Επιστρέφει στο Μεξικό για την Μοντερέι ο Ματίας Αλμέιδα (pic)
Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Ματίας Αλμέιδα στο Μεξικό, καθώς έχει συμφωνήσει
Ο Ματίας Αλμέιδα βρήκε τη νέα του επαγγελματική «στέγη». Συγκεκριμένα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό και μάλιστα υπέγραψε για την επόμενη διετία. Περίπου δυο μήνες μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Σεβίλλης, ο Αλμέιδα επιστρέφει στο Μεξικό για να αναλάβει τη Μοντερέι, με τη συμφωνία να μοιάζει ως δεδομένη.
Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για όλα και σύντομα πρόκειται να βρεθεί στην πόλη, προκειμένου να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το νέο πρωτάθλημα. Μάλιστα, τα ΜΜΕ στη χώρα αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν καθόλου εύκολες, αλλά εν τέλει επήλθε η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αλμέιδα έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Ραγιάδος και πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας που θα επικυρώσει το deal.
Η σχετική ανάρτηση:
🚨Matías Almeyda es el nuevo DT de #Rayados. pic.twitter.com/ozVU4aX0FA
— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 18, 2026
O Αλμέιδα αποτέλεσε παρελθόν από τη Σεβίλλη τον Μάρτιο του 2026, έπειτα από 32 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας. Στην ΑΕΚ βρισκόταν από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025, έχοντας 134 ματς στο ενεργητικό του.
Πλέον φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Ματίας Αλμέιδα να επιστρέφει στο Μεξικό για να αναλάβει την Μοντρέι.
