31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Culture Live 31 Μαΐου 2026, 08:00

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Τα χρόνια περνούν: 220, συγκεκριμένα, από τότε που ο λόρδος Ελγιν ξερίζωσε τον μισό γλυπτό διάκοσμο του ναού της Αθηνάς Παρθένου· 210 από την ημέρα που τα αριστοτεχνήματα της κλασικής αρχαιότητας αγοράστηκαν από το βρετανικό κράτος· και 209 από τότε που εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο Βρετανικό Μουσείο.

Παρά τα αρχικά σημάδια ευελιξίας που επέδειξαν οι Βρετανοί, όλα δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο

Δύο αιώνες μετά, το 2021, διεφάνη, για πρώτη φορά, η προοπτική μιας ιστορικής συμφωνίας. Ηταν τότε που – όπως έχουν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ» – ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε να διαπραγματεύεται με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Οσμπορν με σκοπό να συνάψει μια «Σύμπραξη για τον Παρθενώνα», η οποία θα περιλαμβάνει την επανένωση των Παρθενώνειων Γλυπτών στην Αθήνα και τον δανεισμό στο Λονδίνο άλλων αρχαιοελληνικών θησαυρών.

Από τότε, η Βρετανία έχει αλλάξει τρεις πρωθυπουργούς (και ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν ακόμη) και το Βρετανικό Μουσείο έναν διευθυντή. Ο Μητσοτάκης και ο Οσμπορν παραμένουν στις θέσεις τους – το ίδιο, όμως, και τα τεχνουργήματα που σχεδίασε ο Φειδίας.

Παρά τα αρχικά σημάδια ευελιξίας που επέδειξαν οι Βρετανοί, όλα δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν οδηγηθεί σε (προσωρινό;) αδιέξοδο. Πηγή με άμεση γνώση των διμερών επαφών είπε στα «ΝΕΑ» ότι «οι συνομιλίες έχουν ατονήσει από το περασμένο φθινόπωρο». Κι αυτό, διότι «δεν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος στις κρίσιμες λεπτομέρειες της συμφωνίας, το περίγραμμα της οποίας είναι έτοιμο εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια».

Ποιες είναι αυτές οι… «λεπτομέρειες»; Το πόσα και ποια από τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστραφούν και για πόσο χρόνο. Η Ελλάδα διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωσή τους. Ο Οσμπορν, όμως, επικαλούμενος (και) τον περίφημο νόμο του 1963, που απαγορεύει στο Μουσείο να εκχωρεί αντικείμενα που ανήκουν στη συλλογή του, έχει προτείνει να μας δανείσει μόνο ένα μέρος τους.

Στις «παραχωρήσεις» που φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει περιλαμβάνεται η αντικατάσταση της λέξης «δάνειο» με κάποια άλλη (όπως η «κατάθεση», η οποία επελέγη, το 2022, για την επιστροφή του λίθου VI της ανατολικής ζωφόρου από το αρχαιολογικό μουσείο του Παλέρμου). Αυτό θα εξασφάλιζε ότι στο κείμενο της συμφωνίας δεν θα γίνεται ρητή αναφορά σε «βρετανική κυριότητα», την οποία δεν αναγνωρίζει η χώρα μας.

Βαλτωμένες συνομιλίες

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Μουσείου επιμένει να μας «προσφέρει» μόλις το 20% των Γλυπτών – και συγκεκριμένα λίθων από τη ζωφόρο – για μια ολιγοετή περίοδο, όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ» τον περασμένο Νοέμβριο. Εκτοτε, δεν έχει μετακινηθεί από αυτή την πρόταση και οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει.

Ελληνική πηγή διερωτήθηκε αν ο «παμπόνηρος» – όπως τον περιέγραψε – πρώην «τσάρος» της βρετανικής οικονομίας εισήλθε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις επιδιώκοντας πραγματικά την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης ή, αντίθετα, τη διαιώνιση του προβλήματος με την επίφαση ενός εποικοδομητικού – αλλά ατέρμονου – διαλόγου, προκειμένου να αποτινάξει το Μουσείο τη «ρετσινιά» της αδιαλλαξίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα το στάτους κβο.

«Μολονότι υπήρχε πραγματική αισιοδοξία ότι οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ιστορική συμφωνία, καθίσταται όλο και πιο εμφανές ότι τους τελευταίους μήνες δεν σημειώνεται πρόοδος. Καλούμε τη βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο να υιοθετήσουν μια εποικοδομητική στάση, με διαφάνεια και προοδευτικό πνεύμα», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο λόρδος Εντ Βέιζι, πρόεδρος του οργανισμού Parthenon Project.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μια αμοιβαία επωφελής λύση παραμένει εφικτή: μια λύση που θα βασίζεται στην πολιτιστική συνεργασία και στην παραδοχή ότι “συμφωνούμε ότι διαφωνούμε” στο θέμα της ιδιοκτησίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα, ενώ παράλληλα στο Λονδίνο θα διοργανώνονται περιοδικές εκθέσεις με άλλα σημαντικά αρχαιοελληνικά τεχνουργήματα. Αυτή η μεγαλόπνοη πολιτιστική συνεργασία θα χρηματοδοτηθεί από δωρητές από όλο τον κόσμο και θα διαφυλαχθεί για τις επόμενες γενιές», τόνισε ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας.

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Έφη Αλεβίζου
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν το Σάββατο στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της – Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
Η 12χρονη βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)
Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας εκ των οποίων σοβαρά στα βίαια επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του τελικού του Champions League.

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

