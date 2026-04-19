Έτοιμος να προπονήσει τον Μέσι ο Αλμέιδα – Σενάριο για την Ίντερ Μαϊάμι
Ρεπορτάζ στο εξωτερικό βάζει τον Ματίας Αλμέιδα στη λίστα των προπονητών της ομάδας του Λιονέλ Μέσι.
Μετά την αποχώρηση του από την Σεβίλλη, ο Ματίας Αλμέιδα έχει γίνει διακαής πόθος πολλών ομάδων.
Ο Αργεντινός τεχνικός που έφυγε από την Ανδαλουσία και ήταν για τρία χρόνια προπονητής της ΑΕΚ, αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψήφιους για τον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι, όπου αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι.
Τι λένε στο εξωτερικό για Αλμέιδα και Ίντερ Μαϊάμι
Σύμφωνα με την El Desmarque, ο «Πελάδο» θεωρείται φαβορί για να διαδεχθεί τον Χαβιέ Μασεράνο και να αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση του Λιονέλ Μέσι, καθώς η διοίκηση των Μπέκαμ και Μας εκτιμά ιδιαίτερα τη γνώση του για το MLS.
Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται και από το Μεξικό, με τη Μοντερέι να φέρεται πως έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση διετούς συμβολαίου ύψους 2 εκατ. δολαρίων. Με τις Κλαμπ Αμέρικα και Κρουζ Αζούλ να παραμονεύουν, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ καλείται να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
