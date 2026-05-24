Έκλεισαν οι κάλπες στην Κύπρο – Μάχη για την πρωτιά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δείχνουν τα exit poll
Το όριο του 4% φαίνεται να ξεπερνά η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη
- Όταν το φαγητό γίνεται όπλο: Η πείνα ως εργαλείο πολέμου παρά το καθολικό ψήφισμα του ΟΗΕ το 2018
- Ουρές χιλιομέτρων στο τελωνείο Ευζώνων - «Έμφραγμα» από τον νέο ψηφιακό έλεγχο της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
- Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Tα exit poll των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδεικνύει μάχη μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά, ενώ στη νέα Βουλή διεκδικούν την είσοδό τους πολλά κόμματα.
Το όριο του 4% φαίνεται να ξεπερνά η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μάχη για την εκπροσώπηση δίνουν τα κόμματα ΕΔΕΚ και VOLT.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα από την τηλεόραση του ΡΙΚ:
ΔΗΣΥ: 22,5 – 25,5 %
ΑΚΕΛ: 21- 24%
ΕΛΑΜ: 10,5 – 12,5%
ΔΗΚΟ: 8 – 10 %
ΑΛΜΑ: 4,5 – 5,5%
Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7.5%
Volt: 3 – 4%
ΕΔΕΚ: 3 – 4%
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: 2-3%
ΔΗΠΑ: 2-3%
Κίνημα Κυνηγών: 2-3%
Άλλο: 6-8%
Μεγάλη η συμμετοχή στις εκλογές
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως τόνισε ο γενικός έφορος εκλογών Ελίκκος Ηλίας, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ανήλθε στο 66,4% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Συγκεκριμένα, 378.150 άτομα από σύνολο 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου σε αυτές στις Εκλογές, προσήλθαν στις κάλπες, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Κατά τις προηγούμενες βουλευτικές εκκλογές του 2021, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ψηφοφόρων ήταν 63,9%.
Στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που υποβλήθηκαν.
Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.
Τα ποσοστά ψηφισάντων και τα αντίστοιχα ποσοστά προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων κατά εκλογική περιφέρεια έχουν ως ακολούθως:
|ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
|ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2026
|ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2021
|ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2023
|ΕΚΛΟΓΕΣ 2024
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|67,2%
|63,2%
|72,8%
|65,8%
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|61,9%
|61,0%
|69,3%
|65,4%
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|72,3%
|73,1%
|73,0%
|76,4%
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|67,3%
|64,0%
|72,3%
|70,3%
|ΠΑΦΟΣ
|71,0%
|70,3%
|75,6%
|69,9%
|ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
|67,3%
|61,9%
|73,5%
|61,6%
|ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
|66,4%
|63,9%
|72,0%
|57,6%
- «Ερυθρόλευκος» ο Κηφισός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού
- Οι 12 της μεγάλης μάχης: Με αυτούς κατεβαίνει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Euroleague
- Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα: Το «Last Dance» του θρυλικού προπονητή στο «Etihad» (vid, pics)
- Έκλεισαν οι κάλπες στην Κύπρο – Μάχη για την πρωτιά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δείχνουν τα exit poll
- Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
- Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Στο σφυρί η ιστορική Jaguar από τη νύχτα του θρυλικού Revenge Dress
- Αρχάνες: Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών
- Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις