Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα

Ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, γνωστός για τους δεσμούς του με τον ακροδεξιό επιχειρηματία Έλον Μασκ, αποφάσισε να κάνει πολιτική… show.

Εμφανίστηκε με κόκκινη μύτη κλόουν για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα ενόψει των εκλογών του Μαΐου, προκαλώντας ερωτήματα για την σοβαρότητα και τις προθέσεις του.

Παραδέχτηκε ότι μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, ενώ η ιδέα ότι όλα θα γίνονται μέσω εφαρμογής και οι βουλευτές θα επιλέγονται με… app δείχνει περισσότερο επιπολαιότητα παρά πολιτική καινοτομία.

Το κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία», μοιάζει λιγότερο με μια πραγματική προσπάθεια αλλαγής και περισσότερο με μια φαντασίωση τεχνολογικής και θεατρικής πολιτικής.

Φειδίας Παναγιώτου: Η ανακοίνωση για το κόμμα του

«Αυτή είναι η πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής μου.

Έχει πάνω από έναν χρόνο παιδιά που βγήκα Ευρωβουλευτής και πλέον το είδαμε στην πράξη, ότι ένας ανεξάρτητος πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μόνος του.

Και κατέληξα παιδιά ότι για να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε, πρέπει να αποκτήσουμε δύναμη μέσα στη Βουλή.

Και γι’ αυτό ανακοινώνω ότι ξεκινάμε μία νέα διαδικασία για να κάνουμε ένα πολιτικό κόμμα. Και αυτό το κόμμα παιδιά το φαντάζομαι να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα άλλα.

Και ο σκοπός του να μην είναι απλά να δώσουμε ακόμη ένα χαστούκι του συστήματος, αλλά αυτήν τη φορά να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε από μέσα.

Με τον τρόπο που δουλεύει σήμερα η Δημοκρατία, τις αποφάσεις τις παίρνουν κάποιοι που τους ψηφίζουμε μία φορά κάθε πέντε χρόνια.

Και πιστεύω ότι ήρθε επιτέλους η ώρα αυτό το μοντέλο να τελειώσει και να αντικατασταθεί από ένα νέο είδος δημοκρατίας.

Πιο άμεσο και πιο δημοκρατικό, στο οποίο ο κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις και τις αποφάσεις και ακόμη και στις ίδιες τις ψηφοφορίες.

Οπότε με βάση αυτές τις ιδέες, το όνομα του κόμματος δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Άμεση Δημοκρατία» και η κεντρική ιδέα είναι τις αποφάσεις να τις παίρνουμε όλοι μαζί.

Και μέσα από μία εφαρμογή να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε στις διαδικασίες του κόμματος. Για παράδειγμα, στους 56 βουλευτές που είναι να μπουν στο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του Μαΐου του 2026 θα τους διαλέξετε εσείς, μέσα από μία δημοκρατική ψηφοφορία στην εφαρμογή μας».