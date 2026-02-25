magazin
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
Culture Live 25 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Το έργο του Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ «Push Up», σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία της Έφης Ρευματά, είναι ένας καυστικός, σύγχρονος καθρέφτης του εργασιακού κόσμου.

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης — και όλοι κάνουν push-up.

Λίγα λόγια για το «Push Up» στο θέατρο ΕΛΕΡ – Ελένη Ερήμου

Μέσα από το ετήσιο πάρτι μιας πολυεθνικής Εταιρίας, γνωρίζουμε τους μοναχικούς, φιλόδοξους εργαζόμενούς της. Η γυναίκα του ιδιοκτήτη της Εταιρίας ασκεί όλη την εξουσία της σε μια πολύ νεότερη αδίστακτη υπάλληλο, που όχι μόνο τη ζηλεύει αλλά και τη φοβάται. Δύο ανερχόμενα στελέχη, ένας άνδρας και μια γυναίκα που πρόκειται να συνεργαστούν για τη νέα καμπάνια της Εταιρίας, συνευρίσκονται για ένα περιστασιακό σεξ μέσα στο γραφείο του ιδιοκτήτη. Τέλος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία εργαζόμενος της Εταιρίας, λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του, ονειρεύεται τη νέα θέση στο Ντουμπάι, αλλά έχει να ανταγωνιστεί τον νεαρό, εθισμένο στο διαδίκτυο, αλλά τάχιστα ανερχόμενο προστατευόμενό του. Κι ένας επιστάτης που ξέρει όλα τα μυστικά.

Ποιος θα καταρρεύσει πρώτος; Ποιος θα ανέλθει; Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»; Ποιος θα πάρει τη θέση στο Ντουμπάι; Ποιος δε θα αφήσει την Εταιρία να καταβροχθίσει το σώμα και το μυαλό του; Ποιος θα μείνει αλώβητος;

Ποιος δε θα κάνει push-up;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Κώστας Ανταλόπουλος, Αθανασία Κουρκάκη, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, Φανή Παναγιωτίδου, Νίκος Στεργιώτης και Βιβή Φωτοπούλου, ενώ ακούγεται η φωνή του Γιώργου Νινιού.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού και των εξαιρετικών κριτικών, προστίθενται νέες παραστάσεις και δύο επιπλέον Παρασκευές.

Παρασκευή 27/2 – 21:00
Κυριακή 1/3 – 19:00
Σάββατο 7/3 – 21:00
Κυριακή 8/3 – 19:00
Παρασκευή 13/3 – 21:00
Σάββατο 14/3 – 21:00

Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Τράπεζες
Τράπεζες: Αποκαλυπτήρια για κέρδη και 3ετή business plans

Τράπεζες: Αποκαλυπτήρια για κέρδη και 3ετή business plans

inWellness
inTown
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Culture Live 24.02.26

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα

Σύνταξη
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Ιστορία 24.02.26

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της
Υπάρχει ελπίδα; 23.02.26

Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φραν Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
Πώς γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα; Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Πώς γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα; Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης
Ανθίζουν οι χοροί 22.02.26

Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Κατά τη διάρκεια των μηνών των προβών, οι ορχήστρες του δρόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και οι σχολές σάμπα κάνουν χώρο για τους χορευτές και τους θεατές, δημιουργώντας νησίδες κοινοτικού πνεύματος σε μια βίαιη, άνιση πόλη όπου το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι βασιλιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο
The Economist 25.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο

Παρά τις υποσχέσεις για έκρηξη παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς –τουλάχιστον όχι ακόμα. Και όλα δείχνουν ότι και η ΑΙ χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Φωτογραφίες - Βίντεο 25.02.26

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Προ των πυλών 25.02.26

Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έτος μεγάλων αλλαγών το 2030 - Από τρεις δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι ανατροπές - Ποιες είναι οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές

Ηλίας Γεωργάκης
Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες
Αισθησιασμός 25.02.26

Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες

Οι περιστασιακές σχέσεις στη Δανία είναι σε μεγάλο βαθμό συνηθισμένες και οι γυναίκες δεν κρίνονται για το αν είναι σεξουαλικά ενεργές - μήπως τελικά φταίει και αυτό για την ερωτική άνθηση στη χώρα;

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι αξιωματούχοι ασφαλείας ξαγρυπνούν στον φόβο για μια κυβερνοεπίθεση
«Παιχνίδια Πολέμου» 25.02.26

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι αξιωματούχοι ασφαλείας ξαγρυπνούν στον φόβο για μια κυβερνοεπίθεση

Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, που θα πλήξει υποδομές, μία-μία ή πολλές μαζί, είναι ζήτημα χρόνου, σύμφωνα με τους ειδικούς. Και η αιτία μπορεί να είναι η υπερβολική εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΣΕΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο – Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»
Έτος συρρίκνωσης το 2025 25.02.26

«Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο - Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»

Δεύτερο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης του ισχυρότερου κλάδου και μεγαλύτερου εργοδότη της οικονομίας. Η εγχώρια κατανάλωση -λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης- όσο και οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις στρέφονται και ενισχύουν κυρίως τον κλάδο των τροφίμων. Η πτώση του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαίνεται να παγιώνεται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής
Art 25.02.26

Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής

Μια φωτογραφία έξω από αστυνομικό τμήμα ξεπερνά την επικαιρότητα και γίνεται σύμβολο μιας εξουσίας σε κρίση. Θα μείνει το σοκαρισμένο βλέμμα του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως η εικόνα μιας εποχής παρακμής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Τι είναι ο ισλαμισμός
Opinion 25.02.26

Τι είναι ο ισλαμισμός

Σήμερα ο ισλαμισμός ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ως πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης και διευθέτησης της οικονομίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
