Η απίθανη ατάκα του Αλμέιδα: «Αν έπρεπε να μείνω εκτός για να αρχίσουμε να νικάμε, τότε δεν θα επιστρέψω»

Ο Ματίας Αλμέιδα έχει τιμωρηθεί από την ισπανική ομοσπονδία με ποινή επτά αγωνιστικών, με τη Σεβίλλη να καταφέρει να νικάει την Χετάφε με 1-0, παρά την απουσία του προπονητή της από τον πάγκο.

Ο Αργεντινός τεχνικός, με αρκετή δόση χιούμορ στις δηλώσεις του ανέφερε πως αν είναι να κερδίζει η ομάδα του, τότε δεν θα επιστρέψει στον πάγκο των Ανδαλουσιανών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλμέιδα:

«Η πορεία του αγώνα άλλαξε επειδή έμειναν με δέκα παίκτες. Στο πρώτο ημίχρονο, μας έλειπε η σαφήνεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη στις αλλαγές, καταφέραμε να ανοίξουμε τα πράγματα και να αλλάξουμε το σύστημά μας.

Από αυτές τις αλλαγές, ήρθε το γκολ και είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε κι άλλο. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με δέκα παίκτες, όπως βιώσαμε στον τελευταίο αγώνα, ούτε είναι εύκολο να παίζεις με έναν παίκτη παραπάνω. Αυτό το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Ήρθαμε εδώ ψάχνοντας τους τρεις βαθμούς και τους πήραμε.

Είναι μια διαφορετική εμπειρία, (να βλέπεις τον αγώνα απ’ έξω) αλλά πάντα μιλάμε για την ομαδική εργασία και το νιώθω πραγματικά αυτό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους επειδή προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όσα είχαμε προπονήσει και σχεδιάσει. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Χάβι (τον βοηθό του), για το επιτελείο και ευχαριστώ τους παίκτες για την αφοσίωσή τους. Χρειαζόμασταν τρεις βαθμούς σαν κι αυτόν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τι διακυβευόταν. Το να προσθέσουμε βαθμούς είναι πολύ σημαντικό», είπε αρχικά και συνέχισε για το ντέρμπι με την Μπέτις:

«Μετά από όλα όσα έχουμε περάσει, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασκεδάσουμε. Αύριο θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το ντέρμπι, αλλά σήμερα πρέπει να διασκεδάσουμε και να πάμε σπίτι χαλαροί», ενώ έκλεισε τις δηλώσεις του με δόση χιούμορ λέγοντας πως:

«Ξέρω ότι ο σύλλογος έχει κάνει κινήσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει. Εμπιστεύομαι τα παιδιά που είναι εδώ, τον Χάβι, και αν έπρεπε να μείνω εκτός για να αρχίσουμε να νικάμε, τότε δεν θα επιστρέψω. Πέρα από την πλάκα όμως, είμαι προπονητής, μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο, δεν προπονώ σε γερανό. Δεν θέλω».