Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
«Ο Ημιυπαίθριος» μια παράσταση του Γιώργου Αλκαίου στο Θέατρο Coronet
04 Φεβρουαρίου 2026, 17:23

«Ο Ημιυπαίθριος» μια παράσταση του Γιώργου Αλκαίου στο Θέατρο Coronet

Είναι η πρώτη απόπειρα του Γιώργου Αλκαίου που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό ένα θεατρικό του έργο

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Ένας μεγάλος σεισμός… μια σακούλα πειραματικά χρωματιστά χαπάκια Α.Ι… μια κόκκινη ατζέντα με απόρρητα τηλέφωνα… ο Τίμιος Σταυρός… ένα φέρετρο… ένας θησαυρός 5.000 λιρών… ένας στρίφτης ινδικής κάνναβης… μια βόμβα… ένας εγκλωβισμένος στα συντρίμμια… κάπου στο Παγκράτι…

Αν όλα αυτά σου φαίνονται άσχετα και υπερβολικά… έχεις δίκιο!

Κι όμως, όλα χωράνε στην πρωτότυπη θεατρική κωμωδία-φάρσα!

«Ο Ημιυπαίθριος».

Η Utopia+ παρουσιάζει στο θέατρο Coronet την πρωτότυπη κωμωδία – φάρσα του Γιώργου Αλκαίου «Ο Ημιυπαίθριος»!

Είναι η πρώτη απόπειρα του Γιώργου Αλκαίου που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό ένα θεατρικό του έργο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για την πρώτη του επαφή με το θέατρο. Kαθώς ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία ως ηθοποιός το 1989, με τη συμμετοχή του στη σειρά «Έλα στο Φως» της ΕΡΤ2. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στην παράσταση «Αντιγόνη», ως μέλος του Χορού, πλάι στη Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

«Ο Ημιυπαίθριος» είναι μία σύγχρονη νεοελληνική πρωτότυπη κωμωδία – φάρσα όπου έντεκα ταλαντούχοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και μετατρέπουν το χάος σε γέλιο και την καθημερινότητα σε φάρσα. Με όπλο το σουρεαλιστικό χιούμορ, τις απρόβλεπτες ανατροπές και τις σύγχρονες κοινωνικές αναφορές, η παράσταση φιλοδοξεί να σας μείνει αξέχαστη!

Ξεκαρδιστικές καταστάσεις, όπου κανείς δεν είναι αθώος, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε!

Και το γέλιο μετατρέπεται στο πιο σοβαρό μέσο προβληματισμού.

Γιατί εδώ, ακόμα και το παράλογο… έχει τον λόγο του.

«Ο Ημιυπαίθριος» σε κείμενο και διαλόγους του Γιώργου Αλκαίου και του Στράτου Αγιοστρατίτη έρχεται στο Θέατρο Coronet απο 9 Φεβρουαρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Κατάλληλο άνω των 18 ετών

“Ο Ημιυπαίθριος” του Γιώργου Αλκαίου

Σκηνοθεσία:
Γιώργος Αλκαίος

Κείμενο – Διάλογοι:
Γιώργος Αλκαίος – Στράτος Αγιοστρατίτης

Παίζουν (Αλφαβητικά)
Αγιοστρατίτης Στράτος, Δεληκάρης Άγγελος, Κοτζαμάνης Θωμάς,
Κρητικός Γιώργος, Κρυεμάδι Παναγιώτης, Λύκου Μαιρινίκη,
Τατάνη Βίρνα, Τριχάς Βασίλης, Τσουρουνάκης Γιάννης,
Τσώρου Εμμανουέλα, Φασόλη Μιράντα.
Σπικάζ παράστασης: Γιάννης Τσουρουνάκης – Βίκυ Ανδρή

Διεύθυνση / Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Ξηρογιάννης
Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά
Σχεδιασμός φωτισμού: Θοδωρής Κόκκινος
Φώτα: Βαγγέλης Κολώνιας
Ενδυματολόγος: Καλλιόπη Λαλιώτη
Γραφιστική Επιμέλεια: Άντζη Σκλαβενίτη
Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Αλκαίος
Φωτογραφία: Βαγγέλης Στεφάνου

Κάθε Δευτέρα στις 20:00 και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο CORONET
Διάρκεια: 120’ με διαλειμμα

Φρύνης 11 και Υμηττού, Παγκράτι.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση στην αίθουσα και κυμαίνονται από 12€ έως 18€.

World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ
Turning Point USA 03.02.26

Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ

Η Turning Point USA στήνει εναλλακτικό halftime show με τον Kid Rock απέναντι στον Bad Bunny, μετατρέποντας το Super Bowl σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην ποπ κουλτούρα και την πολιτική ατζέντα του MAGA

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Roblox: Η Αίγυπτος προστέθηκε στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα
«Προστασία ανηλίκων» 05.02.26

Η Αίγυπτος μπλοκάρει την πρόσβαση στο Roblox

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στην πλατφόρμα Roblox μετά τις εκκλήσεις γερουσιαστών για αυστηρότερο έλεγχο.

Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
Παγκράτι 05.02.26

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Υποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε κανένα περιθώριο Νιούκαστλ και μετά το 2-0 του πρώτου ημιτελικού, τη νίκησε και στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα της. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)

Ο Γουίλιαμς πέτυχε «χρυσό» γκολ στο 96′ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Del Rey με το 2-1 επί της Βαλένθια – Πέρασε και η Σοσιεδάδ με φοβερή ανατροπή στο τέλος κόντρα στην Αλαβές (3-2).

