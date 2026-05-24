Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 09:17

Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί

Η Κύπρος εκλέγει την επόμενη Βουλή - Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα και 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό - Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στην Κύπρο, με τους 569.182 ψηφοφόρους να καλούνται να επιλέξουν 56 βουλευτές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία.

Μέχρι τις 21:30 αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα ποσοστά και ο αριθμός των εδρών που θα λάβει κάθε συνδυασμός.

Για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, κατέρχονται 743 υποψήφιοι και υποψήφιες, με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, και εννέα μεμονωμένοι. Το 70,3% των υποψηφίων αφορά άνδρες και το 29,7% γυναίκες.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα, με ενδιάμεσο διάλειμμα μίας ώρας το μεσημέρι (12:00 – 13:00). Επίσης λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό, πέντε στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο Λονδίνο και ένα στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος», τα κομματικά αποτελέσματα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τα εκλογικά κέντρα και, ως εκ τούτου, αναμένεται μέχρι τις 21:30. να ξεκαθαρίσουν τα ποσοστά και ο αριθμός των εδρών που θα λάβει κάθε συνδυασμός.

Τα βασικά κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές είναι ο ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός), το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), το ΔΗΚΟ (Δημοκρατικό Κόμμα), το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το Volt Κύπρου, το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ (Δημοκρατική Παράταξη) και οι Οικολόγοι (Κίνημα Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών.

Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026.

Πώς κατανέμονται οι 56 έδρες

Οι σημερινές εκλογές θα αναδείξουν τα 56 νέα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετή θητεία μέσω ενός σύνθετου και διαδοχικού εκλογικού συστήματος που αποσκοπεί στην αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον «Πολίτη», η πρώτη κατανομή των βουλευτικών εδρών διενεργείται ξεχωριστά σε κάθε εκλογική περιφέρεια από τους οικείους εφόρους Εκλογής, με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο και το εκλογικό μέτρο της κάθε περιφέρειας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η δεύτερη κατανομή, κατά την οποία οι αδιάθετες έδρες συγκεντρώνονται και κατανέμονται σε παγκύπριο επίπεδο από τον γενικό έφορο εκλογών, λαμβάνοντας υπόψη τα υπόλοιπα ψήφων των κομμάτων.

Σε περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες έδρες, πραγματοποιείται και τρίτη κατανομή, με την οποία διαμορφώνεται η σύνθεση της νέας Βουλής.

Κύπρος: Πολιτικά μηνύματα

ΔΗΣΥ

Πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα της Κύπρου έστειλε στο τελικό προεκλογικό της μήνυμα η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, λέγοντας ότι «θέλουμε μια Βουλή με τους καλύτερους εκπροσώπους και τους πιο αξιόλογους ανθρώπους για να έχουμε μια χώρα ασφαλή και μια οικονομία που να μπορεί να στηρίζει τον κάθε άνθρωπο».

Επισήμανε ότι παρά τις πολιτικές διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, υπάρχει ένας κοινός στόχος που ενώνει την κοινωνία και που είναι «μια ασφαλής χώρα και μια σταθερή οικονομία που να μπορεί να στηρίζει ουσιαστικά κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη».

Απευθυνόμενη στους πολίτες που αντιμετωπίζουν τα κόμματα με επιφύλαξη, είπε ότι κατανοεί τις αγωνίες, την απογοήτευση και την κούραση που αισθάνονται και πρόσθεσε πως σέβεται απόλυτα το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη δεν δίνεται εύκολα. Ωστόσο σημείωσε ότι το διακύβευμα της επόμενης ημέρας είναι καθοριστικό, καθώς η νέα Βουλή θα κληθεί να λάβει αποφάσεις μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές και πολιτικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, η χώρα χρειάζεται μια Βουλή που να την προστατεύει, να ελέγχει πολιτικές, να προωθεί μεταρρυθμίσεις και να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα πιεστικά προβλήματα των πολιτών.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους νέους, στις οικογένειες και σε κάθε πολίτη που δικαιούται να ατενίζει την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα, η Αννίτα Δημητρίου έκλεισε το μήνυμά της καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις εκλογές της Κυριακής, ώστε, όπως ανέφερε, «τη Δευτέρα να πάμε όλοι μαζί υπεύθυνα μπροστά».

ΑΚΕΛ

Το μήνυμά του για τις βουλευτικές εκλογές με την ολοκλήρωση της προεκλογικής περιόδου έστειλε στους Κύπριους ψηφοφόρους ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ζητώντας τη στήριξή τους για να συνεχίσει το κόμμα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους στη Βουλή.

«Στο ΑΚΕΛ μάθαμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Έτσι και σήμερα, που κλείνει ο προεκλογικός κύκλος, σας κοιτάμε στα μάτια και σας ζητούμε να μας στηρίξετε με την ψήφο σας. Χρειαζόμαστε την στήριξή σας γιατί μόνο με αυτή θα μπορούμε να υπερασπιστούμε στη Βουλή τα δικαιώματα και τις ανάγκες σας», αναφέρει και προσθέτει: «Για να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην αυθαιρεσία των μεγάλων συμφερόντων και κατεστημένων, ενάντια στις ανισότητες».

ΔΗΚΟ

«Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα», ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, στην τελική προεκλογική του δήλωση.

«Η Κύπρος μπορεί και δικαιούται περισσότερα. Περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας, περισσότερη ασφάλεια για τις οικογένειές μας, περισσότερη φροντίδα για την κοινωνία μας», σημείωσε ακολούθως και πρόσθεσε:

«Τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας απέδειξε ότι όταν υπάρχει σταθερότητα, τόλμη και πείσμα, η Κύπρος μπορεί να πετυχαίνει θαύματα. Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμα περισσότερα».

«Αυτό που χρειάζεται ο λαός μας δεν είναι μιζέρια και απελπισία. Δεν είναι ισοπέδωση και εύκολα συνθήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, όραμα και αποφασιστικότητα», συνέχισε ο ίδιος, τονίζοντας καταληκτικά:

«Με ξεκάθαρες θέσεις το ΔΗΚΟ ήταν και θα παραμείνει μια δύναμη ευθύνης για την κοινωνία και για την Κύπρο. Η Κύπρος έχει προοπτική. Η Κύπρος έχει μέλλον. Ας το διασφαλίσουμε. Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε ΔΗΚΟ».

ΕΛΑΜ

Στο τελικό του μήνυμα πριν την κάλπη, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου έκανε λόγο για ώρα σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της Κύπρου.

Σε γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι οι εκλογές αυτές δεν αφορούν μόνο τα πρόσωπα και τις πολιτικές ομάδες που θα αναλάβουν το νομοθετικό έργο τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά αφορούν το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της ίδιας της Κύπρου.

Σημείωσε παράλληλα ότι «το ΕΛΑΜ δεν είναι ένα ακόμα πολιτικό πείραμα», αναφέροντας ότι είναι η δύναμη των ανθρώπων που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την παρακμή, την αδικία και την εγκατάλειψη της πατρίδας μας.

ΔΗΠΑ

Έκκληση προς τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα απηύθυνε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, σημειώνοντας ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αφεθεί «στα χέρια καιροσκόπων και ακραίων στοιχείων, ούτε σε ανθρώπους με εμμονές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις, ούτε σε όσους δηλώνουν άγνοια και επιδιώκουν πειραματισμούς».

ΕΔΕΚ

«Αυτές οι εκλογές είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτική αναμέτρηση. Είναι μια μάχη για το ποια Κύπρο θέλουμε» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου.

Προσέθεσε, δε, ότι η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο και τον λαό της και εξέφρασε βεβαιότητα ότι η ΕΔΕΚ επιστρέφει γιατί «είναι κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου».

Συνέχισε λέγοντας ότι είναι η ώρα «να σηκώσουμε ξανά τη σημαία ψηλά. Η ώρα να αποδείξουμε ότι κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ΕΔΕΚ από το παρόν και το μέλλον της Κύπρου».

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ σε ανακοίνωσή του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, κάλεσε τον λαό να κρίνει με βάση τη σοβαρότητα και τις πολιτικές προτάσεις λέγοντας ότι η ΕΔΕΚ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων στη νέα Βουλή.

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Κόσμος 24.05.26

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ
«υψηλότερο ανδρικό πρότυπο» 24.05.26

Υπό την ηγεσία του ως Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ υποσχέθηκε ότι θα «απελευθέρωνε τα χέρια των μαχητών για να εκφοβίζουν, να αποθαρρύνουν, να κυνηγούν και να σκοτώνουν».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης
Στρατηγική αντιπαλότητα 24.05.26

Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις Τραμπ, Πούτιν και Σι κρύβεται μια αδυσώπητη μάχη επιρροής για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με την Κίνα να αναδεικνύεται επί του παρόντος κερδισμένη

Νατάσα Μπαστέα
Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
Κόσμος 24.05.26

Οι διαπραγματεύσεις έχουν τρεις «νάρκες» για να περάσουν με ασφάλεια, η Σαουδική Αραβία θέλει ηρεμία και το Ομάν παρουσιάζεται ως συνδιαχειριστής του Ορμούζ την ώρα που δεν δείχνει να καίγεται.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
Islamabad Summit 2 24.05.26

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και συνεχάρη τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Κόσμος 24.05.26

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται στον Λίβανο, με το Ισραήλ να επιτίθεται σε έξι περιφέρειες και σαράντα πόλεις εν μέσω «κατάπαυσης του πυρός»

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Ολονύκτιες επιθέσεις 24.05.26

Τις τελευταίες ώρες η Ρωσία έχει χτυπήσει την Ουκρανία με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πυραύλους από αεροπλάνα και Ορέσνικ σε τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Οι επιθέσεις συνεχίζονται 24.05.26 Upd: 02:43

Η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο ή πυραύλους τύπου Ορέσνικ σε αυτό που είναι προφανές ως χτύπημα αντιποίνων για την επίθεση σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Λουχάνσκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Μια σύλληψη 24.05.26 Upd: 02:41

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο με την στιγμή να καταγράφεται σε ρεπορτάζ του ABC News. Σε κρίσιμη κατάσταση ο φερόμενος ως δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας περαστικός.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Αρχικά η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα έλθει στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά με το Ιράν να διατηρεί την «πλήρη εξουσία» επί των στενών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την ειρήνη.

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Βασικές πληροφορίες 24.05.26

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Κόσμος 24.05.26

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

ΔΕΘ: Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης
Μειώσεις φόρων 24.05.26

Ποια μέτρα του πακέτου έχουν «κλειδώσει» - Στο τραπέζι η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και η μείωση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα τη ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Γιάννης Μπασκάκης
Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»
Συνέντευξη 24.05.26

Οι Misty Route, με το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό τους metal και τα βαριά riffs, χτίζουν κομμάτια που εναλλάσσονται ανάμεσα στην ένταση και τη μελωδία, με στιγμές που ανοίγουν ξαφνικά και σε τραβάνε μέσα τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ
«υψηλότερο ανδρικό πρότυπο» 24.05.26

Υπό την ηγεσία του ως Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ υποσχέθηκε ότι θα «απελευθέρωνε τα χέρια των μαχητών για να εκφοβίζουν, να αποθαρρύνουν, να κυνηγούν και να σκοτώνουν».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Οι τάσεις 24.05.26

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό.

Στράτος Ιωακείμ
Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Planet Travel 24.05.26

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης
Στρατηγική αντιπαλότητα 24.05.26

Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις Τραμπ, Πούτιν και Σι κρύβεται μια αδυσώπητη μάχη επιρροής για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με την Κίνα να αναδεικνύεται επί του παρόντος κερδισμένη

Νατάσα Μπαστέα
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
Κόσμος 24.05.26

Οι διαπραγματεύσεις έχουν τρεις «νάρκες» για να περάσουν με ασφάλεια, η Σαουδική Αραβία θέλει ηρεμία και το Ομάν παρουσιάζεται ως συνδιαχειριστής του Ορμούζ την ώρα που δεν δείχνει να καίγεται.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

