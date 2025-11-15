Οι καλεσμένοι μπορούν να αναστατώσουν τη γάτα επειδή, μεταξύ άλλων, η ρουτίνα της αλλάζει άρδην και την καταβάλει έντονο άγχος.

Τότε θα βρει κάποιο σημείο του σπιτιού, που θα την κάνει να νοιώσει ασφαλής.

Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε αυτήν τη συμπεριφορά της, έτσι, ώστε να καταλαγιάσουμε αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα που την κατακλύζει.

«Πολλές γάτες, ακόμα και οι πιο κοινωνικές, μπορεί, να αισθανθούν έντονο άγχος όταν μπαίνουν επισκέπτες στο σπίτι. Οι μυρωδιές, οι φωνές, οι άγνωστες κινήσεις και το σπάσιμο της ρουτίνας είναι αρκετά για να κάνουν μια γάτα να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι ή πίσω από τον καναπέ. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ένδειξη «κακομαθημένου χαρακτήρα», αλλά φυσιολογική αντίδραση ενός ζώου, που νιώθει ανασφάλεια», επισημαίνει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Η θετική προσέγγιση, όπως λέει, μάς βοηθά να κατανοήσουμε αυτή την αντίδραση και να δημιουργήσουμε τις σωστές συνθήκες, ώστε η γάτα μας να αισθάνεται ασφαλής.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το άγχος της πριν έρθουν οι καλεσμένοι

Σύμφωνα με τον κ. Κονταξή, πριν έρθουν οι επισκέπτες, καλό είναι να προετοιμάσουμε τον χώρο. Οι γάτες χρειάζονται καταφύγια, δηλαδή σημεία όπου μπορούν να απομονωθούν χωρίς να τις ενοχλεί κανείς. Μπορεί, να είναι ένα κλειστό κρεβατάκι, μια μεγάλη χάρτινη κούτα με κουβέρτα ή ένα ράφι που βρίσκεται σε ψηλό σημείο.

Η επαφή με τους καλεσμένους πρέπει πάντα να γίνεται με πρωτοβουλία της γάτας

Αυτά τα «ασφαλή μέρη» λειτουργούν σαν ζώνες ασφάλειας όπου η γάτα έχει τον έλεγχο. Αν ξέρει ότι μπορεί να αποσυρθεί εκεί οποιαδήποτε στιγμή, μειώνεται σημαντικά το άγχος της.

Πριν από μια επίσκεψη μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ήπιες τεχνικές «απευαισθητοποίησης». Αν η γάτα μας τρομάζει με τον ήχο της πόρτας ή των βημάτων, μπορούμε να αναπαράγουμε αυτούς τους ήχους σε χαμηλή ένταση και να συνδυάζουμε κάθε ερέθισμα με κάτι θετικό. Όπως λιχουδιές ή παιχνίδι.

Με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά μαθαίνει ότι αυτοί οι ήχοι, που προαναγγέλλουν την άφιξη των επισκεπτών, σημαίνουν κάτι καλό και όχι κάτι απειλητικό.

Επίσης, οι φερομόνες, σε μορφή plug-in ή spray, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο ήρεμης ατμόσφαιρας.

Οι καλεσμένοι έφτασαν στο σπίτι

«Την ώρα που φτάνουν οι επισκέπτες, δεν πιέζουμε τη γάτα να εμφανιστεί. Την αφήνουμε να αποφασίσει εκείνη. Αν θέλουμε να τη βοηθήσουμε, μπορούμε να την προσελκύσουμε διακριτικά με ένα παιχνίδι τύπου «καλάμι με φτερά» ή με λίγες λιχουδιές. Ποτέ όμως, δεν την αναγκάζουμε», υπογραμμίζει ο κ. Κονταξής.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι κάθε φορά που η γάτα κάνει ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός –π.χ. πλησιάζει την πόρτα του δωματίου ή μυρίζει τον αέρα– μπορούμε να επιβραβεύουμε με ήπια φωνή ή με κάτι νόστιμο. Αυτές οι μικρές θετικές εμπειρίες καταγράφονται στη μνήμη της και δημιουργούν εμπιστοσύνη.

Είναι σημαντικό, τονίζει ο κ. Κονταξής, να εξηγήσουμε και στους επισκέπτες, ειδικά στα παιδιά, να μην πλησιάζουν το καταφύγιό της ούτε να την αναζητούν επίμονα. Η επαφή πρέπει πάντα να γίνεται με πρωτοβουλία της γάτας.

Οι επισκέπτες έφυγαν, πώς βοηθάμε τη γάτα μας να βρει τους φυσιολογικούς ρυθμούς της

Μετά την επίσκεψη, συμβουλεύει ο κ. Κονταξής, είναι καλό να καθαρίζουμε τον χώρο για να φύγουν πιθανές μυρωδιές από παπούτσια ή αρώματα και δίνουμε τον χρόνο στη γάτα να ηρεμήσει.

Ένα σύντομο παιχνίδι ρουτίνας ή ένα απαλό χάδι -αν το επιθυμεί- βοηθά να επανέλθει στη φυσιολογική της συμπεριφορά.

Δεν χρειάζεται να «ανταμείψουμε» την κρυψώνα, αλλά ούτε και να τη μαλώσουμε επειδή κρύφτηκε. Αναγνωρίζουμε το άγχος της και τη στηρίζουμε με σταθερότητα και με προβλεψιμότητα.

«Η γατοποίηση του χώρου –δηλαδή, η δημιουργία περιβάλλοντος, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στις φυσικές ανάγκες της γάτας –είναι καθοριστική. Κατακόρυφα επίπεδα, ράφια, παρατηρητήρια κοντά σε παράθυρα και μέρη με οικείες μυρωδιές κάνουν τον χώρο

πιο «δικό της». Όσο πιο πλούσιο είναι το περιβάλλον της, τόσο πιο έτοιμη θα είναι να αντιμετωπίσει αλλαγές, όπως η παρουσία επισκεπτών», διευκρινίζει ο κ. Κονταξής.

Η βασική αρχή της θετικής εκπαίδευσης στις γάτες είναι ο σεβασμός του ρυθμού τους. Δεν προσπαθούμε να «διορθώσουμε» τη συμπεριφορά, αλλά να κατανοήσουμε το συναίσθημα, που την προκαλεί και να το αλλάξουμε μέσα από θετικές εμπειρίες. Με υπομονή, σωστή προετοιμασία και καθοδήγηση, η γάτα μπορεί να μάθει ότι οι επισκέπτες δεν είναι απειλή, αλλά ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής στο σπίτι της.

Μικρά tips για τους επισκέπτες

Αν βρεθείτε σε ένα σπίτι με γάτα, συμβουλεύει ο κ. Κονταξής, καθίστε ήρεμα και αγνοήστε την στην αρχή. Μην την κοιτάτε επίμονα και μην προσπαθήσετε να την αγγίξετε. Αφήστε τη να πλησιάσει εκείνη πρώτη, να μυρίσει τα ρούχα ή το χέρι σας, και αν δείξει ενδιαφέρον, προσφέρετε ένα δάχτυλο να το μυρίσει. Αν τρίψει το κεφάλι της πάνω σας, αυτό είναι το «πράσινο φως», για ένα απαλό χάδι.

Θυμηθείτε: Στη γλώσσα της γάτας, η υπομονή είναι το «κλειδί» για τη φιλία.

● Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.