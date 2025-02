Σε μεγάλος θαυμαστής του Φειδία Παναγιώτου έχει μετατραπεί ο Έλον Μασκ, καθώς δεν παραλείπει να διαφημίζει τον κύπριο Ευρωβουλευτή με κάθε ευκαιρία.

Αυτή τη φορά, ο Μασκ παραφράζει το προεκλογικό σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ, MAGA («Make America Great Again» – Κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική), και το λανσάρει για την Ευρώπη, υποδεικνύοντας τον Φειδία Παναγιώτου ως τον άνθρωπο που θα το κάνει.

Συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος συνεργάτης του Τραμπ, κοινοποίησε μια συνέντευξη του Παναγιώτου, στην οποία μιλά για τους τρόπους που, κατά τον ίδιο, μπορεί να γίνει ξανά μεγάλη η Ευρώπη (Let’s make Europe Great Again). Τιτλοφόρησε την ανάρτησή του «MEGA».

Ακολούθως, ο Μασκ κάλεσε τους Ευρωπαίους να ενταχθούν στο κίνημα «Make Europe Great Again» – MEGA.

Πριν από αυτές τις αναρτήσεις ο Μασκ κοινοποίησε βίντεο του Φειδία στο οποίο ο ίδιος αποκαλύπτει πως «τρέχει» μία νέα καμπάνια εντός του ευρωκοινοβουλίου αυτή τη φορά προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος μία κοινοβουλευτικής επιτροπής ονόματι «European Democracy Shield» (Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ασφάλεια).

Ο Μασκ προτρέπει να ψηφιστεί ο Φειδίας γιατί «είναι έξυπνος, αεικίνητος και ειλικρινά ενδιαφέρεται για εσάς».

Vote for Fidias. He is smart, super high energy and genuinely cares about you! https://t.co/2JeatKXW0u

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025