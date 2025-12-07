«Το πιο δυσεπίλυτο ζήτημα των τελευταίων 200 ετών» χαρακτηρίζει το μέλλον των Γλυπτών του Παρθενώνα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Παραδέχεται ότι καμία διοίκηση δεν έχει καταφέρει να δώσει οριστική λύση, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος έχει υποσχεθεί ότι θα το προσεγγίσει «με ανοιχτό μυαλό».

Ο Όσμπορν τονίζει ότι το ελληνικό αίτημα προσκρούει σε νομικούς περιορισμούς για οριστική μεταβίβαση ή παραχώρηση ιδιοκτησίας

Μιλώντας στους Times, o ισχυρός άνδρας του λονδρέζικου ιδρύματος δηλώνει συγκρατημένη αισιοδοξία για το τι μέλλει γενέσθαι με τα Γλυπτά. Για ένα τόσο δύσκολο ζήτημα αναγνωρίζει ότι χρειάζεται ταπεινότητα και ρεαλισμός στην προσπάθεια επίλυσής του. Πιστεύει όμως ότι υπάρχει τρόπος για να ικανοποιηθούν τόσο η Ελλάδα όσο και το Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, και ότι θα μπορούσαν να προκύψουν σπουδαίες ανταλλαγές αντικειμένων.

Ο Όσμπορν παρουσιάζει το θέμα ως ένα σύνθετο διπλωματικό, νομικό και πολιτιστικό παζλ, όπου καμία πλευρά δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς τη δική της θέση. Παράλληλα, χαρακτηρίζει «κατανοητές» τις απαιτήσεις της ελληνικής πλευράς που ζητά επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν παραλείπει, ωστόσο, να τονίσει ότι το αίτημα προσκρούει στους βρετανικούς νομικούς περιορισμούς για οριστική μεταβίβαση ή παραχώρηση ιδιοκτησίας.

Όσμπορν για Γλυπτά: Κάλεσμα για «ανοιχτόμυαλη» προσέγγιση

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου ζητάει από την ελληνική πλευρά μια ανάλογη με τη δική του «ανοιχτόμυαλη» προσέγγιση, προτρέποντας σε έναν διάλογο που θα περιστρέφεται γύρω από ένα «landing zone» – ένα κοινό πεδίο συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών χωρίς να παραβιάζεται το νομικό πλαίσιο του μουσείου. Γι’ αυτό και αποφεύγει να μιλήσει για «επιστροφή» των Γλυπτών, επιμένοντας σε «δανεισμό» και «αμοιβαία επωφελείς ανταλλαγές» στο πλαίσιο συνεργασίας που μπορεί να εξελίσσεται.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποδεχθεί ότι τα Γλυπτά δεν θα παύσουν να ανήκουν τυπικά στο Βρετανικό Μουσείο, όποια και αν είναι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν ενδεχομένως οι δύο χώρες. Ο Όσμπορν αφήνει να εννοηθεί ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει ανάγκη από μεγάλες διεθνείς συνεργασίες, όπως αυτές που θα μπορούσαν να προκύψουν για τα Γλυπτά εφόσον υπάρξει εκατέρωθεν διάθεση συμβιβασμού.

Συνολικά, ο Όσμπορν δεν υπόσχεται λύση, αλλά έναν νέο τρόπο συζήτησης που θα δώσει τέλος σε μια σύγκρουση δύο αιώνων.

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναφέρθηκε και στη θέση του στο τιμόνι του ιδρύματος χαρακτηρίζοντάς την την «καλύτερη» της καριέρας του. Παραδέχεται, παρ’ όλα αυτά, ότι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το μουσείο βρισκόταν σε αδιέξοδο: Από τη μία η πανδημία, από την άλλη το σκάνδαλο κλοπής 2.000 αντικειμένων.

Σήμερα τα πράγματα μοιάζουν διαφορετικά, τονίζει. Ο επανασχεδιασμός του μουσείου προχωρά με αρχιτέκτονα τη Λίνα Γκοτμέχ, έχει εξασφαλιστεί κληροδότημα κινεζικής πορσελάνης αξίας ενός δισ. λιρών και το 2026 προβλέπεται ως η σημαντικότερη χρονιά χάρη στην άφιξη της Ταπισερί της Μπαγιέ το ερχόμενο φθινόπωρο, που εκτιμάται ότι θα φέρει επτάμισι εκατομμύρια επισκέπτες κατά τη διάρκεια του έτους.