Επίσημο: Παρελθόν από τη Σεβίλλη ο Αλμέιδα
Ο Ματίας Αλμέιδα αποτελεί παρελθόν από τη Σεβίλλη, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος
Η Σεβίλλη ανακοίνωσε την απόλυση του Ματίας Αλμέιδα, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Ο Αργεντινός προπονητής, μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, κάθισε στον πάγκο της ομάδας από την Ανδαλουσία σε 32 αγώνες με απολογισμό 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 15 ήττες.
Η ανάρτηση της Σεβίλλης για την αποχώρηση του Αλμέιδα
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανακοίνωση:
Ο Ματίας Αλμέιδα απολύθηκε από τη θέση του προπονητή της Σεβίλλης. Ο Αργεντινός προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο του “Ραμόν Σάντσεζ-Πιζχουάν” μετά από 32 επίσημους αγώνες, 29 εκ των οποίων στη La Liga και τρεις στο Κύπελλο Ισπανίας, από την άφιξή του το καλοκαίρι του 2025 στον σύλλογο του Νερβιόν.
Η Σεβίλλη επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Ματίας Αλμέιδα και την ομάδα του για τη δουλειά τους τους τελευταίους μήνες και του εύχεται καλή τύχη στις επόμενες επαγγελματικές του προκλήσεις.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις