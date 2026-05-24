Έκλεισαν οι κάλπες στην Κύπρο – Μάχη για την πρωτιά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δείχνουν τα exit poll
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 18:49

Tα exit poll των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδεικνύει μάχη μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά, ενώ στη νέα Βουλή διεκδικούν την είσοδό τους πολλά κόμματα.

Το όριο του 4% φαίνεται να ξεπερνά η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μάχη για την εκπροσώπηση δίνουν τα κόμματα ΕΔΕΚ και VOLT.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα από την τηλεόραση του ΡΙΚ:

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25,5 %

ΑΚΕΛ: 21- 24%

ΕΛΑΜ: 10,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8 – 10 %

ΑΛΜΑ: 4,5 – 5,5%

Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7.5%

Volt: 3 – 4%

ΕΔΕΚ: 3 – 4%

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: 2-3%

ΔΗΠΑ: 2-3%

Κίνημα Κυνηγών: 2-3%

Άλλο: 6-8%

Μεγάλη η συμμετοχή στις εκλογές

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως τόνισε ο γενικός έφορος εκλογών Ελίκκος Ηλίας, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ανήλθε στο 66,4% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Συγκεκριμένα, 378.150 άτομα από σύνολο 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου σε αυτές στις Εκλογές, προσήλθαν στις κάλπες, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Κατά τις προηγούμενες βουλευτικές εκκλογές του 2021, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ψηφοφόρων ήταν 63,9%.

Στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που υποβλήθηκαν.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.

Τα ποσοστά ψηφισάντων και τα αντίστοιχα ποσοστά προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων κατά εκλογική περιφέρεια έχουν ως ακολούθως:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2026ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2021ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2023ΕΚΛΟΓΕΣ 2024
ΛΕΥΚΩΣΙΑ67,2%63,2%72,8%65,8%
ΛΕΜΕΣΟΣ61,9%61,0%69,3%65,4%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ72,3%73,1%73,0%76,4%
ΛΑΡΝΑΚΑ67,3%64,0%72,3%70,3%
ΠΑΦΟΣ71,0%70,3%75,6%69,9%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ67,3%61,9%73,5%61,6%
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ66,4%63,9%72,0%57,6%

