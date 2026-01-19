newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 12:20

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα ενώ άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι αιτίες που το προκάλεσαν - Τουλάχιστον 39 νεκροί και 150 τραυματίες

Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη χθες το βράδυ και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, ενώ συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η El Pais καταγράφει όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την τραγωδία.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Στις 19:45 (τοπική ώρα) την Κυριακή, το τρένο Iryo, που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς την Ατότσα (Μαδρίτη) με 317 επιβάτες, εκτροχιάστηκε κοντά στην Adamuz (Κόρδοβα) και πέρασε στις παρακείμενες γραμμές, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του τρένου Alvia που ταξίδευε προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα, εκείνη ακριβώς τη στιγμή με περίπου 100 επιβάτες.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, σύμφωνα με επίσημες πηγές, το Alvia ταξίδευε με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα. Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ανέφερε ότι από τη σύγκρουση τα δύο πρώτα βαγόνια του Alvia, που μετέφεραν 53 άτομα, «εκτοξεύτηκαν από την υπόλοιπη αμαξοστοιχία».

Τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου Άλβια (μπλε χρώμα) εκσφενδονίστηκαν μετά τη σύγκρουσή τους με τα τελευταία τρία βαγόνια του Iryo (κόκκινο χρώμα) τα οποία εκτροχιάστηκαν νωρίτερα και πέρασαν στην παρακείμενη γραμμή

Το τρένο Iryo είναι τρένο υψηλής ταχύτητας που εκμεταλλεύεται ιδιωτική εταιρεία. Το Alvia ανήκει στην εθνική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας, RENFE. H εταιρεία δημιουργήθηκε το 2005 μετά το σπάσιμο του πρώην Ισπανικού Εθνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου σε Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), που ανέλαβε την υποδομή, και Renfe-Operadora, που ανέλαβε τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Αριθμός θυμάτων

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα. Υπάρχουν 152 τραυματίες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Europa Press. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Juan Manuel Moreno, ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών που εισήχθησαν σε νοσοκομεία της Ανδαλουσίας μετά το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Adamuz.

Από τους 48 τραυματίες που παραμένουν νοσηλευόμενοι, 12 νοσηλεύονται σε διάφορες μονάδες εντατικής θεραπείας στην πόλη της Κόρδοβα. Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε παιδιά, τα οποί νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Reina Sofía στην Κόρδοβα, ένα εκ των οποίων στη ΜΕΘ.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου Alvia. Επιπλέον, 30 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση. Ο επικεφαλής διευθυντής της πυροσβεστικής της Κόρδοβα, Paco Carmona, εξήγησε ότι διέσωσαν ανθρώπους με «κοψίματα, μώλωπες, θλάσεις, ανοιχτά κατάγματα…» και ότι «μία μεταλλική σωρός» εμπόδισε την πρόσβαση στα βαγόνια που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

Ο δήμαρχος του Adamuz, Rafael Moreno, δήλωσε στην EL PAÍS ότι κατά την άφιξή του στον τόπο του δυστυχήματος βρήκε «ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής».

Αιτίες του ατυχήματος

Προς το παρόν, οι λόγοι του εκτροχιασμού παραμένουν άγνωστοι και θα καθοριστούν από την επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση του περιστατικού. Ο υπουργός Óscar Puente δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου νωρίς σήμερα το πρωί, αφού μίλησε με «ειδικούς των σιδηροδρόμων», ότι το ατύχημα είναι «εξαιρετικά παράξενο» επειδή συνέβη «σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής», επειδή το τρένο που εκτροχιάστηκε είναι «σχεδόν καινούργιο, λιγότερο από τεσσάρων ετών» και επειδή η γραμμή είναι επίσης «πλήρως ανακαινισμένη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 700 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στο έργο και οι αναβαθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα «ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Μάιο». Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής εταιρείας, το τρένο Iryo, του οποίου τα τελευταία βαγόνια εκτροχιάστηκαν με αποτέλεσμα να προκληθεί το δυστύχημα, είχε επιθεωρηθεί στις 15 Ιανουαρίου.

Τι περιέγραψαν οι επιζώντες

Η María San José, 33 ετών, η οποία ταξίδευε με το τρένο Μάλαγα-Μαδρίτη (Iryo), δήλωσε στην εφημερίδα ότι άρχισαν να αισθάνονται δονήσεις και στη συνέχεια «πολλά τραντάγματα», με τις αποσκευές να πέφτουν, μέχρι που το τρένο σταμάτησε.

«Όταν βγήκαμε, είδαμε τα εκτροχιασμένα βαγόνια και ότι δύο βαγόνια από το άλλο τρένο ανατράπηκαν».

Ο Santiago, 44 ​​ετών, εξήγησε ότι το τρένο με το οποίο ταξίδευε άρχισε να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι που τελικά σταμάτησε. «Όταν βγήκα, είδα έναν νεκρό. Προσπαθήσαμε να πάμε στο βαγόνι νούμερο ένα, αλλά ήταν συντρίμμια. Άνθρωποι καλούσαν σε βοήθεια και προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο». Σύμφωνα με όσα είπε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκαν περίπου μία ώρα για να φτάσουν.

Η María Vidal, 32 ετών, η οποία ταξίδευε με το τρένο Iryo (που εκτροχιάστηκε), ένιωσε «σαν σεισμό». «Όλα σείστηκαν, ξαφνικά έσβησαν τα φώτα. Το προσωπικό του Iryo ρώτησε αν υπήρχαν διαθέσιμοι γιατροί για να πάνε στα βαγόνια 6, 7 και 8. Ήμουν στο βαγόνι 4. Ήμασταν μέσα για περίπου 40 λεπτά. Είδα μερικούς ανθρώπους σε πολύ κακή κατάσταση», αφηγείται.

