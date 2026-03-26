Η στάση του ανθρώπου παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση του σκύλου.

Ο τρόπος που τον μεγαλώνει, μπορεί να επηρεάσει τις φυσικές του τάσεις και συμπεριφορές.

«Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι εκτρέφουν σκύλους για συγκεκριμένους ρόλους, όπως το κυνήγι, η φύλαξη ζώων και η συντροφιά. Παρόλο που αυτοί οι ρόλοι έχουν διαμορφώσει ορισμένες φυσικές τάσεις σε διαφορετικές φυλές, η προσωπικότητα ενός σκύλου δεν καθορίζεται μόνο από τη φυλή του. Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά του», διευκρινίζει ο εκπαιδευτής σκύλων/εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης, Ορέστης Ρουσάκης.

Η συνέπεια, η υπομονή και η θετική ενίσχυση μπορούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά του

Ορισμένες φυλές, αναφέρει ο κ. Ρουσάκης, είναι πιο πιθανό να εμφανίζουν συγκεκριμένες συμπεριφορές.

Για παράδειγμα, οι ποιμενικοί σκύλοι, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε κινήσεις και θορύβους. Τα Τεριέ να έχουν έντονο το ένστικτο κυνηγιού μικρών ζώων και τα κυνηγόσκυλα ιχνηλάτες να είναι πιο ανεξάρτητα και πιο δύσκολα στην εκπαίδευση.

Αυτές οι τάσεις, ενημερώνει ο εκπαιδευτής, προέρχονται από τον σκοπό για τον οποίο εκτράφηκαν αρχικά.

Για τους κηδεμόνες, αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο ζωής τους πριν επιλέξουν μια συγκεκριμένη ράτσα.

Ένας σκύλος υψηλής ενέργειας, μπορεί να δυσκολευτεί σε ένα διαμέρισμα, ενώ ένα Τεριέ ίσως να μην είναι κατάλληλο για σπίτι με μικρά κατοικίδια.

Ωστόσο, τονίζει ο κ. Ρουσάκης, αυτές είναι μόνο τάσεις και, όχι βεβαιότητες.

Η σωστή εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση του σκύλου

«Με τη σωστή εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον, πολλοί σκύλοι μπορούν να προσαρμοστούν πέρα από τα τυπικά χαρακτηριστικά της φυλής τους. Γι’ αυτό η ανατροφή είναι τόσο σημαντική», υπογραμμίζει ο κ. Ρουσάκης.

Η πιο κρίσιμη περίοδος στη ζωή ενός σκύλου, ενημερώνει ο εκπαιδευτής, είναι τα πρώτα ένα έως δύο χρόνια.

Η έγκαιρη κοινωνικοποίηση είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα όταν είναι κουτάβι.

Οι σκύλοι πρέπει να εκτίθενται σταδιακά σε διαφορετικούς ανθρώπους, ζώα και καθημερινές καταστάσεις, όπως η μετακίνηση, η περιποίηση και τα ταξίδια. Αυτό, τους βοηθά να γίνουν ισορροπημένοι και σίγουροι ενήλικες.

Καθώς ο σκύλος μεγαλώνει, η εκπαίδευση πρέπει να συνεχίζεται.

Όπως και τα παιδιά, υπογραμμίζει ο κ. Ρουσάκης, έτσι και οι σκύλοι χρειάζονται καθοδήγηση για να μάθουν να συμπεριφέρονται σωστά και με ασφάλεια.

Η συνέπεια, η υπομονή και η θετική ενίσχυση μπορούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά τους με τον χρόνο.

Οι κηδεμόνες πρέπει να ενθαρρύνουν ενεργά χαρακτηριστικά, όπως την ηρεμία και την υπακοή.

Ο χαρακτήρας του σκύλου «πλάθεται» από τις εμπειρίες του

Τελικά, λέει ο κ. Ρουσάκης, η επιλογή ενός σκύλου έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο ζωής σας. Αλλά η ανατροφή ενός ζώου που συμπεριφέρεται σωστά εξαρτάται από τον χρόνο και την προσπάθεια που θα επενδύσετε.

Παρόλο που η φυλή επηρεάζει τη συμπεριφορά, οι σκύλοι διαμορφώνονται κυρίως από τις εμπειρίες τους.

Κλείνοντας, ο κ. Ρουσάκης υπογραμμίζει: «Με σωστή φροντίδα, εκπαίδευση και προσοχή, οι περισσότεροι σκύλοι μπορούν να γίνουν αξιόπιστοι και ισορροπημένοι σύντροφοι».

● Ο κύριος Ορέστης Ρουσάκης είναι εκπαιδευτής σκύλων/εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του ΕΚΠΑ, μετεκπαιδεύτηκε στο Hondenleerschool της Ουτρέχτης στη μελέτη συμπεριφοράς των ζώων.

Ειδικεύεται στη συνδρομή των ζώων συντροφιάς σε μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε άτομα με αναπηρίες.