφής.

Υπάρχουν παιχνίδια τροφής ή απλές κατασκευές όπου η γάτα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πατούσα της ή να μετακινήσει ένα αντικείμενο για να πάρει λίγη τροφή.

Αυτή η διαδικασία μιμείται σε κάποιο βαθμό, την προσπάθεια που θα έκανε μια γάτα στη φύση για να βρει τροφή.

Κάθε γάτα είναι ξεχωριστή

Φυσικά, τονίζει ο κ. Κονταξής, κάθε γάτα είναι διαφορετική. Μερικές είναι πολύ δραστήριες και χρειάζονται αρκετή καθημερινή αλληλεπίδραση, ενώ άλλες είναι πιο ήρεμες.

Η ηλικία, η προσωπικότητα και οι εμπειρίες της γάτας παίζουν μεγάλο ρόλο στο πόσο έντονα θα εκδηλώσει την πλήξη. Τα γατάκια και οι νεαρές γάτες συνήθως έχουν περισσότερη ενέργεια και ανάγκη για παιχνίδι, ενώ οι μεγαλύτερες γάτες, μπορεί να προτιμούν μικρότερες, αλλά πιο συχνές στιγμές δραστηριότητας.

Το σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι οι γάτες δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία του σπιτιού. Είναι ζώα με ανάγκες, ένστικτα και περιέργεια για τον κόσμο γύρω τους. Όταν τους δίνουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουν, να παίξουν και να εκφράσουν τη φυσική τους συμπεριφορά, όχι μόνο μειώνουμε την πιθανότητα πλήξης, αλλά ενισχύουμε και τον δεσμό που έχουμε μαζί τους.

Πότε η γάτα είναι ισορροπημένη

Τελικά, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, μια γάτα που έχει ευκαιρίες για παιχνίδι, εξερεύνηση και παρατήρηση είναι συνήθως μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη γάτα.

Κλείνοντας, ο κ. Κονταξής, λέει: «Πολλές φορές τα προβλήματα συμπεριφοράς που εμφανίζονται μέσα στο σπίτι δεν είναι τίποτε άλλο από μια απλή υπενθύμιση. Ότι πίσω από το χαριτωμένο ζώο στον καναπέ, υπάρχει ένας μικρός κυνηγός που χρειάζεται καθημερινά λίγη δράση στη ζωή του».

Ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

⃰ Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Pet Stories
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Σύνταξη
Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Συντάξεις μέσα σε έναν μήνα - Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Μπάσκετ 15.03.26

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
16η μέρα πολέμου 15.03.26 Upd: 09:16

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Βάιος Μπαλάφας
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

