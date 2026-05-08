Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Κλειδί» για μια καθημερινότητα χωρίς άγχος παρέα με τον σκύλο σας είναι να παραμένει ατάραχος κατά τη διάρκεια της βόλτας.

Πώς γίνεται, όμως αυτό; Ποια είναι η μέθοδος εκπαίδευσης;

Στην εκπαίδευση των σκύλων ονομάζεται ουδετερότητα.

«Η ουδετερότητα ( neutrality) είναι μια συχνά παραμελημένη, αλλά εξαιρετικά σημαντική έννοια στην εκπαίδευση σκύλων. Ενώ πολλοί ιδιοκτήτες επικεντρώνονται σε βασικές εντολές, όπως «κάτσε» ή «μείνε», η ουδετερότητα διδάσκει κάτι πιο ουσιαστικό: πώς ο σκύλος να παραμένει ήρεμος και συγκεντρωμένος με αυτά που αντικρίζει στην καθημερινότητά του», υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής σκύλων – εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης, Ορέστης Ρουσάκης.

Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός. Η πρόοδος, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την προσωπικότητα και τις εμπειρίες του

Εξηγεί ότι του επιτρέπει να κινείται άνετα σε περιβάλλοντα με ερεθίσματα χωρίς να νιώθει την ανάγκη να αντιδρά σε κάθε άνθρωπο, ζώο ή ήχο γύρω του.

Η παρερμηνεία της κοινωνικοποίησης

Τα τελευταία χρόνια, αναφέρει ο κύριος Ρουσάκης, η έννοια της κοινωνικοποίησης συχνά παρερμηνεύεται ως ανάγκη ο σκύλος να γνωρίζει κάθε άνθρωπο και κάθε άλλο σκύλο που συναντά.

Παρόλο που αυτές οι επαφές μπορούν να είναι χρήσιμες, η ουσιαστική κοινωνικοποίηση αφορά στην προσαρμογή του σκύλου στον ανθρώπινο κόσμο χωρίς άγχος ή υπερδιέγερση.

Η ουδετερότητα, επισημαίνει ο εκπαιδευτής, ενισχύει αυτή τη διαδικασία, καθώς δείχνει στον σκύλο ότι δεν χρειάζεται να αλληλοεπιδρά με όλα όσα βλέπει.

Ποια είναι τα οφέλη για τον σκύλο που προσφέρει η εκπαίδευση

Στον σκύλο η εκπαίδευση στην ουδετερότητα του προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Σύμφωνα με τον κύριο Ρουσάκη, οι σκύλοι γίνονται πιο ήρεμοι, αποκτούν αυτοέλεγχο και μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα διαφορετικά περιβάλλοντα. Μειώνονται οι πιθανότητες αντιδραστικής ή επιθετικής συμπεριφοράς, ενώ αυξάνεται η προσαρμοστικότητά τους.

Ακόμη και για σκύλους που δεν παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, τονίζει ο εκπαιδευτής, η ουδετερότητα οδηγεί σε πιο σταθερή και προβλέψιμη συμπεριφορά.

Για τους ιδιοκτήτες, αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος, μεγαλύτερη ασφάλεια και μια πιο δυνατή σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη.

Μαθήματα εκπαίδευσης

«Η διδασκαλία της ουδετερότητας απαιτεί υπομονή και συνέπεια. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε τι προκαλεί αντιδράσεις στον σκύλο σας, όπως άλλα ζώα, δυνατοί ήχοι ή άγνωστοι άνθρωποι», λέει ο κύριος Ρουσάκης.

Η εκπαίδευση, συμβουλεύει, πρέπει να ξεκινά σε περιβάλλοντα με λίγα ερεθίσματα και να προχωρά σταδιακά σε πιο απαιτητικές συνθήκες.

Μια αποτελεσματική μέθοδος είναι να επιλέξετε έναν ήσυχο εξωτερικό χώρο, όπου ο σκύλος, μπορεί να παρατηρεί το περιβάλλον από απόσταση.

Ενθαρρύνετέ τον, περιγράφει ο κύριος Ρουσάκης, να επικεντρώνεται σε εσάς, χρησιμοποιώντας λιχουδιές ή παιχνίδια. Αν αντιδράσει, αυτό συνήθως σημαίνει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο ερέθισμα. Οπότε χρειάζεται να αυξήσετε την απόσταση.

Με τον χρόνο, η επιβράβευση της ήρεμης συμπεριφοράς βοηθά τον σκύλο να συνδέσει την ηρεμία με κάτι θετικό.

Η συνέπεια είναι καθοριστική, καθώς η ισορροπία δεν κατακτάται άμεσα.

Απαιτεί επαναλαμβανόμενη εξάσκηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως πάρκα, δρόμους ή χώρους με κίνηση. Έτσι, ο σκύλος μαθαίνει να παραμένει ήρεμος σε πραγματικές συνθήκες.

Εξίσου σημαντική, τονίζει ο κύριος Ρουσάκης, είναι η κατανόηση της «γλώσσας του σώματος» του σκύλου. Αν αναγνωρίζετε σημάδια άγχους ή χαλάρωσης, μπορείτε να προσαρμόζετε την εκπαίδευση, ώστε να διατηρείται η αίσθηση ασφάλειας.

Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός, επομένως η πρόοδος, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την προσωπικότητα και τις εμπειρίες του.

Η εκπαίδευση ισχυροποιεί τη σχέση μεταξύ σκύλου και ανθρώπου

Τελικά, λέει ο κύριος Ρουσάκης η ουδετερότητα είναι μια δεξιότητα ζωής, που βελτιώνει τη συνολική ευημερία του σκύλου. Τον βοηθά να αντιμετωπίζει τον κόσμο με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ ενισχύει τον δεσμό με τον ιδιοκτήτη του.

Και καταλήγει: «Αν επενδύσετε χρόνο και συνέπεια σε αυτή την εκπαίδευση, δημιουργείτε έναν ισορροπημένο σύντροφο που μπορεί να σας συνοδεύει άνετα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας».

● Ο κύριος Ορέστης Ρουσάκης είναι εκπαιδευτής σκύλων/εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του ΕΚΠΑ, μετεκπαιδεύτηκε στο Hondenleerschool της Ουτρέχτης στη μελέτη συμπεριφοράς των ζώων.

Ειδικεύεται στη συνδρομή των ζώων συντροφιάς σε μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε άτομα με αναπηρίες.