Έρχεται βαριά «καμπάνα» για τον Αλμέιδα: Κινδυνεύει με τιμωρία αποκλεισμού λόγω «επίθεσης» σε διαιτητή

Η Σεβίλλη έμεινε στο 1-1 με την Αλαβές, με τον Ματίας Αλμέιδα να αποβάλλεται αφού «εξερράγη» στο φινάλε της αναμέτρησης κατά του διαιτητή, λόγω της αποβολής του παίκτη του, την οποία ωστόσο στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς χαρακτήρισε ως «δίκαιη».

Τι έγραψε ο ρέφερι στο φύλλο αγώνα

«Ο Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια από τις αποφάσεις μου, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας απέναντί ​​μου, έχοντας προειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό διαιτητή να διορθώσει τόσο τη στάση του όσο και τη γενική συμπεριφορά του πάγκου του. Μόλις αποβλήθηκε, αρνήθηκε να φύγει από την τεχνική περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πρώτου βοηθού διαιτητή και του τέταρτου διαιτητή.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη διακοπή του αγώνα, ώστε να του ζητηθεί ξανά να φύγει από τον πάγκο. Σε αυτό το σημείο, ο προαναφερθείς προπονητής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου, λίγα εκατοστά μακριά, με προκλητικό και εκφοβιστικό τρόπο. Αφού του ζητήθηκε επανειλημμένα να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, συνέχισε με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζοντάς με για περισσότερο από ένα λεπτό. Μόλις έφυγε από αυτή τη θέση, κλώτσησε επιθετικά ένα μπουκάλι νερό που βρισκόταν στο έδαφος. Στη συνέχεια επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και αντιμετώπισε τον τέταρτο διαιτητή με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας τη συνοδεία του εκτός γηπέδου από μέλη της ομάδας του και προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου. Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, ο αγώνας διακόπηκε για τρία λεπτά».

Η τιμωρία που… έρχεται

Πλέον, ο Αλμέιδα κινδυνεύει με βαριά καμπάνα, όπου σύμφωνα με το Άρθρο 127 των κανονισμών, οι ενστάσεις προς τους διαιτητές τιμωρούνται με αποκλεισμό από 2 αγώνες έως και έναν μήνα.

Ωστόσο, η άρνησή του να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και η στάση του απέναντι και στον τέταρτο διαιτητή, πιθανότατα θα προσθέσει πολλούς αγώνες ακόμη στην όποια τιμωρία του. Κάπως έτσι, ο Αλμέιδα κινδυνεύει με αποκλεισμό για τουλάχιστον 9 αγώνες, και πιθανώς ακόμη περισσότερους.

Τι απάντησε ο Αλμέιδα

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο της Σεβίλλης, από την οικογένειά μου και από όσους ανησύχησαν βλέποντας την αντίδρασή μου. Δεν μου αρέσει η αδικία. Είναι εύκολο να με αποβάλουν όταν δεν μιλάω. Ρώτησα τον διαιτητή γιατί με έδιωξε και δεν μου απάντησε», τόνισε.

Μάλιστα, άφησε αιχμές για άνιση μεταχείριση στους πάγκους της La Liga: «Αν αναλύσουμε όλα τα παιχνίδια, οι μισοί προπονητές θα έπρεπε να έχουν αποβληθεί. Ίσως ενοχλεί ότι μιλάω ανοιχτά και από καρδιάς».