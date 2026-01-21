Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Κυριακής (18/1) και κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ένας από τους αγνοούμενος ήταν και ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα, πρώην παίκτες της Ατλέτικο και της Σεβίλλης, ο οποίος ήταν στη λίστα των αγνοούμενων και το βράδυ της Τρίτης (20/01) ταυτοποιήθηκε η σορός του.

Ο εκλιπών είναι πατέρας του 18χρονου ποδοσφαιριστή της Χετάφε, Νταβίντσι Κορδόν και είχε πάει να παρακολουθήσει το γιο του στο ματς με την Βαλένθια και μετά τη λήξη του αγώνα, πήρε το μοιραίο τρένο για να επιστρέψει στην Ουέλβα.

Η ανάρτηση του γιου του Νταβίντ Κορδόν