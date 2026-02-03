Μαγιόρκα – Σεβίλλη 4-1: Συντριβή για την ομάδα του Αλμέιδα

Για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν η Σεβίλλη δεν κατάφερε να κάνει δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα. Μετά το τρίποντο επί της Μπιλμπάο η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα φιλοξενήθηκε από τη Μαγιόρκα στο νησί, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 4-1 για την 22η αγωνιστική της La Liga και να πιάνουν τους Ανδαλουσιανούς στη βαθμολογία. Στο +2 από τη ζώνη του υποβαβιβασμού αμφότερες πλέον.

Η Μαγιόρκα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο 26′ άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Μουρίτσι. Στο 45+1′ ο Μοπέ με τρομερό σουτ έκανε το 1-1, αλλά αυτό το γκολ δεν άλλαξε τη μοίρα της Σεβίλλης. Στο 53′ ο Βιργκίλι έκανε γύρισμα και ο Σαμού Κόστα με προβολή στο πίσω δοκάρι έγραψε το 2-1. Από γύρισμα του Σαμού Κόστα στο 74′ ο Μουρίτσι με σουτ έκανε το 3-1 ενώ το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Μεντί με κοντινό σουτ.

ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Ρομάν, Μόχικα, Μαφέο, Βαλιέντ, Λόπεθ, Σαμού Κόστα (90+1′ Τόρε), Μασκαρέλ, Βιργκίλι (84’ Γιόσεφ), Νταρντέρ (83’ Μορλάνες), Ασάνο (54’ Αντόνιο Σάντσεθ), Μουρίτσι (90+1′ Πρατς)

ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Καρδόσο (78’ Σο), Καρμόνα, Σουάσο, Σάλας, Χουάνλου (59’ Αλέξις Σάντσες), Μεντί, Πεκέ (59’ Εζτούκε), Αγκουμέ, Μοπέ (78’ Ρομέρο), Άνταμς

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (30/01)

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2

Σάββατο (31/01)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3

Κυριακή (01/02)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1

Μπέτις-Βαλένθια 2-1

Χετάφε-Θέλτα 0-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1

Δευτέρα (02/02)

Μαγιόρκα-Σεβίλλη 4-1

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (23ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/02)

Θέλτα-Οσασούνα (22:00)

Σάββατο (07/02)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο (15:00)

Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα (17:15)

Σεβίλλη-Τζιρόνα (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε (22:00)

Κυριακή (08/02)

Αλαβές-Χετάφε (15:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε (17:15)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις (19:30)

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (09/02)

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ (22:00)