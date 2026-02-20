«Η κατάρρευση» του Φ.Σ. Φιτζέραλντ στο θέατρο Rabbithole

Η κατάρρευση του Φ. Σ. Φιτζέραλντ είναι ένα αυτοβιογραφικό κολάζ άρθρων, που εν τέλει διατυπώθηκε και εκδόθηκε σε ενιαίο κείμενο, για το περιοδικό Esquire, αρχικά δημοσιευμένο σε τρεις συνέχειες, τέσσερα μόλις χρόνια πριν τον απροσδόκητο θάνατο του συγγραφέα και ενώ είχε εισέλθει σε μια περίοδο αγωνιώδους ενδοσκόπησης και καταστροφικών καταχρήσεων.

Ένας μεσήλικας συγγραφέας με ένδοξο παρελθόν, μετακομίζει σε καινούργια μεγαλούπολη με στόχο να συνδεθεί με παραγωγούς του Χόλυγουντ ώστε να γράψει ένα σενάριο που θα του εξασφαλίσει οικονομική άνεση και θα τον επαναφέρει στην δημοσιότητα.

Στην πορεία όμως η καθημερινότητά του θα μετατραπεί σε εφιάλτη και θα τον φέρει αντιμέτωπο με μια σταδιακή κατάρρευση νοητική αλλά και ψυχολογική.

Το κείμενο διασκευάστηκε για το θέατρο και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Συντελεστές

Διασκευή – σκηνοθεσία – σκηνογραφία: Γιώργος Σίμωνας

Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Φροντιστήριο: Ηώς Αντωνοπούλου

Μουσική: Τώνια Ράλλη

Φωτισμοί – Video: Γιώργος Βλαχονικολός

Προβολές – Video mapping: Ελεάννα Γιασεμή, Παναγιώτης Λαμπής

Τίτλοι Video: Παναγιώτης Λαμπής

Ειδικά εφέ: Αλέξανδρος Λόγγος

Graphic Design: Ηλίας Πανταλέων

Φωτογραφία: Μαρία Τούλτσα

Δάσκαλος Γεωργιανών: Λουκάς Τριανταφυλλίδης

Μια παραγωγή της ομάδας Νοσταλγία

Ηθοποιοί

Γιάννης Γιαννούλης (Σκοτ), Ματίνα Περγιουδάκη (Σεσίλια), Ιφιγένεια Γρίβα (Σέιλα), Σίσσυ Μαράθου (Φράνσις), Αχιλλέας Βατρικάς (Χάρολντ), Μιχάλης Ζαχαρίας (Εντ), Δημήτρης Μπαλασάκης (Ραβίνος 1, σερβιτόρα), Γιώργος Σίμωνας (Ραβίνος 2)

Ηθοποιοί ηχογραφήσεων – γυρισμάτων: Ηώς Αντωνοπούλου, Γιάννης Γιαννούλης, Όλγα Ζιάζιαρη, Ματίνα Περγιουδάκη, Τώνια Ράλλη, Γιώργος Σίμωνας, Socos, Γιώργος Τζαβάρας

Πληροφορίες παράστασης

Παραστάσεις: από 13 Φεβρουαρίου 2025 έως 5 Απριλίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00 – Κυριακή στις 18:00

Τιμές εισιτηρίων: 17€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65), 8€ (ατέλεια, ανέργων)

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά (χωρίς διάλλειμα)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 5249903

RABBITHOLE | Γερμανικού 20, Μεταξουργείο | 210 5249903 | rabbitholespace.com

Η παράσταση «Η κατάρρευση» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.