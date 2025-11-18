Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, από το Βρετανικό Μουσείο, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2025», ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα.

Σε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο

«Δεν πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει όση πρόοδο θα θέλαμε. Εγώ θα συνηγορήσω πάντοτε ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν. Θα επιμείνω προσωπικά. Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε θετικό αποτέλεσμα, αλλά η κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει υπέρ μας», τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ η Βικτόρια Χίσλοπ είπε ότι πρέπει να συμβεί και να βλέπουμε το μνημείο στην ολότητά του.

«Σαν να κόβεις στη μέση τη Μόνα Λίζα»

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι σαν να κόβεις στη μέση τη Μόνα Λίζα και τόνισε πως θα συνεχίσει την εκστρατεία. «Εμείς χτίζουμε έναν συνασπισμό όχι μόνο ως Ελλήνων, αλλά υπάρχουν και άλλοι φίλοι της Ελλάδας, που προσθέτουν τη φωνή τους σε αυτό το δίκαιο αίτημα», ανέφερε.

«Μπορούμε προς το Βρετανικό Μουσείο να προσφέρουμε συνεργασία αμοιβαία επωφελής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε νόμιμο ισχυρισμό», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης πως η Ελλάδα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. «Διατηρούμε ένα μοναδικό προϊόν σε επίπεδο τι μπορούμε να προσφέρουμε. Η χώρα έχει αφήσει πίσω τους χαλεπούς καιρούς. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα ως χώρα προορισμού για τους ταξιδιώτες, έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον νούμερο ένα τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας», υπογράμμισε.

Ο νόμος του 1963

Ο νόμος περί Βρετανικού Μουσείου του 1963 εμποδίζει τη νόμιμη παραχώρηση από το μουσείο πολύτιμων θησαυρών. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωνε πρόσφατα ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για την αλλαγή του νόμου που θα επέτρεπε τη μόνιμη μετακίνηση των Γλυπτών του Παρθενώνα».