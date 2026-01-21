Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – Είχε παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Χετάφε που έπαιζε ο γιος του.
- Γιατί οι 30άρηδες δεν φεύγουν από την οικογενειακή εστία
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
- Η Ryanair απαντά στον Μασκ με προσφορά θέσεων για… «μεγάλους ηλίθιους» – 16,99 λίρες χωρίς επιστροφή
- Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά
Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Κυριακής (18/1) και κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Ένας από τους αγνοούμενος ήταν και ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα, πρώην παίκτες της Ατλέτικο και της Σεβίλλης, ο οποίος ήταν στη λίστα των αγνοούμενων και το βράδυ της Τρίτης (20/01) ταυτοποιήθηκε η σορός του.
Ο εκλιπών είναι πατέρας του 18χρονου ποδοσφαιριστή της Χετάφε, Νταβίντσι Κορδόν και είχε πάει να παρακολουθήσει το γιο του στο ματς με την Βαλένθια και μετά τη λήξη του αγώνα, πήρε το μοιραίο τρένο για να επιστρέψει στην Ουέλβα.
Η ανάρτηση του γιου του Νταβίντ Κορδόν
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
- Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
- Τα δεδομένα για το μέλλον του Γιαμπουσέλε – Η καταληκτική ημερομηνία για τον Γάλλο
- O Ροντινέι έγινε… viral: Τραγουδάει το «Μα δεν τελειώσαμε» μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (vid)
- Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
- «Πάμε με καλή ψυχολογία»: Τι είπε ο προπονητής του Άγιαξ για τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό
- Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
- Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις