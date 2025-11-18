Ο σκύλος είναι πάντα πρόθυμος να μάθει νέα πράγματα και «πετάει» από τη χαρά του όταν ασχολούμαστε μαζί του με κατανόηση, ηρεμία και σεβασμό.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βόλτας, μπορεί κάποιες φορές να τού ζητάμε, για παράδειγμα να «κάτσει» και ενώ γνωρίζει τη λέξη, αρνείται.

Όταν ο σκύλος μας δεν κάνει αυτό που επιθυμούμε, δεν εκνευριζόμαστε, δεν τού φωνάζουμε ούτε τον χτυπάμε

Έχουμε αναρωτηθεί όμως, τις αιτίες; Μπορεί το πεζοδρόμιο να είναι κρύο, βρεγμένο, να καίει, να έχει πέτρες το έδαφος όπου τού ζητάμε να «κάτσει».

Και δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι.

«Κάτσε». Αμ δε!

«Το πιο δύσκολο κομμάτι στην εκπαίδευση είναι η γενίκευση των συμπεριφορών. Δηλαδή, αν μάθω στον σκύλο μου να κάθεται στο σαλόνι, δεν σημαίνει ότι θα κάθεται στην πυλωτή, στο πάρκο. Πρέπει να μάθει το «Κάτσε» σε όλα τα περιβάλλοντα», επισημαίνει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Περατινός.

Επίσης, αναφέρει ότι οτιδήποτε αλλάζει στο περιβάλλον του σκύλου είναι πολύ σημαντικό γιατί επηρεάζει τη συμπεριφορά του. Εμείς, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αυτή την αλλαγή, όπως είναι, για παράδειγμα να περνά ένας σκύλος εκείνη τη στιγμή που τού λέμε να κάτσει.

Επιπλέον, το άγχος, ο φόβος, αλλά και ο ενθουσιασμός του σκύλου, μπορεί να τον επηρεάσουν.

Τι δεν κάνουμε σωστά και δεν μας ακούει

Σύμφωνα με τον κ. Περατινό, εμείς, οι κηδεμόνες, χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη- σύνθημα, για πολλές συμπεριφορές και όχι για μία. Αποτέλεσμα να αγχώνεται ο σκύλος γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τι τού ζητάμε.

Επίσης, επαναλαμβάνουμε μια λέξη πάρα πολλές φορές χωρίς λόγο, ο σκύλος μας κουράζεται, και δεν την εκτελεί.

Τα συνθήματα, τονίζει ο εκπαιδευτής, τα χρησιμοποιούμε όταν πρέπει και όχι όλη την ώρα.

Ένα ακόμη λάθος, που κάνουμε κατά την εκπαίδευσή του, είναι ότι βιαζόμαστε να προχωρήσουμε να τού μάθουμε μία νέα λέξη – σύνθημα ενώ δεν εκτελεί την πρώτη σε κάθε συνθήκη. Άρα, δεν είναι ακόμη έτοιμος.

Όταν, λοιπόν, θέλουμε να δουλέψουμε μαζί του, όπως λέει ο κ. Περατινός, τού διαθέτουμε χρόνο.

Η λάθος συμπεριφορά μας στην άρνησή του, τι δεν μας δείχνει με αυτήν την αντίδραση

«Όταν ο σκύλος μας δεν κάνει αυτό που τού ζητάμε, δεν εκνευριζόμαστε, δεν τού φωνάζουμε ούτε τον χτυπάμε γιατί υπάρχει κάποιος λόγος, και πρέπει να τον βρούμε. Δεν είναι εκδικητικός ούτε κυριαρχικός, δηλαδή δεν συμπεριφέρεται έτσι για να περάσει το δικό του. Στην ουσία, δεν έχει μάθει τη λέξη – σύνθημα», υπογραμμίζει ο κ. Περατινός.

Τέλος, ο εκπαιδευτής τονίζει ότι οφείλουμε να μάθουμε και να σεβόμαστε τις δυνατότητες και τα όρια του σκύλου μας, ώστε να μην δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα συμπεριφοράς. Όπως, αντιδραστικότητα, ανασφάλεια, επιθετικότητα.

● Ο κύριος Γιώργος Περατινός εργάζεται ως επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων τα τελευταία 12 χρόνια.

Ασχολείται ιδιαίτερα με επιθετικές -αντιδραστικές- φοβικές περιπτώσεις σκύλων.

Έχει «Diploma In Canine Behaviour And Training By Kynagon@giorgosperatinos», είναι KCAT Full Member (Kynagon Certified Animal Trainer) και«Pet Industry Advocacy International».

Και, όπως λέει: «Έχω ένα Λαμπραντόρ την Ρίβα, η οποία είναι σχεδόν πέντε ετών και είναι και η συνεργάτης μου σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις. Σκοπός μου είναι πάντα, η ευζωία κατοικιδίων και κηδεμόνων χωρίς τη χρήση καμίας μορφής βίας».

Είναι ιδρυτής του Train Positive Canine Behavior And Training στη Θεσσαλονίκη.