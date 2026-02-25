«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Το έργο του Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ «Push Up», σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία της Έφης Ρευματά, είναι ένας καυστικός, σύγχρονος καθρέφτης του εργασιακού κόσμου.

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης — και όλοι κάνουν push-up.

Λίγα λόγια για το «Push Up» στο θέατρο ΕΛΕΡ – Ελένη Ερήμου

Μέσα από το ετήσιο πάρτι μιας πολυεθνικής Εταιρίας, γνωρίζουμε τους μοναχικούς, φιλόδοξους εργαζόμενούς της. Η γυναίκα του ιδιοκτήτη της Εταιρίας ασκεί όλη την εξουσία της σε μια πολύ νεότερη αδίστακτη υπάλληλο, που όχι μόνο τη ζηλεύει αλλά και τη φοβάται. Δύο ανερχόμενα στελέχη, ένας άνδρας και μια γυναίκα που πρόκειται να συνεργαστούν για τη νέα καμπάνια της Εταιρίας, συνευρίσκονται για ένα περιστασιακό σεξ μέσα στο γραφείο του ιδιοκτήτη. Τέλος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία εργαζόμενος της Εταιρίας, λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του, ονειρεύεται τη νέα θέση στο Ντουμπάι, αλλά έχει να ανταγωνιστεί τον νεαρό, εθισμένο στο διαδίκτυο, αλλά τάχιστα ανερχόμενο προστατευόμενό του. Κι ένας επιστάτης που ξέρει όλα τα μυστικά.

Ποιος θα καταρρεύσει πρώτος; Ποιος θα ανέλθει; Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»; Ποιος θα πάρει τη θέση στο Ντουμπάι; Ποιος δε θα αφήσει την Εταιρία να καταβροχθίσει το σώμα και το μυαλό του; Ποιος θα μείνει αλώβητος;

Ποιος δε θα κάνει push-up;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Κώστας Ανταλόπουλος, Αθανασία Κουρκάκη, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, Φανή Παναγιωτίδου, Νίκος Στεργιώτης και Βιβή Φωτοπούλου, ενώ ακούγεται η φωνή του Γιώργου Νινιού.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού και των εξαιρετικών κριτικών, προστίθενται νέες παραστάσεις και δύο επιπλέον Παρασκευές.

Παρασκευή 27/2 – 21:00

Κυριακή 1/3 – 19:00

Σάββατο 7/3 – 21:00

Κυριακή 8/3 – 19:00

Παρασκευή 13/3 – 21:00

Σάββατο 14/3 – 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets