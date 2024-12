Στο podcast των αδελφών Άντριου και Τρίσταν Τέιτ μίλησε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, δίνοντας τη δική του εξήγηση για διάφορα ζητήματα που αφορύν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ευρωβουλευτής ταξίδεψε στο Βουκουρέστι για να συναντήσει τους αδελφούς Τέιτ, αφού έχουν εγκατασταθεί στη Ρουμανία αντιμετωπίζοντας ποινικές διαδικασίες στη Βρετανία, όπου ήταν η βάση τους, παρά το ότι είναι Αμερικάνοι.

Μάλιστα, ο Φειδίας Παναγιώτου είπε πως όλοι τον είχαν συμβουλέψει να μην πάει στο podcast, αλλά αυτός επέλεξε να πάει γιατί «αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία».

Ο Φειδίας μεταξύ άλλων εκδήλωσε την απορία του σχετικά με τον τρόπο και τις αιτίες που οδήγησαν στην τοποθέτηση του António Costa ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως τόνισε, χρήστης στο διαδίκτυο τού ανέφερε τον προβληματισμό του για το παρελθόν του António Costa, ενώ ο Φειδίας θεωρεί την επιλογή του μη δημοκρατική και όχι ξεκάθαρη.

The Tate Brothers & EU Parliament Member Fidias EXPOSE The Dictatorship of Europe 🤯

«We don’t know why they chose him, we don’t know who chose him.»

The Matrix is real and people are waking up to it. pic.twitter.com/jy0JHC7l29

— University.com (@TateOfficialUni) December 21, 2024