Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα

Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Νικήστρατου Γεμιστού που εκτελέστηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του που είχε σκοτωθεί το 2023 σε τροχαίο κατά το οποίο οδηγούσε ο Νικήστρατος το αυτοκίνητο της οικογένειας του δράστη διοργανώνουν οι δύο αδερφές του 21χρονου, Ελεάνα και Μαρία.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου στην πλατεία Δασκαλογιάννη από τις 4 ως τις 9 το απόγευμα με την ευχή «το αίμα του αδερφού τους να είναι το τελευταίο αίμα που χάθηκε άδικα».

«Όλοι γνώριζαν»

Οι αδερφές του Νικήτα λένε ότι οι φίλοι έφτιαξαν το αυτοκίνητο του Νικήτα από το οποίο βγήκε και τον εκτέλεσε ο 54χρονος ενώ αποκάλυψε ότι όλοι γνώριζαν ότι υπήρχε κίνδυνος και για αυτό είχαν βάλει κάμερες στην αυλή του σπιτιού που σήμερα τοποθετήθηκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε το μοιραίο απόγευμα ο 21χρονος.

Η αδερφή του Νικήτα Γεμιστού, Ελεάνα είπε ότι : «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο με ισάξια ποινή, γιατί εκείνη των ώθησε και του όπλισε το χέρι και σκότωσε τον αδερφό μας, και να τιμωρηθούν και όσοι έβαλαν το λιαθάρακι τους για τον θάνατο του αδερφού μας».