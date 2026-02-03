Μαγιόρκα – Σεβίλλη 4-1: Συντριβή για την ομάδα του Αλμέιδα
Η Μαγιόρκα διέλυσε με 4-1 τη Σεβίλλη, την έπιασε στη βαθμολογία και την έβαλε σε μεγάλες περιπέτειες όσον αφορά στην παραμονή της στην κατηγορία.
Για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν η Σεβίλλη δεν κατάφερε να κάνει δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα. Μετά το τρίποντο επί της Μπιλμπάο η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα φιλοξενήθηκε από τη Μαγιόρκα στο νησί, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 4-1 για την 22η αγωνιστική της La Liga και να πιάνουν τους Ανδαλουσιανούς στη βαθμολογία. Στο +2 από τη ζώνη του υποβαβιβασμού αμφότερες πλέον.
Η Μαγιόρκα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο 26′ άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Μουρίτσι. Στο 45+1′ ο Μοπέ με τρομερό σουτ έκανε το 1-1, αλλά αυτό το γκολ δεν άλλαξε τη μοίρα της Σεβίλλης. Στο 53′ ο Βιργκίλι έκανε γύρισμα και ο Σαμού Κόστα με προβολή στο πίσω δοκάρι έγραψε το 2-1. Από γύρισμα του Σαμού Κόστα στο 74′ ο Μουρίτσι με σουτ έκανε το 3-1 ενώ το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Μεντί με κοντινό σουτ.
ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Ρομάν, Μόχικα, Μαφέο, Βαλιέντ, Λόπεθ, Σαμού Κόστα (90+1′ Τόρε), Μασκαρέλ, Βιργκίλι (84’ Γιόσεφ), Νταρντέρ (83’ Μορλάνες), Ασάνο (54’ Αντόνιο Σάντσεθ), Μουρίτσι (90+1′ Πρατς)
ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Καρδόσο (78’ Σο), Καρμόνα, Σουάσο, Σάλας, Χουάνλου (59’ Αλέξις Σάντσες), Μεντί, Πεκέ (59’ Εζτούκε), Αγκουμέ, Μοπέ (78’ Ρομέρο), Άνταμς
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της La Liga:
Παρασκευή (30/01)
Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2
Σάββατο (31/01)
Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0
Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2
Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0
Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3
Κυριακή (01/02)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1
Μπέτις-Βαλένθια 2-1
Χετάφε-Θέλτα 0-0
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1
Δευτέρα (02/02)
Μαγιόρκα-Σεβίλλη 4-1
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (23ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (06/02)
Θέλτα-Οσασούνα (22:00)
Σάββατο (07/02)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο (15:00)
Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα (17:15)
Σεβίλλη-Τζιρόνα (19:30)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε (22:00)
Κυριακή (08/02)
Αλαβές-Χετάφε (15:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε (17:15)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις (19:30)
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα (09/02)
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ (22:00)
