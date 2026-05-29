Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Ντόρσεϊ (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο τέλος της τρίτης περιόδου του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ (νίκησαν οι Πειραιώτες με 94-77) ζήτησε φάουλ σε ένα σουτ που επιχείρησε με τον Λεκαβίτσιους να τον μαρκάρει, ωστόσο οι διαιτητές δεν έδωσαν κάποια παράβαση.

Ο γκαρντ των Πειραιωτών έδειξε να πονάει πέφτοντας στο έδαφος, προσπάθησε να μείνει για λίγο μέσα στο παιχνίδι, ωστόσο έδειχνε να κουτσαίνει και ζήτησε αλλαγή.

Με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου έφυγε για τα αποδυτήρια προκειμένου να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για την κατάσταση του παίκτη του.

O Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως είχε ενοχλήσεις στο γόνατο στο οποίο έχει τενοντίτιδα και για αυτό ζήτησε αλλαγή, λέγοντας πως δεν νομίζει να είναι κάτι σοβαρό, ωστόσο τόνισε πως δεν έχει ενημερωθεί αναλυτικά.

Ο Μπαρτζώκας κατέληξε λέγοντας πως δύσκολα θα αγωνιστεί στο Game 2 με την Ένωση.

Μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του, ο Ντόρσεϊ είχε προλάβει να αγωνιστεί για 17.45΄’ μετρώντας 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος, με 3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 1/1 βολή.